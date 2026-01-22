救援陷膠著！直升機墜阿蘇火山口　警曝「最新搜救方向」

▲阿蘇火山墜機事故搜救任務陷入膠著。（圖／記者張方瑀攝）



記者王佩翊／編譯

日本熊本縣阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀事故，殘骸已在中岳第一火山口被發現，然而機上3人至今下落不明。這是阿蘇火山觀光直升機首次發生墜毀於火山口的事件，因此也使得搜救任務困難重重，濃霧、火山氣體都為搜索增加困難。警消也公開接下來的搜索方向，預計稍後出動直升機與無人機。

首例火山口墜機事故

根據《熊本朝日放送》報導，國土交通省運輸安全委員會22日上午已派遣2名事故調查官進駐現場指揮本部，正式啟動調查程序。調查官坦言，「這是我第一次遇到發生在火山口內的事故，調查可能會面臨極大困難。」

這架直升機20日從阿蘇市起飛，然而在飛行途中失聯，警消獲報後隨即展開搜索行動，當晚在阿蘇中岳第一火山口發現嚴重損毀的機體殘骸。機上載有疑似來自台灣的2名乘客，分別為36歲女性與41歲男性，以及64歲日籍男性駕駛員，至今3人生死不明。

國交省認定為航空事故

國土交通省已根據機體嚴重損毀程度將此案認定為航空事故，事故調查官將針對機體狀況、事發當時氣象條件及業者的營運方式等面向展開深入調查。

出動直升機與無人機重新展開搜索

由於從未有人進入火山口，因此實際現場的火山氣體濃度與地形條件是否適合搜救，也仍待確認。當局目前持續監測火山氣體濃度，預計22日會出動直升機與無人機進行搜救任務。