南投縣年編1300萬出國學習獎助學金　26校37生國際舞台表現亮眼

為培植南投青年國際競爭力，縣政府近3年來每年起碼編列800萬元獎助學生出國學習預算，114年起更將總經費提高到1300萬元，去年在團體方面共補助26所學校前往日、韓、荷、星及東南亞等地進行交流或競賽，在個人方面則資助37位優秀學生赴英、美、日、加、澳洲等國深造，成果斐然。

縣府21日於旭光高中科學館舉辦「114年各級學校學生出國學習獎助學金成果發表會」，由縣長許淑華親自主持，教育處長王淑玲、縣議員林儒暘及全縣眾多校長均出席；旭光高中賴冠程暢談在美國德州語言學校的成長點滴，東海大學謝宜庭也分享前往法國交換學生、走遍卅多個國家的的文化衝擊與學習收穫，認為不僅拓展個人視野，更成為同儕間的最佳激勵。

另有多所學校表現令人驚豔：希娜巴嵐國小赴日本東京參加國際合唱節勇奪金獎，營北國中舞龍隊前往荷蘭民俗藝術節演出，以傳統技藝博得滿堂彩；南投高中與鯉魚國小在印尼國際青少年發明家日（IYIA）獲金、銀牌，暨大附中科研團隊更橫掃美、日、星等多國大獎，長期深耕國際交流的大成國中（日本出水市交流）與埔里國中（新加坡交流）亦分享雙邊互動的深度經驗。

許淑華強調，面對全球化挑戰，國際教育已非「加分項」而是「基本能力」，縣府將持續作為堅強後盾，不僅於114年投入1300萬元經費，補助對象也從高中職向下延伸至國中小，並向上擴及設籍南投的大專院校學生，今年持續辦理，申請更呈現爆量成長；許淑華也期許所有受獎學生能將海外所學帶回南投，成為推動家鄉國際化的種子，實現「南投在地、國際接軌」的教育願景。

縣府教育處指出，今年（115年）上半年未包含暑假檔期，就已有16所學校與20位學生提出出國獎助金申請，超出原先預期，將持續深化雙語教育、建構國際化學習環境，未來將擴大鏈結日、韓、星、美、澳洲等國教育資源，並配合「臺灣2030雙語教育政策」，從國中小到大專院校逐步建構優質雙語環境。