罷韓遊行估10萬人　「輸人不輸陣」挺韓遊行喊：我們20萬！

▲去年Wecare高雄舉辦的大氣球遊行「歡樂嘉年華」 。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

「挺韓」、「罷韓」兩場大遊行將在21日走上街頭，人數絕對是觀察重點，雙方「輸人不輸陣」，Wecare高雄預計將有10萬人共襄盛舉，以自發性盼淡化選舉色彩，韓陣營則直接喊兩倍預估破20萬人，還有不少黨內大咖都會現身聲援，雙方決戰周六，也將成為全台焦點。

由韓國瑜競選辦公室主辦的「1221南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行」，活動從中午12點開始，除了主角韓國瑜和張善政，還有高雄在地8位立委候選人會上台，高市府團隊及高市議會也都有會有代表出席，而黨內大咖部分，目前有黨主席吳敦義、全國競總主委朱立倫、國民黨副主席郝龍斌、韓國瑜北辦副執行長許淑華等人都會現身。

韓國瑜競選辦公室預計預計挺韓遊行將破20萬人，從高雄市神農路凹子底公園出發、遊行路線從神農路博愛二路口出發、博愛二路、明誠二路、自由二路、新庄仔路、博愛三路、最後到文自路微笑公園。

▲挺韓遊行流程 。（圖／韓競辦提供）

而罷韓「1221Wecare台灣大遊行」Wecare高雄強調「目前無邀請任何來賓，政治人物是開放自主參加，不識別選舉符碼」盼淡化選舉色彩，更估計將湧進10萬人，遊行隊伍分成7隊，「Wecare大隊」隊長為尹立、「台灣基進大隊」隊長為台灣基進李欣翰、「撐香港大隊」有港生代表鄧俊儒及台生代表凃峻清、「美麗島大隊」隊長為高雄市議會前議長康裕成、戴乃聖、「彩虹大隊」隊長為高雄市議員黃捷、簡煥宗、「踩紅媒大隊」隊長高雄市議員高閔琳、「公民割草大隊」為發言人李醫師。

「1221Wecare台灣大遊行」從下午1時30分起，以高雄文化中心為出發點，行經五福一、二、三、四路（東向西），接著到五福橋，然後左轉公園二路，再右轉公園二路，最後抵達七賢三路口。還邀請所有人攜帶雷射筆，讓直徑五公尺的鏡球，在60公尺的高空，照射成為綠色聖誕樹。

▲1221Wecare台灣大遊行流程 。（圖／Wecare高雄提供）

由於兩邊遊行人數都上看10萬人以上，挺韓、罷韓人士碰頭，恐會引爆衝突，因此警方特別將三處人潮聚集點列為「紅色警戒區」，包括高鐵左營站、台鐵高雄站、以及高捷美麗島站，除派遣警力到場維安外，同時還協請保三總隊出動偵爆犬到場，對於21日挺、罷韓遊行嚴陣以待。

「時間對我們來說完全沒用！」