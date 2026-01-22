　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

救援陷膠著！直升機墜阿蘇火山口　警曝「最新搜救方向」

▲▼阿蘇火山口,阿蘇山,阿蘇火山。（圖／記者張方瑀攝）

▲阿蘇火山墜機事故搜救任務陷入膠著。（圖／記者張方瑀攝）

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀事故，殘骸已在中岳第一火山口被發現，然而機上3人至今下落不明。這是阿蘇火山觀光直升機首次發生墜毀於火山口的事件，因此也使得搜救任務困難重重，濃霧、火山氣體都為搜索增加困難。警消也公開接下來的搜索方向，預計稍後出動直升機與無人機。

首例火山口墜機事故

根據《熊本朝日放送》報導，國土交通省運輸安全委員會22日上午已派遣2名事故調查官進駐現場指揮本部，正式啟動調查程序。調查官坦言，「這是我第一次遇到發生在火山口內的事故，調查可能會面臨極大困難。」

這架直升機20日從阿蘇市起飛，然而在飛行途中失聯，警消獲報後隨即展開搜索行動，當晚在阿蘇中岳第一火山口發現嚴重損毀的機體殘骸。機上載有疑似來自台灣的2名乘客，分別為36歲女性與41歲男性，以及64歲日籍男性駕駛員，至今3人生死不明。

國交省認定為航空事故

國土交通省已根據機體嚴重損毀程度將此案認定為航空事故，事故調查官將針對機體狀況、事發當時氣象條件及業者的營運方式等面向展開深入調查。

出動直升機與無人機重新展開搜索

由於從未有人進入火山口，因此實際現場的火山氣體濃度與地形條件是否適合搜救，也仍待確認。當局目前持續監測火山氣體濃度，預計22日會出動直升機與無人機進行搜救任務。

01/20 全台詐欺最新數據

496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／仙人掌桿菌奶粉銷台！　食藥署：新安琪兒1批號下架
寶雅正妹店員被問翻！　IG曝光「其實不是員工」
台股新二哥！大廠觸漲停　市值首超車鴻海
還原詹能傑殉職現場！與義消「共用面罩」...氧氣瓶瞬間剩10
日媒示警「台灣恐再爆冷門！」　讓侍Japan翻船
國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲速審總
谷立言：自由不是免費！美在島鏈拒止侵略　但不應獨自承擔

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

廁所排隊起衝突　正義男出聲「阻止25歲男插隊」被開多槍身亡

柏崎核電廠重啟後再喊卡！拔控制棒「警報大響」　作業被迫中斷

川普超糗！　台上演說狂搞錯「格陵蘭、冰島」

女網紅拍片控公車遭性騷擾　男不堪「200萬網暴」身亡她被警逮捕

格陵蘭協議有什麼？　川普親揭涉及「採礦權與金穹計畫」

南韓股市衝破天花板！KOSPI首破5000點　半導體、汽車輪流撐盤

拒打疫苗釀禍！美國麻疹病例創新高　前CDC官員示警

「媒體害梅根過得苦不堪言！」哈利王子情緒潰堤出庭

下一個委內瑞拉？傳美尋求「古巴共產政權垮台」　時間點曝光

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

北市行人過馬路被車撞倒「賓士再輾過」　宣告不治

投資人信心回溫　英特爾股價去年大漲84%

救人成功卻殉職　消防粉專揭「家裡1處」是奪命關鍵：活活困死了

婦買菜突頭暈摔倒....眼腳擦剉傷　南投警即刻救援助送醫

林心如回憶「首次包紅包」感動落淚！示範夏姿立領棉襖搭玉鐲包優雅過年

總預算至今一字未審　綠批藍白薪水小偷：被民意打臉才放行小部分

球迷又能收了！大魯閣小英雄球員卡第二彈開賣　還多了「智能販賣機」

快訊／法仙人掌桿菌奶粉銷台　食藥署：新安琪兒1批號預防下架

快訊／宜蘭驚傳校園意外！國一男3樓墜落　腳部骨折送醫

「眼神給出去」！陸網紅性商教母爆紅…一堂課要價「39萬元」

【孟婆湯不純？】嫩嬰一開口竟是台灣人耳熟能詳的那句話

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

男子「週週買彩券」頭獎、二獎一次中！　終於圓夢退休

快訊／川普宣布與北約建立格陵蘭協議架構：撤消歐洲8國加徵關稅

川普最新民調亮紅燈！　美71％民眾認為「國家已經失控」

沒人下去過火山口裡！消防：搜救未知數

快訊／川普：我想要的不過是一塊冰

美股勁揚近600點！川普「不會對格陵蘭動武」　台積電ADR收跌

黃仁勳：AI時代藍領最吃香　年薪上看300萬

川普插旗AI圖將成真？　格陵蘭傳割地給美軍建基地

飯店女遭爆頭亡！男友視訊目睹全程

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

川普拋「不動武」格陵蘭　美股齊漲

南韓股市衝破天花板　KOSPI首破5000點大關

南韓股市衝破天花板　KOSPI首破5000點大關

南韓股市寫下歷史新頁。韓國綜合股價指數（KOSPI）今（22）日盤中首度突破5000點大關，正式邁入「五千點時代」，距離李在明政府上台僅約7個月即達成競選承諾目標。

日本將迎最強寒流　北陸積雪估破百公分

日本將迎最強寒流　北陸積雪估破百公分

日狼師偷拍群組曝　女童更衣片每套賣2萬

日狼師偷拍群組曝　女童更衣片每套賣2萬

阿蘇火山直升機墜毀搜救航空事故日本日韓要聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

唱歌突OHCA恐植物人　妻：他都說休息一下就好

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

阿嬤級「豐中戲院」荒廢20年　新地主1.9億買「只清理不開發」

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

