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全文／蔡英文政見會3申論　講政績藍圖還有「辣台妹撿到槍」

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▲蔡英文出席2020總統政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文出席2020總統政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間落幕，爭取連任的總統蔡英文對上藍營及橘營對手砲火很猛烈。整場政見會上總計三場申論，蔡英文除了提出三年半來的執政政績及未來政見藍圖，「辣台妹撿槍」精彩橋段也不忘放入政見會講稿中。

總統候選人蔡英文首場電視政見發表會第一輪申論全文

主持人、監察人、親民黨候選人宋先生、國民黨候選人韓國瑜先生、電視機前面的觀眾朋友、在線上看直播的朋友們、全體國人同胞，大家晚安。

剛才我很仔細聆聽韓國瑜先生的發言，我也聽到他對我很多的指教跟批評，但是在過去這段時間，他跟他的政黨對我很多的批評跟指教。不過仔細聽一聽，這些發言不脫是歧視性的發言、情緒性的發言，或是挑起社會對立，甚至於是沒有根據的指控，有時候還無中生有、斷章取義。

剛才他提了幾個問題，比如說中華民國，我們現在不就正在選中華民國的總統嗎？我現在就是第14任的總統，現在在選第15任的總統。另外，我們這滿場不就是國旗嗎？我已經擔任總統三年多來，政府的運作不就是跟著中華民國憲政體制在運作嗎？所以，我剛才聽他講的一大堆，關於中華民國的事就是無中生有。

他講到青年的問題，我倒是要問一下，這段期間以來高雄市政府一直在討論一件事，就是閨蜜變主秘的事情，第一號閨蜜辭職了以後，第二號閨蜜又變成主秘，這件事情韓市長有沒有好好解釋一下呢？

我要再說一個，我們剛才有說特偵組要重新設立，要來調查所有人，包括他自己，可是韓國瑜市長，連自己的豪宅事情都迴避，都講不清楚，不用等到做總統了，你連現在都說不清楚，又何況是將來特偵組呢？

2020大選對台灣的未來是一個很具關鍵的選舉，因為我們在2020年要選出一個值得人民信賴的總統。

去年韓國瑜先生當選了市長，不過才短短不到三個月，他就宣布要選總統，說要來爭取國民黨的候選人，這是台灣民主發展歷史上，選民從來沒有見過的事情，也是一個政治人物，違背責任政治，背棄自己對選民的承諾，最壞的示範。

韓市長為了選總統也請假三個月，高雄市民沒有市長，高雄市議會找不到市長監督，面對社會普遍質疑，韓市長自己沒有反省，反而問我，做總統的我，為什麼不請假。他問這個問題，顯現出他對總統職務、總統角色的不瞭解。總統工作是24小時，沒有請假問題，總統只有能不能擔任、執行職務的問題。不論是內政或國安，每一分鐘總統都是這個國家的領導人，必須隨時掌握國內外情勢變化。

我也很好奇，想問韓市長，如果他當選總統，有一天發現不能請假，也不能迴避時，他要怎麼辦？再來，韓市長很多政策宣示，讓許多人覺得有一些娛樂效果。例如選市長時，他說要在太平島挖石油；在選總統的時候，他說要在花東蓋不限速腳踏車高速公路，以及在台灣高山上蓋升旗台。

他的承諾天馬行空，當被問到錢從哪裡來。他常常說，就從前瞻基礎建設計畫裡面來。但是他剛剛已經批評了前瞻基礎建設計畫，我們把他近來所做的政策承諾計算一下，他的政策承諾需要好幾個前瞻基礎建設計畫的錢，我倒是要問，如果前瞻基礎建設計畫如此有用，試問國民黨為什麼要杯葛前瞻基礎建設計畫呢？

擔任國家的領導人，必須要有一定的條件，如果背棄對選民的承諾，天馬行空地開政策支票，沒有帶領國家的能力，我相信這絕對不是我們要選擇的總統候選人。

除此之外，一個好的國家元首，還要具備幾個要件。第一個必須有堅定改革的意志力，做總統的壓力很大，你每次要做什麼事情，都會有很多不同的意見，你要能夠沈得住氣，能夠忍受攻擊，在不同的意見當中，去縮小社會分歧，而不是遇到紛擾就退縮、放棄。

我上任的時候，軍公教的年金已經到了破產的邊緣，連我在交接的時候，馬前總統就跟我說，要趕快做這件事情，那我就決定開始做這件事情。一旦我開始做的時候，壓力是排山倒海而來，所以我沉得住氣，我忍受的壓力、忍受的攻擊，我討論再討論、溝通再溝通，終於完成了年金改革。在這個年金改革完成之後，很多退休的人，或者是現職的人，都不用擔心將來退休的時候，或者現在正在退休的人領不到退休金。這就是一個政府、一個總統需要的一個意志力。一個改革的意志力。

