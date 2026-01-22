　
社會 社會焦點 保障人權

約高中妹打「回憶砲」　渣男情史意外曝光...惱羞暴力硬上判囚

▲▼19歲女學生遭摸下半身。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲15歲女學生遭渣男暴打硬上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名年僅15歲的少女「小艾」（化名）與蔡姓前男友分手後，因畏懼對方情緒失控，勉強答應赴摩鐵打「回憶砲」。不料，兩人完事後小艾查看其手機，驚見他與其他妹子的曖昧對話，醋海翻騰欲離開，卻慘遭蔡男察覺後爆打、逼迫脫衣硬上。少女身心受創，最終在家人協助下驗傷報警，高雄地院依成年人故意對少年犯強制性交罪，判蔡男4年6個月徒刑。

判決指出，蔡男因表哥在少女家對面開碗糕店而結識小艾，兩人交往不到半年即分手，但仍偶有聯絡，去年5月12日，蔡男主動提議「回憶一下過往甜蜜」，邀約小艾上摩鐵。小艾雖不願，但因「擔心惹怒情緒控管能力不佳的蔡男」而勉強同意。

兩人發生關係後，蔡男陷入「聖人模式」（指男性性行為後進入放空、無欲狀態）半昏迷，小艾趁機翻看其手機，赫然發現蔡男與其他女子的曖昧訊息。小艾瞬間怒火中燒，心想「都有喜歡的對象了，幹嘛還來糾纏我？」決定默默離開。

不料，蔡男突然驚醒，發現小艾欲離開，當場暴怒。雙方激烈口角後，蔡男情緒徹底失控，對小艾瘋狂毆打，更逼迫她脫光衣物，再度性侵得逞。事後，蔡男騎車載小艾返家，她因臉部受傷，怕被母親發現，先躲到朋友店裡哭泣，直到深夜才敢回家。最終因內心煎熬，向親友哭訴，全案才曝光。

法院審理時，蔡男坦承毆打及發生關係，但否認性侵，辯稱是雙方合意。然而，法官根據小艾證詞、驗傷報告及相關事證，認定蔡男違反其意願下強迫性交，罪證明確，依成年人故意對少年犯強制性交罪判處4年6個月有期徒刑，全案可上訴。

01/20 全台詐欺最新數據

車上醒來「護墊不見了」！女副駕驚覺台南男性侵　他電話：會煞車

台南一名聶姓男子被控在國道一號南下新營服務區的停車場內，趁女性友人熟睡之際，脫下其褲子及護墊並觸摸下體，涉嫌乘機性侵未遂。刑事部分，法院已判決聶男2年徒刑定讞；民事賠償方面，台南地方法院近日判決聶男須支付被害人精神慰撫金新台幣30萬元，全案仍可上訴。

強尿女友嘴裡拍公園野戰片！噁男遭判3年8月

男遭設局下藥迷姦！他幫買「G水」二審仍重判

色男性侵猥褻3少女　賠錢和解二審判4年半

全裸拷問6小時！女助男友凌虐前任下場曝

