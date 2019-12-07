以妻為貴！「洪慈庸ㄟ尪」現身了　卓冠廷首次和妻子合體掃街

▲▼洪慈庸、卓冠廷夫妻首次合體，在后里市場掃街，受到鄉親熱烈歡迎。（圖／洪慈庸競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

立法委員洪慈庸與先生卓冠廷7日一大早回到台中市后里區內埔市場向鄉親拜票，夫妻倆首次合體，后里女婿卓冠廷也特別穿上「洪慈庸ㄟ尪」灰色外套助陣拚連任，雙人出擊，勢在必行，雖然天氣低溫濕冷，許多攤商也熱情回應，爲2人加油打氣。

洪慈庸指出，這幾天低溫下雨，仍然站路口、掃市場、廟口座談，行程馬不停蹄，早上特別請「人夫牌」先生助陣，從內埔市場出發，別具意義，因為這裡是她長大的地方，也介紹先生冠廷給鄉親認識，很多人以前只在電視上看過，所以看到卓本人很高興，也給很大的支持和鼓勵。

洪慈庸說，冠廷上個月開始回到台中助選後，2人分頭跑，希望用分進合擊的方式，把握最後35天衝刺期，爭取每一位鄉親和每一張選票的認同，她也呼籲鄉親朋友，集結更多支持力量，為了台灣的未來，一定要支持挺台灣的參選人。

洪慈庸也提到，過去后里長期被邊緣化，她當選立委後回到后里為地方努力，包括后里交流道擴建、后里國中活動中心、后里醫院與長照中心等，都成功爭取中央補助，過去1、20年沒辦法完成的建設都一一實現，成績有目共睹。

卓冠廷表示，今天以后里女婿的身分，很高興和慈庸一起回到后里，感受到鄉親非常熱情，很多人加油打氣、主動握手，相當溫暖，他要站在第一線跟慈庸一起跟鄉親拜託，希望用努力和誠意勤走基層，爭取更多選民的認同。

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