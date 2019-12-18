政見會／「中部人的肺要爆炸」、「我的來日無多」…韓國瑜16大金句一次看





▲2020總統政見發表會，韓國瑜。（圖／中選會提供，下同）

記者袁茵／台北報導

2020總統大選首場政見發表會於18日晚間登場，國民黨總統候選人韓國瑜一上台便將砲火對準總統蔡英文，各種「金句連發」。《ETtoday新聞雲》整理韓國瑜在首場政見發表會的3輪發言金句，總共16句，多數都是在批評蔡英文。

【韓國瑜第一輪金句】

沒有清廉政府，一切都是竹籃子打水。

當總統立刻成立特偵組，全面調查貪污。

願意接受像X光的審查，不要把我假釋，把我關到死。

如果我貪污，一天給我一頓飯就好，我沒資格吃三頓飯。

民進黨是開公司賺大錢。

【韓國瑜第二輪金句】

我跟你談大海，你跟我談浴缸？

我希望妳第二輪繼續問我，家裡柴米油鹽醬醋茶怎麼來？

為什麼要不斷欺騙，為什麼要用邪門歪道？

東西賣不出去，人進不來，民進黨執政怎麼發大財？

知恥近乎勇！民進黨執政三年真的不行。

【韓國瑜第三輪金句】

天上最大的是玉皇大帝，最小的家裡旁邊的土地公，台灣最大的是總統，最小的是村里長。

政治是單純的，人性讓它複雜。

事情不在難不難，在於有沒有心！

看看我們的空污，中部人的肺都快爆炸了！

我的年紀大了，我的來日無多，這代人很快就會凋謝。

每一個心裡都覺得好悶，像全民大悶鍋一樣。

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