被蔡英文發言人顏若芳誣賴　何庭歡：這是總統的立場？

▲總統蔡英文發言人顏若芳誣賴何庭歡。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

針對蔡英文競選辦公室發言人顏若芳在臉書上批評「何庭歡Fans club」，何庭歡本人澄清，自己真正的粉關是「何庭歡」。何庭歡7日表示，她6日已經很清楚發表5點聲明，強調她並未發言有關於青年論壇的任何事，請勿張冠李戴將不知哪來的粉專貼文強賴在她身上，她還問總統蔡英文，「這也代表妳的立場嗎？」

何庭歡表示，蔡英文您是不是搞不清楚狀況？還是惡意抺黑？您上午以一個總統的高度受訪呼籲說：發言人在發言的時候要經過查證、要確實，不要像有些人講話就信口開河，甚至做不實指控，這樣都不好。我想請問：您要為您的發言人信口開河背書嗎？

何庭歡指出，她昨天已經很清楚發表五點聲明，強調她並未發言有關於青年論壇的任何事，請勿張冠李戴將不知哪來的粉專貼文強賴在她身上，也請蔡英文競辦發言人收回不實指控，至今還沒收到貴辦的道歉及澄清，若是可昭公信為何要改文？

何庭歡痛批，身為現任蔡總統競選連任的顔發言人，未經查證就把一個來路不明的粉絲頁文章張冠李戴，把她沒說過的話塞到我嘴巴上，還痛罵她和韓團隊，要她道歉，這算不算是信口開河？我們提出澄清後，顏發言人還繼續扯東扯西，不願承認自己的烏龍指控，還加碼指控我養網軍，我感到非常遺憾。

何庭歡說，她想問蔡總統：「發言人是代表候選人，妳的發言人烏龍指控是代表妳嗎？妳身為女性元首，說要提倡女性賦權，但卻放任妳的幕僚以不具名方式發言物化女性是花瓶，這也代表妳的立場嗎？」

何庭歡聲明：

1. 我何庭歡本人的發言都是公開受訪，並沒有透過粉絲頁做任何公開發言。

2. 我何庭歡本人的粉絲頁是「何庭歡」，「何庭歡fans club」並非我何庭歡經營，我也不知道經營者是誰。

3. 「何庭歡fans club」說明欄已經清楚寫明，「整理何庭歡的相關新聞及視頻」，蔡英文陣營顏若芳發言人既不查證，也不看清楚說明嗎？

4. 我想請問顏若芳發言人，罵完人之後就偷偷改貼文，就當沒事發生了嗎？我要求顏若芳正式對外澄清並向我道歉。

5. 我昨天和韓國瑜市長一起出席活動，還與同學開心合影，我認為應該不會發生此誤會。

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