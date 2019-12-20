政見會20日登場！正面對決張善政　賴清德聚焦蔡政府政績、攻防對手「脫線發言」





▲賴清德、張善政、余湘。（合成圖／資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

2020大選首場總統政見會18日落幕，緊接著，20日晚間七點副總統政見會將當場，民進黨副總統候選人賴清德對上國民黨副總統候選人張善政及親民黨副總統候選人余湘。賴清德19日受訪時表示，會從容應對，幕僚則透露，政見會上重點會聚焦在蔡政府過去四年的政績及未來四年的政策方向，也會針對張善政的「脫線發言」進行攻防。

據了解，總統及副總統的政見與辯論小組是在10月間籌組，至於賴清德部分，幕僚表示，在他成為副總統候選人後，也啟動相關的準備作業，每週都安排一到兩次的時間與小組成員就政見發表的各項事宜進行討論。

幕僚指出，賴清德過去擔任過國大代表、立法委員、台南市長，也擔任過行政院長，從政經歷相當豐富，政績表現一向卓著，對於各項國政也非常熟悉，所以準備起來駕輕就熟。

面對政見會的主要準備內容方面，賴清德將著重在政府過去四年來的政績，以及未來四年的政策方向，團隊也彙整了張善政和他的國政顧問團隊近期以來提出的各項政策，並就相關政策內容適當與否、財政準備的有無等等進行詳細分析。

幕僚說，整體而言，儘管宣傳上韓陣營常常有不知從何而來的「抄襲」指控，但實際了解顧問團提出的各項政策，多半不離國民黨上次執政的框架，缺乏長遠的國家願景與最起碼的財政計畫，也讓人不禁懷疑不過就在三年多前，這個政黨還曾經執政，至於「抄襲說」就只是笑談了。

由於張善政過去來自科技產業，預料他今天主要論點，應該不脫如何促進科技產業的發展等等。不過，相較於張善政的科技專業，輿論可能更聚焦一向被認為儒雅溫吞的他，為何在成為韓國瑜副手後，會有一連串的各種歧視、不當發言，也因此，賴清德在政見會上也會特別注意，張善障今天會不會也有類似的脫線發言以及應該如何因應，這也是幕僚團隊準備的重點。

幕僚強調，除了在主要政策政績的申論，還有可能的攻防。賴清德今天也會聚焦在蔡英文的執政團隊，才是能夠因應當前國內外各項嚴峻挑戰，永續國家競爭發展的團隊，並以此爭取國民的支持。

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