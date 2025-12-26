　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德轟藍白卡總預算　洪孟楷嗆雙標又囂張：違法漏編的是行政院

記者郭運興／台北報導

中央政府總預算至今仍卡在立法院無法審議。總統賴清德25日重砲怒轟藍白，「如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政」。對此，國民黨立委洪孟楷今（26日）痛批，違法漏編是行政院，依法補編，即刻審查！總統如果要火力全開，拜託不要開錯方向，請對準詐騙集團、對準犯罪者，而不是對國會丟出似是而非的指控，怎麼在野時杯葛叫勝利，執政後被審查就變成「拖垮台灣」？雙標還可以這麼囂張！

洪孟楷表示，昨天12月25日行憲紀念日，但大家看到的，卻是總統火力全開，把責任往在野黨身上丟。但必須說清楚，115年總預算之所以卡關，根本原因在於行政院違法漏編，沒有把已經三讀通過的法律所需預算編進去。

洪孟楷表示，違法的預算，難道要立法院也一起違法幫忙審？違法的漏編，難道要立法院替行政部門背書？國民黨的立場非常清楚，依法補編、依法行政，即刻審查，這是基本的法治要求，哪裡有錯？

洪孟楷直言，總統如果要火力全開，真的拜託不要開錯方向，現在詐騙依舊猖獗，根據打詐儀表板，12月受害金額已經突破60億元，且10月、11月一路攀升，火力全開，請對準詐騙集團、對準犯罪者，而不是對國會丟出似是而非的指控。

洪孟楷說，再說一句，總預算來不及審並不是沒有前例。2009年，民進黨在野時，因大量臨時提案杯葛總預算，導致來不及二讀就散會，當年甚至還高喊「我們贏了」，怎麼在野時杯葛叫勝利，執政後被審查就變成「拖垮台灣」？雙標還可以這麼囂張！

洪孟楷提到，更令人憂心的是，上週的大法官會議，人數不足卻照樣開憲法法庭，從程序上就是自始無效，連人數不足都能一句「只少一人」帶過，難道憲法法庭也變成「差不多先生」？如果憲法可以這樣開會，那以後班會、管委會、股東會、甚至國會，是不是都能比照辦理？

最後，洪孟楷強調，行憲紀念日，真正要紀念的，不是口號，而是法治精神，依法行政、依法編列、即刻審查，請行政部門不要搞錯方向！

 

每日新聞精選

12/24 全台詐欺最新數據

12/24 全台詐欺最新數據
518 2 5661 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

賴清德洪孟楷國民黨民進黨行政院總預算