另外，一個總統也需要有能力，來在變局中去創造機遇，剛才宋主席講的很對，現在國際情勢是在變化當中，在變化的國際情勢當中，你要怎麼利用這個變局，去創造一個國家的機遇，這就是一個領導人的責任。

美中的貿易戰，影響了全世界的經濟，在這個過程當中，很多的國家的經濟受到衝擊，受到影響，經濟往下走。但是台灣在這三年多以來，因為我們開始了經濟轉型的工程，我們開始改善投資的環境，我們也做好了基礎建設，降低了對中國的依賴，因此在今年我們看到，前三季是四小龍第一名，我們未來的一年也會是四小龍第一名。

我們不但減輕了美中貿易戰的衝擊，還因為轉單的效應跟台商的回流迎來了投資大爆發，股市上萬點，連聯合國都說，台灣是美中貿易戰的贏家。

總統還有一個能力，就是治國的能力。我們的財政是有限的，但是我們要做的事是很多的，我們面臨一個少子化，高齡化的社會，在這個時候，我們必須要有全面性的長照。

也必須要對我們的0到6歲的小朋友有一個周全的照顧，這些都是要用錢，而且要找財源，也要把民間的力量集結起來，建構起一個完整的服務體系，過去三年半，我們找到了財源，我們也集合了民間的力量，我們現在的長照據點有七千多個，我們現在有很多的選擇給年輕的父母，他們可以到托嬰中心，可以找保母，可以到育兒園、幼兒園，而這些費用我們都把它壓制在一定的範圍之內。

但是我們做了這麼多我們的財政還是平衡的，我們的財政的狀況比前一個政府比起來好的太多了，我們在上一個政府，財務的壓力最大，財政的情況最差的時候GDP，國家的債務佔GDP是到達36%，我們現在只有31.5%，那麼連國際上都稱讚我們財務的能力。

最重要的，一個總統要有抗壓的能力，這幾年，中國對我們的文攻武嚇不斷，我沒有退讓過，中國拿觀光客當作工具來威脅我，我也沒有低頭，那麼在這個過程中，我把觀光的客源拓廣了，那麼今年我們再一次創造紀錄，前幾天我們就有1111萬人次的觀光客，這是歷史新高，而且客源來自歐、美、日、韓、新南向，那大陸客已經從44%降到24%，這就是一個政府的抗壓能力。

另外，一個總統也要有正義感，我們為青年做社會住宅，我們向原住民道歉，我們對威權時代的轉型正義我們都著墨很深，各位親愛的國人同胞，三年多以前我接手政府的時候，我們的政府只有逆風，沒有高飛，三年多來，過去政府做不到、不敢做、不願意做，蔡英文都做到，蔡英文是值得信賴，會做事的，會有能力的一個政府。

▲▼總統蔡英文回應第一場電視政見發表會。（圖／翻攝自蔡英文官方LINE）

▲總統蔡英文回應第一場電視政見發表會。（圖／翻攝自蔡英文官方LINE，以下同）

總統候選人蔡英文首場電視政見發表會第二輪申論全文

謝謝主持人，剛才我也仔細的聆聽韓國瑜市長的發言，那我聽到的都是他以前一講再講，講過很多次的事情，這些我們都已經解釋過，可是韓先生的慣例是他講了他從來不聽解釋的，而且他的指控很多都是沒有根據的，很多都是沒有在一個合理的經濟基礎上去解釋的。

沒有錯，台灣的經濟跟其他的國家一樣，受到全世界美中貿易衝突的影響，但是我們在全體國家受到衝擊的情況下，我們依然表現得最好，這就是我們的能力。而且不但表現得最好，而且讓很多的外商、台商對台灣有信心，都進來投資了。超過七千多億的台商返台投資是真真實實地存在，跟匯款這件事是兩回事。

如果韓國瑜先生要拿匯款來當作有沒有投資，那就太外行了。另外，他又說有三萬家公司關起來，這金管會主委也解釋過了，這三萬家是因為我們做洗錢防制的問題，這些都是殭屍公司，也就是沒有用的公司，被勒令關起來。像這些事情，不明就裡拿來當作攻擊的工具，我想不是一個做總統候選人應該有的態度。

