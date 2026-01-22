基隆殉職消防小隊長最後遺言　3進火場救22歲女喊「衣服堆得像山」

記者柯沛辰／綜合報導

基隆市樂利三街大型社區「台北生活家」昨（21日）深夜發生火警，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3次進入火場救人，選擇摘下面罩給受困的22歲余姓女子，結果不幸殉職。消防透露，詹能傑第二次從火場出來時，不忘提醒大家「屋內衣服堆得像山一樣」，若不小心觸碰恐會「山崩」千萬要當心，不料竟成最後遺言。

▲詹能傑提醒隊友「衣服堆得像山」，成最後遺言。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

安樂區六合里最大社區「台北生活家」一棟6層樓住家2樓失火，濃煙迅速竄滿整棟樓。77歲余姓老婦逃出火場後，哭喊「女兒還在裡面」，詹能傑隨即進入火場嘗試營救，但前面兩次都搜救未果，出來時滿身大汗，特別提醒隊友「門後雜物多」、「衣服堆得像山」，大家千萬要當心，怎料他換上新氣瓶第三次進入火場，竟是永別。

據了解，約凌晨1點多，詹能傑第三度入內，總算找到余女，但余女被雜物卡住、呼吸困難。他為爭取時間，主動將自己的面罩摘下、替對方戴上，無奈隨著火勢與濃煙加劇，他因吸入過量濃煙而被嗆昏失聯，直到1小時後才被隊友尋獲送醫，無奈仍在凌晨近5點不幸殉職。

至於他捨命救出的22歲余女，最後也傷重不治。這起火警共計造成2死4傷，疑似住戶堆積雜物起火釀或，但詳細起火原因仍待釐清。

▼消防小隊長詹能傑殉職。（資料照／記者郭世賢翻攝）