　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

108公斤壯男急診室暴走！猛揍護理師失去意識　院方怒：絕不寬貸

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市西屯區澄清醫院中港分院21日凌晨發生一起嚴重的醫療暴力事件！一名26歲、體重重達108公斤的林姓男子，因酒後情緒不穩與妻子吵架，左手割腕受傷，於凌晨4時許由119救護車送往急診室救治。不料，林男就醫過程中突然情緒失控，不僅拒絕治療，還出拳攻擊資深護理師。院方今天也出面說明護理師傷勢，包括當下失去意識、眼睛模糊、頭暈嘔吐等腦震盪，目前仍住院觀察中，並強調對暴行絕不寬貸。

▲中港澄清醫院蔡哲宏副院長。（圖／記者白珈陽攝）

▲中港澄清醫院副院長蔡哲宏也嚴正聲明，醫院對醫療暴力採「零容忍」態度，對此表達強烈譴責。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，林男被送入急救室後，醫師檢視傷口並請其脫下外套以便縫合，林男卻突然暴怒大吼：「我不要處理傷口，我不要縫合！」隨即衝下病床作勢毆打醫師。院方第一時間啟動警民連線通報警方，並由醫院警衛介入處理。在警衛與家屬的安撫下，林男被帶往急診大門口外休息冷靜。

▲中港澄清醫院驚傳暴力事件。（圖／中港澄清醫院提供）

▲中港澄清醫院驚傳暴力事件，破百公斤醉漢拳毆資深護理師導致腦震盪。（圖／中港澄清醫院提供）

中港澄清醫院副院長蔡哲宏指出，一名詹姓男護理師本於職責，試圖上前與林男溝通，希望其能繼續接受醫療行為。沒想到，體型魁梧的林男竟突然揮出重拳，猛力擊中詹姓護理師的右側頭部。由於林男體重破百、力道驚人，詹姓護理師當場被揍倒在病床推床上，甚至出現短暫失去意識的情況。

蔡哲宏也不捨地說，受傷的詹姓護理師相當資深，事後被緊急送往檢查，經診斷有臉部擦傷、挫傷，並伴隨眼睛模糊、頭暈、嘔吐及頸部疼痛等症狀。經腦部電腦斷層掃描，確認有腦震盪現象，目前仍住院持續觀察中，並需進一步追蹤頸椎是否受損。

蔡哲宏也嚴正聲明，醫院對醫療暴力採「零容忍」態度，對此表達強烈譴責，總院長周思源與護理部主任黃麗玲第一時間前往慰問受傷同仁；另外，醫療暴力已屬公訴罪，院方職安室已正式通報衛生局與地檢署，將全力協助同仁進行法律提告程序，絕不寬貸施暴者，並將持續提供受傷同仁心理支持與醫療照顧，確保醫護執業安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／仙人掌桿菌奶粉銷台！　食藥署：新安琪兒1批號下架
寶雅正妹店員被問翻！　IG曝光「其實不是員工」
台股新二哥！大廠觸漲停　市值首超車鴻海
還原詹能傑殉職現場！與義消「共用面罩」...氧氣瓶瞬間剩10
日媒示警「台灣恐再爆冷門！」　讓侍Japan翻船
國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲速審總
谷立言：自由不是免費！美在島鏈拒止侵略　但不應獨自承擔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／宜蘭驚傳校園意外！國一男3樓墜落　腳部骨折送醫