那麼在第二輪我想談一談，剛才我們宋主席講的兩岸、外交還有主權的事情。當前的國際政治情勢確實很複雜，那國際經濟也進入到新的變局。總統必須要有國際的視野，提前為變局來做準備，也能帶領國家在變局中穩健地前進。但是一個總統是不可以信口開河的，總統的每一句話都很重要，如果不重視承諾、信口開河，台灣好不容易建立起來的負責任、守信用的國際形象就會被破壞。

所以很多的選民對我們韓市長有很大的疑慮。就是韓市長常常今天說了一件事，明天就把它否認掉了，而且他的立場常常是曖昧的，沒有守住國家基本立場的決心，比如說今年初中國政府提出來一國兩制台灣方案，全台灣的人都在議論紛紛之餘，韓市長卻到香港去訪問，進入中聯辦，強化一國兩制的氛圍。

這幾年來，國民黨不論在朝、在野，對中國進逼是處處退讓，加上香港民主抗爭的議題上，國民黨也選擇模糊以對，包括韓市長都模糊以對。

這次不分區的提名更讓人民感到不安，這就是台灣的年輕人為什麼有亡國感的原因，如果你不知道這些原因，還當作是政治炒作，那就是真的不曉得這個國家的人在想什麼。

作為總統，也必須要在變局當中確保國家利益，美中的矛盾持續升高，台灣必須要依照自己國家的利益做出正確的選擇，中國節節進逼，挑戰是嚴峻的，戰略模糊的可能性是越來越低，一個國家領導人的選擇，也必須基於是國家的利益，身為國家的領導人，必須捍衛台灣的主權跟民主自由，我們跟主流的國際社會在一起，不是因為個人的偏好，而是因為這是基於國家利益跟價值理念的必然選擇，沒有模糊，或者是猶豫的空間。

兩岸問題上，我處理的方式很清楚，我們遇到壓力不屈服、得到支持不冒進，撐住台灣的主權、穩住兩岸的情勢，同時贏得國際的肯定。台灣在西太平洋的戰略是處於第一線，經過三年多的努力，已經成為全世界公認，亞太地區最穩定、最值得信任的民主夥伴。

但是中國對台灣持續的進行武力的威脅、經濟的吸納，還有外交的打壓以及社會的滲透，今年1月還提出一國兩制台灣方案。香港的情況，讓我們大家都很清楚看到，民主和威權是衝突的，這兩個制度不可能共存在一個國家。

台灣絕對不可能接受一國兩制，這一點我的立場比誰都還要清楚。為了保護國家主權，對一國兩制說不，我們必須強化自己的實力。

因此在過去三年多來，我們和理念相近國家積極合作，強化台灣自我防衛的能力。這三年多來，台美關係是史上最好的狀態，台日關係比以前更好，對歐關係也顯著成長，各國支持台灣加入國際組織的聲量創下歷史新高。同時，我們致力於加強和全球經濟的連結，新南向政策的開展，國際重要經貿夥伴的合作關係提升，我們都看到了初步的成果。

我們也努力強化台灣自我防衛能力，也逐年增加我們的國防預算，除了必要軍購，國機國造、國艦國造計畫都也已經在進行。歷任總統都想做，但都沒有做到的潛艦，在我的任內也開始建造。同時我們提高軍人待遇，部隊裝備的改善，讓國軍更有尊嚴、戰力。我雖然沒有當過兵，但自從有民選總統以來，我比任何總統都重視國防。

守護主權、保護國家，最重要的是，人民有沒有團結，而團結的前提是對現在的情勢有共同的認識。這裡有四個認知，要請韓國瑜先生特別注意。

第一個認知是，我們要理解破壞台海現狀的是中國。全世界都知道，片面改變台海現狀的是中國不是台灣，中國正在崛起，試圖改變世界的秩序。很多的民主國家對這個現象都充滿戒心。

第二個認知是，要知道中國利用九二共識正在掏空中華民國。我知道在台灣還有人沒有感受到局勢變化，還想用虛幻的九二共識，扈從在對岸壓力之下，中國操縱之下。他們所認定的九二共識中，一中是越來越大，各表是越來越小，甚至沒有空間。中華民國在這個過程中，正在被掏空。

第三個認知是，我們不能以主權交換短期的經濟利益。我們樂見兩岸關係、良性互動，我們也從未緊縮過兩岸的正常互動，但是身為中華民國總統，我不能拿主權來交換短期經濟利益，我也不能拿主權來交換經濟的發展，或是外交的空間，都不能拿主權來交換。

