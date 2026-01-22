春節外送「小份量年菜」品項增2成　熱炒、異國料理變熱門

▲foodpanda揭圍爐新趨勢。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

foodpanda公布春節外送趨勢，發現1、2人份的「微型年菜」訂單年增2成，漸為小家庭、單身族主流，歐日系料理也是圍爐餐點新選擇，營業額成長近3成，尤其春節期間熱炒店訂單成長近2成，鳳梨蝦球、炒菠菜與五更腸旺，成為不同區域最受歡迎的外送餐點。

foodpanda統計，春節期間1至2人的小份量年菜品項年增2成，即訂即食的「微型年菜」逐漸成為小家庭圍爐新主流。因應趨勢，今年與全聯、家樂福與美福食集等業者合作，推出200款微型年菜料理，包括欣葉台菜、晶華酒店、北投老爺酒店、台南錦霞樓與刁民酸菜魚等名店，從佛跳牆、紅蟳米糕到酸菜魚都有。

▲熱炒名店大公開。

業者也觀察到熱炒店於春節期間訂單平均成長近2成，各區點餐排行，北部人最愛鳳梨蝦球、蔥爆牛肉與客家小炒；中部偏好炒菠菜、菜脯蛋與蝦仁炒飯；南部人氣前3名則是五更腸旺、三杯雞與蒜泥白肉。

北中南外送人氣熱炒店家則有新北「尚青炒飯炒麵熱炒店」、台北「大三鱻熱炒店」、新竹「酒攤海產熱炒」、台中「39小吃熱炒店」與高雄「醉鮮熱炒」等。

▲圍爐年菜品項多樣化，日系、歐美料理訂單於過年期間年成長破3成。

foodpanda發現，年菜品項逐漸多樣化，2025年春節期間日系、歐美料理訂單成長超過3成，壽司、拉麵、烏龍麵、義大利麵、披薩與炸雞都成為過年時餐桌上新選項。

▲特力屋即日起上線Uber Eats。（圖／Uber Eats提供，下同）

另外，過年前除舊布新，Uber Eats則宣布與全台63家特力屋合作外送服務，範圍遍及台灣本島（不含內湖與新竹店）、金門與澎湖，上線商品超過3800項，同時有破千項商品43折起，包括居家修繕、五金工具、建材家電、傢俱家飾，到園藝收納及各式生活用品等20大類別。

Uber Eats統計，2025年零售「非生鮮」類外送訂單量成長達3成以上，相關需求持續上漲。