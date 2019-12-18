「不用打民進黨弊端…國民黨會準備好」　宋楚瑜：大家都在發揮長處

▲2020總統政見發表會，宋楚瑜聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者呂欣玫／台北報導

2020總統大選政見會18日登場，親民黨總統候選人宋楚瑜會後受訪時表示，同仁告訴他，他不用準備怎麼打民進黨弊端，因為國民黨一定會好好準備好，也相信總統蔡英文會講很多政績，「我了解大家都在發揮自己的長處。」

宋楚瑜闡述政見時雖痛批藍綠惡鬥，但被問及覺得對手的表現如何時，他仍讚賞地說，今天再次參加總統選舉政見發表會有更深的感受，台灣能有這樣一個民主公開電視上發表不同的意見，大家都能相互尊重，是台灣的驕傲，今天前來政見發表會的三個人都盡心盡力做好相當準備，不論是文字或圖表，感覺的到大家都很盡力。

宋楚瑜還說，同仁告訴他，他不用準備怎麼打民進黨弊端，因為國民黨一定會好好準備好，也相信總統蔡英文會講很多政績，「我了解大家都在發揮自己的長處，這就是我們台灣民主價值，讓我們大家都要能珍惜。」

最後，宋楚瑜呼籲，台灣每個人都要參政權利，今天要選的不是只會開空頭支票，而是要選 一個會做事、有執行力的人，重新找回台灣人自信驕傲。

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