第四個認知是，我們要警覺到中國正在全面的滲透、分化台灣的社會。透過這些經驗看出來，中國會運用假訊息，統戰、滲透、各式各樣的手法，擴大對台灣社會的影響。近期我們看到幾個共諜案，甚至於是退役的、現役的軍人網絡的滲透，甚至有退將涉案，都引起國內高度的重視，我們要建構一個國家安全網，確實是一個非常非常要緊的事情，也有時間上很大的壓力。我們推出了國安五法，反滲透法，將是我們國安安全網的最後一個拼圖。

未來，我們將繼續在國際上強化價值連結，以勇氣、負責、互惠互利的台灣模式，來加強和理念相近的國家之間的連結，還有和友邦全面性的合作。未來四年，我也會繼續凝聚國人，對所處的情勢的共同認知，促成團結，有共同的認知才不會被分化，失去了立場。有共同的認知，才會團結。中國最害怕的是台灣人的團結，中國最害怕的是台灣的民主，中國最害怕的是台灣的壯大，三年多來我所做的一切，以及未來四年多，都是為了讓台灣能夠更團結，更民主、更壯大。面對激烈的變局，只有堅定立場、強化國力、團結台灣，才能夠獲得更廣泛的國際支持，讓國家在穩定中前進。

在這裡，我要問韓先生一個問題，也就是說，他兩次評論新南向政策，一次說「瑪麗亞變英文老師」，一次說「鳳凰走了來了一堆雞」，這些歧視性的文字、言語引起了移工跟新住民甚至外國代表處的抗議，你有沒有警覺到，一個總統候選人講話，如果隨便說說，這是一個很危險的事情。

▲▼總統蔡英文回應第一場電視政見發表會。（圖／翻攝自蔡英文官方LINE）

總統候選人蔡英文首場電視政見發表會第三輪申論全文

謝謝主持人，剛才宋楚瑜先生最後的提醒，我非常感謝他，我也希望我們這次的選舉都能夠平順、平安地完成。我想大家都有共同的責任，來確保這次台灣選舉的平順。

剛才韓國瑜先生提到世界忘記台灣這件事情，我想很可能是韓國瑜先生比較少出國，或者是比較不注意國際間的這些情勢與國際友人對我們的評價，大概是他只是出入中國比較多一點，其實我們只要出國，大家講到台灣，都覺得台灣是一個很好的地方，有民主自由、有科技、有經濟發展，有很多令人羨慕的地方。

所以，與其說世界忘記台灣，倒不如說，韓國瑜先生很可能已經忘記了世界。至於剛才所講得很多苦人跟庶民的事，這次選舉以來，我們聽到韓國瑜先生講了很多庶民跟苦人的事情，他剛才也講了他在高雄做了很多，姑且不論這些是真是假，但是他顯然有注意到他做了一些事情。

他當選高雄市長，原本是有機會替高雄好好做事，就像剛才宋楚瑜主席講的，不過他選擇落跑，急著來選總統，拋下市民來追逐個人的權力。但是人民要問，高雄人發大財了嗎？如果沒有，台灣人民憑甚麼相信，他做總統台灣就會發大財。他為庶民、為苦人做了什麼？很多人都覺得，他只是把苦人跟庶民來當作一個選舉的工具而已。

我要告訴韓市長，做為一個領導人，如何替庶民替苦人解決問題、創造機會。我在2016年擔任總統以後，沒有多久我就解除了健保欠費的鎖卡，讓沒有錢、無力繳健保費的人，也能夠受到台灣健保的醫療照顧。C肝在一些縣市是很嚴重的，一個療程要花一兩百萬，我把C肝納入了健保，不會讓人們因為肝病而受苦。

過去三年多以來，我們日以繼夜地做、認真的做，就是希望把經濟從谷底拉起來。韓國瑜先生你要記得，前一個政府交給我的是連續三季負成長的經濟，我為了要把這個經濟從谷底拉起來，我們是日以繼夜地做，我們希望人民有更好的生活。

現在的經濟是穩定的在成長，但是我們也不能否認，還是有些人在經濟發展的過程中落後了，沒有直接享受到經濟發展的果實，還有一些人想加入，就需要國家拉他一把。因此，我們要努力的去找尋這些人在哪裡，需要什麼，也必需要有對應的政策。

我舉幾個例子，我曾經在一個幼兒園前面，碰到一個阿嬤跟一個孫子。他告訴我，私立幼兒園太貴，公立抽籤抽不到，他的三歲孫女沒有辦法上幼兒園。這就是我為什麼要花盡那麼多的力氣、那麼多的國家資源，來增班、來提供大量的補助給我們年輕的父母，讓他們的子女可以進幼兒園、可以在托嬰中心可以受到保母的照顧。

