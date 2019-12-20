圖／痛批民進黨「皇親國戚」升遷靠攀派系　韓競辦公布「十大酬庸肥貓」





▲韓辦「民進黨十大酬庸肥貓現形」記者會 國政顧問團廉能政策召集人廖達琪、韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人葉元之。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿、袁茵／台北報導

韓國瑜競選辦公室20日上午於中央黨部召開「民進黨十大酬庸肥貓」記者會，盤點民進黨酬庸亂象，並提出四大廉政解方。韓國瑜競辦發言人王淺秋表示，民進黨執政下酬庸的人數族繁不及備載，只要是親戚、親信，即使背景、學歷、經歷不足，照樣坐直升機通天，「沒關係就有關係，有關係就真的沒關係！」。

根據韓國瑜競選辦公室整理資料顯示的「十大肥貓」包括：「中華郵政董事長吳宏謀」、「神腦董事長賴勁麟」、「第一金控董事長廖燦昌」、「亞洲航空董事長兼總經理盧天麟」、「寶固實業董事長邱名璋」、「唐榮不鏽鋼公司總經理張仲傑」、「合庫資產管理董事長蔡見興」、「台酒董事長丁彥哲」、「兆豐資產管理董事長林永堅」，以及「兆豐金控旗下雍興實業董事長周慧瑛」。

韓競選總部發言人葉元之點名前高雄市前市長吳宏謀，高雄氣爆事件後辭職竟能回鍋升任工程會主委兼政務委員、台灣港務公司董事長等職位，過去交通部長任內發生普悠瑪列車出軌事故請辭，竟還可接掌中華郵政董事長；賴勁麟是前民進黨新潮流的立委，爽任中華電信旗下神腦董事長；廖燦昌在合庫董事長任內因慶富案爭議遭拔，竟順利轉任第一金控董事長，行政院長蘇貞昌還護航說自己「用人唯才」？！

葉元之說，盧天麟空降台翔航太、亞洲航空董事長兼總經理，一人身兼四職，更被媒體點名缺乏營運能力，導致亞航嚴重虧損，導致國發基金間接賠掉6億元。邱名璋是邱議瑩的弟弟，僅擔任過縣議員，就能當寶固實業董事長。葉元之質疑，民進黨就是肥缺酬庸皇親，要職任用國戚，升遷要攀派系，「一人身兼數職，又通曉各本領，每位都好有成就！」。

王淺秋接力指出，張仲傑是立法院長蘇嘉全外甥，屏東大仁科技大學肄業竟一路高升唐榮不鏽鋼公司總經理。高雄前議長蔡見興是首位無金融相關經驗卻獲超過65歲專案核准的政治人物，接掌合庫資產管理董事長引發金融圈熱議。丁彥哲是前雲林縣副縣長，近期接掌台酒董事長。林永堅是前高雄市副市長，現任兆豐資產管理董事長。周慧瑛是前民代，後來擔任民進黨黨職，轉任兆豐金控旗下雍興實業董事長，「民進黨完全破壞制度拔擢倫理！」

國政顧問團廉能政策召集人廖達琪教授強調，韓國瑜總統候選人為杜絕目前政府體系的扭曲現象，當選後將推動數位與開放的政府，以落實庶民參與的審議機制。

廖達琪說，韓國瑜「廉能政府」願景有四句口訣：『數位高效能，開放接地氣，貪污關進去，人民有福氣』。分別代表：一、組織扁平化，數位科技，有效溝通。二、「我關注」（iConcern）平台，村里參與。三、廉政建設，杜絕金權政治。四、個案專員，衡平裁決制度。

廖達琪結論表示，韓國瑜當選後，必定「推動庶民參與，杜絕政治亂象！」，才能真正徹底終結肥貓亂象！