社會 社會焦點 保障人權

廣達副理室內衝浪染阿米巴原蟲猝死　家屬求償1400萬吞敗原因曝

▲▼浪極光室內衝浪實景。（圖／翻攝《浪極光SurfingCity室內衝浪》粉專）

▲浪極光室內衝浪實景。（圖／翻攝《浪極光SurfingCity室內衝浪》粉專）

記者黃哲民／台北報導

新北市1位田姓女工程師2023年體驗室內衝浪後幾天，因感染「福氏阿米巴原蟲」引發急性腦膜炎身亡，田女父母主張業者管理水質不當釀禍，提告求償逾1400萬元，業者抗辯衛生主管機關事後抽驗池水無阿米巴原蟲，也沒有其他顧客感染，新北地院審結，認為難以證明田女感染來源，判業者免賠，可上訴。

本案源於任職廣達電腦公司工程師與副理的38歲田女，2023年7月21日到新北市「浪極光」水上遊樂場體驗室內衝浪，數度倒栽蔥落水，同月26日起頭痛不止，2天後發燒急診、隔天住院，同月30日病危轉入加護病房，雖做腦室外引流手術急救，8月1日仍因急性腦膜炎合併急性心肌炎不治。

感染福氏阿米巴原蟲發病致死率達99%

驗屍發現田女死因是感染「福氏阿米巴原蟲」，這種單細胞寄生蟲常見於溫暖淡水環境或含氯量不足的人工水域，也存在於土壤中，人類感染途徑是鼻子吸入、喝下肚則不會，感染感染潛伏期為1到7天，一旦發病，會快速進展到腦炎症狀，致死率高達99%。

田女父母主張，女兒死前1個月內僅到「浪極光」玩水，新北市府衛生局事後稽查「浪極光」池水，餘氯濃度未達可抑制病菌與阿米巴原蟲生長的1ppm到3ppm標準，也欠缺清潔與檢測紀錄，代表業者疏忽管理場館水質，害他們女兒嗆水感染致命寄生蟲枉死。

▲板橋凱撒大飯店聯手全台首座室內衝浪俱樂部「浪極光Surfing City」,薈萃客房,浪極光室內衝浪實境。（圖／板橋凱撒大飯店提供）

▲浪極光引進台灣的室內衝浪，標榜全台首創。（圖／業者提供）

田女父母氣憤業者打廣告標榜全台唯一室內衝浪俱樂部、卻沒盡義務保護消費者，他們均已年屆7旬，痛失含辛茹苦栽培成人、孝順同住且有大好前程的女兒，至今仍走不出悲傷陰影，要求業者與公司連帶支付醫藥費、喪葬費、精神慰撫與3倍懲罰性賠償共1464萬餘元。

田女父母提告過失致死均不起訴確定

「浪極光」事發場館已停業，業者表示，田女父母提告過失致死刑案，均不起訴確定，檢方查明場館每天營業時間不間斷過濾水質、自動加氯，衛生福利部疾病管制署抽檢場館，僅在地下室機房1處低窪處，驗出水中有阿米巴原蟲陽性反應，代表田女玩水的衝浪區水質無虞。

業者認為無法證明田女在場館內感染「福氏阿米巴原蟲」，同時間在場館內戲水的百餘位顧客，也沒出現同樣狀況，況且場館池水使用自來水，衛生局稽查驗出的餘氯濃度，仍高於一般住家用的自來水，「論感染可能途徑，田女在家洗澡風險應該較高吧！」

同時間戲水顧客無相同症狀

業者表示田女何其不幸，場館也遭打擊停業，但業者堅稱田女不是個人體質或運氣好壞，而是當時場館戲水區真的沒有阿米巴原蟲，且田女父母投資與存款足以維持生活，並有2名子女奉養，請求免賠或減少賠償金額。

法官查明衛生局事發後半個多月稽查「浪極光」水質，大池餘氯濃度雖僅剩0.87ppm，但當時為晚間、場館接近打烊，業者正在補水、尚未補氯粉，現場缺失難以推論田女衝浪當下，戲水池裡確有福氏阿米巴原蟲，而疾管署抽驗也沒驗出。

法官認定無法確認田女感染來源

法官認為，無法證明田女在「浪極光」感染福氏阿米巴原蟲，田女父母雖另案一審告贏保險公司、獲判賠傷害保險暨健康保險理賠200萬元，但該案爭點為田女感染福氏阿米巴原蟲，是「自身疾病」或「意外事故」致死，與本案不同、不能援引，據此判業者與「浪極光」公司免賠，全案還可上訴。

「我不只眼目犯了淫亂，肉體也犯了淫亂。」雲林一名人夫阿祥（化名）在整理家中物品時，意外翻出妻子小珍（化名）親筆寫下的懺悔信，信中坦承婚內出軌，甚至提到對方開出「離婚就給土地、金錢不是問題」的條件，字字句句，成了法院認定婚外情的重要關鍵。

室內衝浪阿米巴原蟲腦炎餘氯濃度懲罰性賠償精神慰撫