同時我也看到說，很多的小攤商、還有街上傳統的商家、路上的計程車司機，他們因為受到電子商務跟共享經濟發展的影響，生意受到衝擊，甚至急速的萎縮。

我們針對他們的需求，一個一個的提出具體的解決方案。為了提升攤商小店鋪的生計，我們用了國旅的補助，我們也用了夜市的抵用券，我們現在已經回收抵用券兩百六十萬張，為夜市的老闆們帶動商機，營業額普遍地提升到兩成到三成。我們也補助一萬多個小店家，數位服務系統的設置，來幫助小店家提升行動支付的環境，讓營業模式跟得上時代，錢就能夠進入口袋。為了計程車的運匠，在爭取乘客的時候，能夠更有競爭力，我們提出了各種的協助，包括一萬兩千萬輛老舊計程車的汰舊換新，以及其他專業的協助。

民進黨中央黨部曾經接到一位五、六十歲的男性打來的電話，他說他沒有工作、沒有退休金，也擔心未來沒有依靠，沒有人照顧，他以後人生怎麼辦？我知道他們的焦慮，所以我們通過法律，協助中、高齡者的就業，同時我們開始研擬，協助中、老年民眾養老的財務規劃，也幫助農民規劃退休制度，當然，我們要做更完整的長照。

一個來自苗栗的年輕人，他寫信給我，告訴我他返鄉創業的過程中遇到的種種困難，他希望公部門給年輕人更多的助力，創業需要資金，資金需要貸款，借貸需要擔保，可是年輕人沒有財產，哪來擔保呢？對年輕人來說，這就是他們的挫折感。

我要求行政院召集相關部會，我們做成協助年輕人創業跟就業的方案，其中，如果創業過程中，第一個一百萬，在一百萬以下，百分之百的借款由政府來保證。也有年輕人從事文創，他們創作沒有可以鑑價的制度，因此他們沒有辦法融資。為了這些年輕人，我們現在試圖在建立一個鑑價的制度，提供融資的協助。

我以上所講的都是庶民，都是韓市長口中的庶民，也是莫望世上苦人多的苦人，我們沒有忘，我們一直在做，一直在為他們解決問題，忘掉責任、忘掉承諾的人，應該是韓市長。庶民最痛的是什麼？就是有人假裝是他們，一直拿著他們來消費，拿他們當做選舉工具。

在今天政見發表會的最後，我要提一些台灣很可愛的年輕人，我認為政府應該帶給人民希望，而人民也會為國家帶來希望。我們都知道，我上任以後一直推動國防自主的政策，有一次我到宜蘭去，去參加沱江艦的開工典禮，那裡，遇到三組年輕人。

第一組人是負責造艦的公司員工，95%都是宜蘭人，他們很年輕，他們很開心，對未來充滿信心。

第二組人是海軍的年輕士兵，他們看到新的船，他們也都很高興。

現場還有第三組人，就是中科院年輕的工程師，他們每天為了台灣的科技努力研發，他們因為有機會參與國家的重大建設，而感到光榮。

政策如果做對了，人民參與其中，會有很大的光榮感。你會以國家為榮，國家也會以你為榮。

事實上，不只是國艦國造，我們在國機國造的部分。在漢翔，有一個年輕的團隊，正在進行F16戰機的構改升級工作。跟漢翔合作的美國洛克希德馬丁公司，告訴我，這個團隊是世界上最好的團隊。

聽到這些話的時候，我心裡真的很高興。不只為台灣高興，也為這些年輕人高興，台灣的年輕人正在挑起這個國家未來的責任。

同時，我也在Facebook、Google、LINE，以及波特王的公司，看到在網路社群裡面，創造未來的年輕人。

不要忘了，在電競比賽、在體育賽事中，也有許許多多，很有成就的年輕人。政府給他們支持，比如我們把體育的總經費預算，提高將近百分之七十。

當政府做對事情，苦人會得到照顧，庶民會得到幫助，年輕人會有更多揮灑的空間，可以實現夢想。

各位國人同胞，這就是國家領導人應該要做的事情，而這些事情，都正在發生。

我很高興能參與這些年輕人的人生故事，我知道，他們後面還有很多、很長的故事。年輕人加油，我們正在一起改變這個國家。

我拜託大家，蔡英文再做四年，讓改變的故事，繼續下去。2020年，選擇一個值得信賴的總統，選擇一個能帶領國家抵抗壓力的總統，選擇一個能創造未來的總統。謝謝大家。

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