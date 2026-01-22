　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

收細胞簡訊別驚慌！　北車下午2點啟動「跨單位聯合危安演練」

▲▼台北市政府於捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域進行危安演練，施行持刀歹徒無差別攻擊之應變處置 。（圖／記者李毓康攝）

▲北市政府去年底於捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域也有進行危安演練。（資料照／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北捷運北車站內、中山站外商圈去年12月19日傍晚發生無差別攻擊事件釀4死11傷，引發社會高度關注。台北市府於今（22日）下午2時到3時，將與交通部攜手四鐵、地下街及微風商場等演練，同時周邊半徑1公里會發送避難疏散告警訊息，北市府請行經的旅客，務必提早安排行程或預留充裕時間，若屆時收到警報也無須驚慌。

北市府指出，台北車站特定區為全國唯一的五鐵共構車站，除了是首都圈最重要陸上交通樞紐外，每天出入民眾多達60至80萬人次，具有佔地廣大、地下空間複雜、管理單位多元等特性，所以也是我國最早成立聯合防災中心的共構車站。

北市府說明，本次演習規模盛大，範圍涵蓋特定區內著名的「9大事業體」（包括四鐵、四個地下街及微風商場），並結合交通部鐵道局、鐵路警察局、捷運警察隊等中央及公、民營單位，共同投入資源。透過跨機關的聯繫功能整合，驗證發生突發事件時，如何迅速達成聯合指揮與資源調度，以減輕危害並確保特定區正常運作。

北市府表示，演習設定特定區內多處場域同步發生危安事件，突破過往預設劇本的模式，改以「實地、實景、有想定」方式進行，結合聯合防災中心運用現有設施設備及人員，真實演示各單位間的處置能力與聯合運作機制，驗證項目除聯合防災中心啟動及橫向通報、不同警察單位無線電通報及分工、大量傷病患處置及「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練等。

北市府也提醒，屆時台北車站周邊或正在站內候車的民眾，手機將收到警訊通知，請勿驚慌。此外，演習期間站內部分區域將進行人員疏散避難及管制措施，請民眾配合現場引導人員指示。

依中央核定內容，演練期間將發送以下細胞簡訊內容如下：

中文簡訊

[演練][疏散避難]1月22日14:05於臺北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。臺北市政府1999

英文簡訊

[Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on Taipei Main Station.For your personal safety,please remain calm,find cover nearby,and avoid gathering in the crowd. Taipei City Government 1999

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

台北市蔣萬安台北車站北車恐攻無差別攻擊危安演練

