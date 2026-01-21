　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰喊辯論總預算　藍黨團直球對決：辦三場「三長對三長」

▲立法院彈劾總統賴清德審查會，羅智強發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委羅智強。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

今年度中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰今（21日）受訪時向立院喊話，要求與立法院進行直接辯論。對此，國民黨立法院黨團書記長羅智強鄭重回應，「正面迎戰！直球對決！民意裁判」，他堅信真理越辯越明，辯論即是檢驗政府的起點；這絕非口舌之爭，而是一場全國民意的總體檢。國民黨團深信，民意終將站在「顧民意、護法治、爭公義」的一方。

對於卓榮泰提出的辯論，國民黨團要求舉辦三場正式電視公開辯論，並提升為「三長對三長」的全面對決，第一場，黨團總召傅崐萁VS行政院長卓榮泰；第二場，黨團書記長羅智強VS行政院副院長鄭麗君；第三場，首席副書記長林沛祥 VS行政院秘書長張惇涵。

羅智強表示，本次辯論將針對預算編列的「合法性、合理性、正當性」，以及行政院應落實立法院三讀通過法案的「憲政義務」，向全民說清楚、講明白。國民黨團三長將在辯論中，具體揭露行政院如何公然違法，以捍衛我國的財政紀律及法治精神。

羅智強呼籲，行政院長卓榮泰說到做到，切勿閃躲，朝野應在最短時間內敲定辯論的時間與地點。國民黨團已整軍待發，為了捍衛法治，他們必須讓公理正義的陽光照進行政院、照進總統府；讓115年中央政府總預算案的違法亂紀之處，全數攤在陽光下供全民檢視，交由全民裁判。

國民黨團指出，當前重大朝野憲政僵局，卓榮泰要求辯論講清楚、說明白，羅智強給予肯定。但羅智強要反問，最該把自己施政作為向人民完整報告的，不該是當今總統賴清德嗎？如果民進黨政府真心要化解當前朝野僵局，必須針對當前的憲政爭議，也來場直球對決，世紀辯論。羅智強也請賴清德，比照當年雙英辯論(馬英九總統、蔡英文黨主席)來場黨對黨政策、理念、路線的大辯論，這才是對人民負責任具體的表現，也才是身為總統兼黨主席該有的承擔。「請賴清德總統、賴清德主席，直球對決！面對民意！不要閃躲！」。
 

01/19 全台詐欺最新數據

523 2 8067 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

KTV唱一半OHCA！男救回恐變植物人　妻慟：他都說「休息一
國民黨花蓮縣長初選民調出爐
高等法院院長高金枝驚爆霸凌！
快訊／雙北有感　19:47發生規模4.4地震！
快訊／新北某社區「30歲女墜樓」倒血泊死亡
桃園死亡車禍　23歲外送員噴飛不治　

