葉元之質詢為「幼教師待遇」發聲　大批從業人員喊讚：說到我們心裡話

記者郭運興／台北報導

國民黨立委葉元之20日貼出近日質詢教育部影片，片中針對幼教老師待遇發聲，直言現在幼教界士氣蠻低落的，教育部一時半刻沒有辦法解決，但先能夠讓老師們覺得有被重視、有被照顧這一塊切入，讓他們在工作更有熱忱。該片段曝光後，不僅吸引19萬觀看，大批幼教從業人員也湧入表示「常看到教保員在哭喊待遇很差、工作環境高壓，但葉委員是我看到的第一個為教保員發聲的民意代表」、「都要掉眼淚了，有人發現了幼教師的身心疲勞了，感謝理解老師的工作壓力」、「太感謝了，說到我們心裡話」。

葉元之20日在臉書貼出質詢教育部長鄭英耀的影片，片中針對幼教老師待遇發聲，他表示，幼教缺老師的狀況是非常嚴重，特別是缺教保員，幼稚園裡面，教師跟教保員做的事情其實差不多，可是他們導師費就不一樣。

葉元之提到，現在教育部一直在推身心調適假，但在幼稚園這一塊，教師是有身心調適假，可是教保員好像就沒有，有的行政更是老師兼導師還要兼組長，實際上工作是很繁重的。

葉元之說，自己知道在幼教圈有一些老師，他們很喜歡小朋友，也會擔心說如果大家都離開了，那小朋友誰來照顧？因此他們捨不得離開，可是有時候又在工作上面臨到一些突如而來的壓力，也有點委屈。

葉元之直言，其實現在幼教界有一部分士氣是蠻低落的，自己覺得有的是大環境影響，可能教育部也一時半刻沒有辦法解決，但先從能夠在短期讓幼教界老師們覺得有被重視、有被照顧這一塊切入。

葉元之指出，現在既然教育部都有在研究比如說國教這方面，怎麼樣提高老師的待遇、獎金，至少自己覺得除了錢的問題之外，讓他們覺得其實大家很重視幼教老師，讓他們在工作上面更有熱忱。

教育部官員也回應，最近會在召開第六次會議，會把一些會議結果跟委員呈報。

葉元之貼出質詢片段後，湧入19萬觀看、4600人按讚，更有大批幼教從業人員紛紛留言表示「常看到教保員在哭喊待遇很差、工作環境高壓，但葉委員是我看到的第一個為教保員發聲的民意代表」、「謝謝委員幼教現場不只有教師，還有教保員。都一樣在現場，福利卻兩極。」、「都要掉眼淚了，有人發現了幼教師的身心疲勞了，感謝理解老師的工作壓力」、「太感謝了，說到我們心裡話」、「第一次看到有委員替幼兒園教保員說話，好感動」、「非常感謝為教師發聲」。

也有不少網友表示，「真的是太帥氣了！！托嬰界也很需要您的發聲」、「可以幫生活助理員、特教助理們也發發聲嗎」、「安親課輔班也是」、「居家托育員也需要」。

▼大批幼教從業人員湧入葉元之臉書留言。（圖／翻攝自Facebook／葉元之）