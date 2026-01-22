108公斤壯男急診室暴走！猛揍護理師失去意識　院方怒：絕不寬貸

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市西屯區澄清醫院中港分院21日凌晨發生一起嚴重的醫療暴力事件！一名26歲、體重重達108公斤的林姓男子，因酒後情緒不穩與妻子吵架，左手割腕受傷，於凌晨4時許由119救護車送往急診室救治。不料，林男就醫過程中突然情緒失控，不僅拒絕治療，還出拳攻擊資深護理師。院方今天也出面說明護理師傷勢，包括當下失去意識、眼睛模糊、頭暈嘔吐等腦震盪，目前仍住院觀察中，並強調對暴行絕不寬貸。

▲中港澄清醫院副院長蔡哲宏也嚴正聲明，醫院對醫療暴力採「零容忍」態度，對此表達強烈譴責。（圖／記者白珈陽攝）



據了解，林男被送入急救室後，醫師檢視傷口並請其脫下外套以便縫合，林男卻突然暴怒大吼：「我不要處理傷口，我不要縫合！」隨即衝下病床作勢毆打醫師。院方第一時間啟動警民連線通報警方，並由醫院警衛介入處理。在警衛與家屬的安撫下，林男被帶往急診大門口外休息冷靜。

▲中港澄清醫院驚傳暴力事件，破百公斤醉漢拳毆資深護理師導致腦震盪。（圖／中港澄清醫院提供）



中港澄清醫院副院長蔡哲宏指出，一名詹姓男護理師本於職責，試圖上前與林男溝通，希望其能繼續接受醫療行為。沒想到，體型魁梧的林男竟突然揮出重拳，猛力擊中詹姓護理師的右側頭部。由於林男體重破百、力道驚人，詹姓護理師當場被揍倒在病床推床上，甚至出現短暫失去意識的情況。

蔡哲宏也不捨地說，受傷的詹姓護理師相當資深，事後被緊急送往檢查，經診斷有臉部擦傷、挫傷，並伴隨眼睛模糊、頭暈、嘔吐及頸部疼痛等症狀。經腦部電腦斷層掃描，確認有腦震盪現象，目前仍住院持續觀察中，並需進一步追蹤頸椎是否受損。

蔡哲宏也嚴正聲明，醫院對醫療暴力採「零容忍」態度，對此表達強烈譴責，總院長周思源與護理部主任黃麗玲第一時間前往慰問受傷同仁；另外，醫療暴力已屬公訴罪，院方職安室已正式通報衛生局與地檢署，將全力協助同仁進行法律提告程序，絕不寬貸施暴者，並將持續提供受傷同仁心理支持與醫療照顧，確保醫護執業安全。