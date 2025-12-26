冷氣團甩水氣「3地雨最大」　下周跨年北台灣濕涼

記者李姿慧／台北報導

冷氣團達標，今天(26日)各地有降雨機會，其中基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨時間長且有大雨機會，明天冷氣團減弱，不過下周二到下周四再有一波東北季風影響，北台灣要在濕涼中跨年。

▲冷氣團達標，本島最低溫下探10.1度，今天3地有大雨機會。（示意圖／李毓康攝）

冷氣團發威，中央氣象署預報員葉致均表示，今天本島最低溫出現在新北市石碇的10.1度，其次是桃園楊梅的10.3度，台中以北部分地區也都出現11度低溫，離島金門也出現9.9度低溫，馬祖7.4度，在這波冷氣團影響下，各地溫度偏低。

▲今天低溫分布。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢上，葉致均說明，今天冷氣團影響，加上中高層水氣通過，台灣各地有降雨，迎風面的基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨時間偏長，有局部大雨機會，其他地方有零星降雨；明天開始冷氣團減弱，水氣逐漸少趨勢，降雨以迎風面的桃園以北、東半部為主，山區也有零星降雨，但水氣逐漸減少，山區降雨逐漸趨緩；周日、下周一迎風面的基隆北海岸、東半部、大台北山區也有降雨出現。

不過葉致均提醒，周日台灣東邊有微弱低壓生成，低壓環流將水氣帶往宜蘭輸送，當天宜蘭有較大雨勢；下周二到下周四有另一波東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島有降雨，新竹以南多雲到晴。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度變化部分，葉致均指出，今天冷氣團影響，北部、宜蘭整天落14到15度，感受相當涼冷，中南部、花東18到22度，跟前幾天超過24度和25度溫度相比有轉冷情況；周六之後冷氣團逐漸減弱，溫度回升，中南部日夜溫差增大，明天開始中南部、新竹以南要留意日夜溫差變較大。

下周二過後再有另一波東北季風增強影響，葉致均說明，這波東北季風帶來冷空氣不是太多，北部、宜蘭溫度略為下降，其他地區溫度沒有太大變化。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

由於下周三跨年夜將有不少民眾有出遊規劃，不過北部地區得在濕涼中迎新年。葉致均再次提醒，下周二後為東北季風影響，迎風面桃園以北、東半部斷斷續續降雨，新竹以南和離島多雲到晴；這波東北季風沒有太強，北台灣溫度略偏涼，其他留意早晚涼，中南部日夜溫差偏大。

葉致均也指出，今天、明天冷空氣影響，加上水氣偏多，高山路面要留意結冰、濕滑並注意安全，今天中部、花蓮3000公尺以上高山，以及北部、宜蘭2000公尺以上高山，有降雪情況出現；明天中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山也有機會降雪，但明天水氣減少，降雪機率有降低趨勢。

▼未來天氣重點。（圖／氣象署提供）