高齡留任率98.5%　發得科技奪「2025友善就業菁采獎」青銀共榮典範

▲發得科技以中高齡友善職場實績，榮獲「2025友善就業菁采獎」，成為青銀共榮企業典範。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為促進中高齡與高齡者持續參與勞動市場，勞動部勞動力發展署近年積極推動中高齡友善就業政策，其中雲嘉南區銀髮人才資源中心扮演關鍵推動角色，透過政策宣導與實務輔導，協助企業打造共融、永續的職場環境。

2025年度輔導成果中，發得科技工業股份有限公司憑藉亮眼的中高齡友善職場實績，榮獲「2025友善就業菁采獎」職場領航－中小型企業組殊榮，成為青銀共榮的企業典範。

發得科技長期重視員工福祉，導入「中高齡職務再設計」理念，並在雲嘉南區銀髮人才資源中心就業輔導團專業協助下，持續優化工作流程，結合人因工程與輔具改善技術，針對吊掛翻轉、組裝鎖付、工具研磨及設備周邊動線等四大流程進行系統性改善，包括增設輔助型吊掛裝置、調整作業高度及提升電動起子配置數量，有效降低中高齡員工在高精密度與高體力工作中的負擔。

在制度面，發得科技更展現對資深人力的高度重視，高齡員工留任比例高達98.5%。公司制定「中高齡人力運用辦法」，提供優於退休前待遇的回聘制度，並保留年資、提供彈性工時與調班安排，同時透過公開表彰與獎勵制度，提升資深員工的參與意願與成就感，讓經驗不因年齡而被淘汰。

此外，發得科技也鼓勵資深員工擔任職場導師與培訓講師，將長年累積的專業技術與工作智慧傳承給年輕世代，讓企業在經營上更具穩定性與專業深度，實踐「尊重經驗、重視傳承」的企業文化。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟表示，發得科技的獲獎清楚描繪出製造業人力永續的可能藍圖，證明中小型機械製造業透過制度設計、科技導入與友善職場文化的結合，能讓資深人才持續在崗位上發光發熱，也期盼更多企業善用雲嘉南區銀髮人才資源中心的企業輔導團資源，共同提升職場友善度，攜手迎向世代共榮的未來。