快訊／高雄建築工地大火！恐怖烈焰黑煙衝天　40消防射水灌救

還原詹能傑殉職現場！與義消「共用面罩」...氧氣瓶瞬間剩10bar

台積電供應商捐贈新竹警局巡邏車　挹注基層警安全值勤

強烈冷氣團發威急凍　高雄24hrs內10人無呼吸心跳送醫

寒流來襲！台南4人無呼吸心跳送醫　全是65歲以上長者

約高中妹打「回憶砲」　渣男情史意外曝光...惱羞暴力硬上判囚

台中男被嗆「軟爛囡仔」不爽就殺人　同夥送槍遞子彈也被起訴

木棍插嘴旋轉！前員工討薪慘被打死棄屍　養雞場老闆判13年定讞

認與人夫有身體交換關係　年輕妹一句「當小三很幸福」成鐵證

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

北市行人過馬路被車撞倒「賓士再輾過」　宣告不治

快訊／宜蘭驚傳校園意外！國一男3樓墜落　腳部骨折送醫

快訊／高雄建築工地大火！恐怖烈焰黑煙衝天　40消防射水灌救

還原詹能傑殉職現場！與義消「共用面罩」...氧氣瓶瞬間剩10bar

台積電供應商捐贈新竹警局巡邏車　挹注基層警安全值勤

強烈冷氣團發威急凍　高雄24hrs內10人無呼吸心跳送醫

寒流來襲！台南4人無呼吸心跳送醫　全是65歲以上長者

約高中妹打「回憶砲」　渣男情史意外曝光...惱羞暴力硬上判囚

台中男被嗆「軟爛囡仔」不爽就殺人　同夥送槍遞子彈也被起訴

木棍插嘴旋轉！前員工討薪慘被打死棄屍　養雞場老闆判13年定讞

認與人夫有身體交換關係　年輕妹一句「當小三很幸福」成鐵證

總預算至今一字未審　綠批藍白薪水小偷：被民意打臉才放行小部分

球迷又能收了！大魯閣小英雄球員卡第二彈開賣　還多了「智能販賣機」

快訊／法仙人掌桿菌奶粉銷台　食藥署：新安琪兒1批號預防下架

快訊／宜蘭驚傳校園意外！國一男3樓墜落　腳部骨折送醫

「眼神給出去」！陸網紅性商教母爆紅…一堂課要價「39萬元」

柏崎核電廠重啟後再喊卡！拔控制棒「警報大響」　作業被迫中斷

金山絕美海景咖啡廳開半年換房東　神祕客砸6720萬空降

快訊／高雄建築工地大火！恐怖烈焰黑煙衝天　40消防射水灌救

賴清德未出席彈劾審查　廖偉翔批：藐視國會、否定人民監督

4星上將霍守業：止戰先決條件是善戰！　有美國支持但自己要夠力

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

社會熱門新聞

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

小隊長詹能傑「摘面罩救人」殉職　弟也是消防員

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

台中壯男揍護理師　院方怒：絕不寬貸

快訊／基隆惡火2死4傷　消防小隊長殉職、34歲女不治

拒認當人頭戶　高雄男敗在「餘額」

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

勇消詹能傑救人殉職　曾因買便當被公審

勇消詹能傑殉職！醫曝「長時間缺氧」搶救50分鐘救不回

勇消詹能傑最後身影曝！提醒同仁「裡面都衣服」

更多熱門

相關新聞

婦幼校園巡迴宣導列車進校園　強化數位性別暴力防治與識詐觀念

婦幼校園巡迴宣導列車進校園　強化數位性別暴力防治與識詐觀念

台東縣警察局婦幼警察隊日前前往台東市復興國小，舉辦婦幼人身安全校園巡迴宣導活動，透過走動式宣導方式，將數位性別暴力防治與識詐觀念帶入校園，提升學童與教師對婦幼法令的認知及自我保護能力，活動互動熱絡，深獲師生好評。

和老婆吵架自傷送醫　竟把護理師打到腦震盪

和老婆吵架自傷送醫　竟把護理師打到腦震盪

台南酒駕男左轉失控　燈桿慘遭休旅車撞斷

台南酒駕男左轉失控　燈桿慘遭休旅車撞斷

把危險留給自己…勇消詹能傑家屬盼進忠烈祠

把危險留給自己…勇消詹能傑家屬盼進忠烈祠

勇消詹能傑殉職！醫曝「長時間缺氧」搶救50分鐘救不回

勇消詹能傑殉職！醫曝「長時間缺氧」搶救50分鐘救不回

關鍵字：

影音中港澄清暴力醫療護理師急診影音

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

唱歌突OHCA恐植物人　妻：他都說休息一下就好

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

阿嬤級「豐中戲院」荒廢20年　新地主1.9億買「只清理不開發」

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面