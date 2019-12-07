陳宜民狠推女警、拍掉帽子　民進黨怒嗆：立即道歉！學生都替你覺得可恥

▲民進黨國際部主任林靜儀召開「粗暴推女警 強行闖公署，陳宜民等國民黨立委脫序作秀 應立即道歉」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委曾銘宗、陳宜民等人率領黨內立委及市議員6日前往外交部抗議，聲稱要為外交官討公道。沒想到抗議過程中卻是頻頻動粗，反被外界罵到翻。針對陳宜民對女警動粗，民進黨7日下午召開記者會，痛批陳宜民應該立即道歉，身為大學副校長，「你的學生都對你感到可恥！」

「卡神」楊蕙如涉嫌利用網路帶風向侮辱大阪辦事處遭起訴，部分國民黨立委與台北市議員6日上午再赴外交部抗議，要求外交部說明駐日代表謝長廷是否捲入其中。國民黨立委事後召開記者會，稱因推擠有「呼吸窘迫」之險境。不過，掛彩的並不只有藍營立委，現場多名外交部工作同仁目睹，立委曾銘宗、林德福對著外交部同仁動粗，兩人合力將一名外交人員架起來，重複瞎問「說！你是不是國安局派來的？」

保六總隊7日曝光一支近距離影片。還原現場畫面，一名新進外交人員被曾銘宗、林德福、林金結等人層層圍剿，不斷質疑他的身分。這時，女警上前想要幫忙，卻被陳宜民攔下，怒問她，「妳是哪個單位？出去！妳是哪個單位？」

女警表明身分，「我是保六的」。不過，陳宜民持續追問「妳是哪個單位？哪個單位？」不斷怒嗆，「妳是什麼？滾出去」。接著便動手狠推女警，讓女警一連跌落三節階梯，畫面非常驚險。

民進黨7日下午召開記者會，立委林靜儀表示，立委有監督行政單位的責任，去年關西機場事件，國民黨黨團包含陳宜民，利用假消息責罵外交部，事後證明假消息來自中國大陸，「這些委員一句道歉都沒有！」

林靜儀批評，現在這些藍營立委又拿著這件事到外交部大聲咆哮，在野黨立委有爭執可以理解，但對於公務員辱罵，這不是立委職權該做的。她痛批陳宜民，「昨天推打員警，你還是大學副校長出身，你的學生都替你感到可恥。」