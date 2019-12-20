WECARE遊行終點藏彩蛋！　雷射60公尺高「5米大鏡球」照耀高雄



▲Wecare高雄在終點大勇路和公園路口將高掛一個直徑5公尺的鏡球。（圖／Wecare高雄提供）

記者洪靖宜／高雄報導

「1221Wecare台灣大遊行」將走上街頭，Wecare高雄20日先公布罷韓遊行結束前的「彩蛋」，就是請遊行民眾攜帶雷射筆，在終點大勇路和公園路口將高掛一個直徑5公尺的鏡球，邀請民眾攜帶雷射筆，透過雷射光照射，齊力點亮綠色聖誕，照耀高雄。

▲Wecare高雄決定發起「十萬人集體行動」 。（圖／Wecare高雄提供）

Wecare高雄指出「四十年前的12月，就在高雄，美麗島事件，也是一場遊行。從而開啟了台灣民主路。這一年來，香港歷經了反送中，台灣渡過了韓流。看到香港，一面鏡子，主權跟民主是無法分離的。韓流，讓我們驚覺我們民主體制的脆弱性，正變成入侵的目標。被干擾的輿論，紅媒的潛入，民主竟一時恍神。」

▲號召民眾用雷射筆照射鏡球。（圖／Wecare高雄提供）

為此，Wecare高雄決定發起「十萬人集體行動」在下午5點半於遊行的終點，宣布有個重要「彩蛋」，就是邀請所有人自己攜帶雷射筆，照射直徑五公尺的鏡球，在60公尺的高空，匯集成為強大能量，盼「榮光照耀高雄，永遠平安台灣。」

「時間對我們來說完全沒用！」