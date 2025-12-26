政府預算查詢平台上線　8縣市預算零刪減、竹縣連22年一毛未刪

▲時代力量與歐噴公司（Openfun）召開「政府預算查詢平台」正式上線記者會。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量與歐噴公司（Openfun）今（26）日召開「政府預算查詢平台」正式上線記者會，邀請台北市議員苗博雅、新竹市議員林彥甫、台南市議員李宗翰現身實戰分享。現場搬出「半個人高」的紙本預算書，對比數位平台，呼籲全民共同監督創新高的上兆地方預算。時代力量黨主席王婉諭指出，隨《財劃法》修法，地方預算創歷史新高，但監督功能卻嚴重萎縮。目前已三讀的縣市中，有8縣市「零刪減」過關，竹縣更是22年分毫未刪，代表議會監督功能失靈。

王婉諭指出，新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、南投縣、宜蘭縣、連江縣等8縣市預算「零刪減」過關。其中新竹縣更創下連續22年預算分毫未刪的紀錄，「動輒百億的公帑竟然找不出一點問題？這顯示議會監督功能已經失靈，是台灣民主的嚴峻警訊」。

王婉諭強調，政府預算書極其複雜，每年全台產出數十萬頁資料，「書山」已成為民眾與認真議員的監督門檻。為此，時代力量與長期推動開放資料的歐噴公司及民間團體合作開發視覺化平台，讓使用者透過一鍵查詢，即可快速掌握預算流向與增減幅度，讓每一分稅金都在陽光下運作。

歐噴公司創辦人王向榮表示，目前預算書大多分散在各縣市主計處網站，且多為難以搜尋的格式，「這就像絕世武功秘笈，厚重難讀且只有兩個月審查時間，對民代與大眾都是巨大門檻」，為了解決痛點，團隊開發程式將預算書清理成結構化資料，確保精確度，將上兆預算轉化為易懂的圖表。

王向榮說明，該平台支援關鍵字搜尋，民眾可查詢各縣市如「廚餘」等特定計畫編列，更能細看單一縣市的預算分配及各個科目的增減比較。他同時發出呼籲，目前僅台南、新竹、台北有議員協助提供完整單位預算，未來徵求更多縣市加入，並呼籲主計總處應統籌公布全國資料，落實真正的資料治理與資訊透明。

新竹市議員林彥甫指出，115年度竹市歲出暴增140億元，透過查詢平台能秒懂預算增減。他實測發現，市府編列23億發放消費金，但散落各處的「行政作業費」竟高達 7,500 萬元。經平台跨縣市對比，竹市人均行政費165元竟是他縣市的三倍以上，成功靠科技工具精準揪出預算浮編。

林彥甫表示，針對該筆預算，時力黨團要求刪減2,000萬元，但預算二讀在藍白多數表決下，最終僅微刪300萬。他強調，有了數位工具，監督將不再是憑感覺，時力會持續追蹤這筆經費使用情形，嚴格防堵預算被濫用。

台南市議員李宗翰指出，台南自籌財源六都最低，隨《財劃法》修正，台南人均分配僅2.6萬元，遠低於台北的4.46萬元。在預算極度吃緊下，精準監督更顯重要，政府預算常因權責分列不同局處，一般人難以拼湊全貌，但透過「政府預算查詢平台」，能瞬間統整跨局處預算，讓民眾不再被行政門檻擋在門外。

李宗翰以今年台南議會刪減的6,744萬元為例，如康寧大學購地案等，正是因為規劃未妥而被精準監督，透過系統除能快速追蹤如光電、消防人力等預算趨勢，更讓「政治這門專業」回歸眾人之事，讓公民能更輕易掌握預算全貌，打開全民參與政治的大門。

台北市議員苗博雅指出，北市年度預算已從1,600億成長至超過2,000億，光靠議員辦公室人力，要從數萬頁紙本中逐筆比對新增科目、展延計畫或金額變動，簡直是「大海撈針」。預算查詢平台透過數位化解決監督痛點，其具備跨年度金額增減排序及跨單位橫向比較功能，能以視覺化方式一目瞭然市府施政重點的轉移與金額高低，有效取代過去大海撈針般的比對，大幅提高監督預算的效率。

苗博雅表示，民間團體自籌經費衝在政府前面，開發出讓公民參與預算審議的優良界面，政府主計與會計科室早已將資料數位化，應主動釋出易於查詢、比對的原始格式，強化人民對公帑使用的信心。