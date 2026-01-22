　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉元之質詢為「幼教師待遇」發聲　大批從業人員喊讚：說到我們心裡話

記者郭運興／台北報導

國民黨立委葉元之20日貼出近日質詢教育部影片，片中針對幼教老師待遇發聲，直言現在幼教界士氣蠻低落的，教育部一時半刻沒有辦法解決，但先能夠讓老師們覺得有被重視、有被照顧這一塊切入，讓他們在工作更有熱忱。該片段曝光後，不僅吸引19萬觀看，大批幼教從業人員也湧入表示「常看到教保員在哭喊待遇很差、工作環境高壓，但葉委員是我看到的第一個為教保員發聲的民意代表」、「都要掉眼淚了，有人發現了幼教師的身心疲勞了，感謝理解老師的工作壓力」、「太感謝了，說到我們心裡話」。

葉元之20日在臉書貼出質詢教育部長鄭英耀的影片，片中針對幼教老師待遇發聲，他表示，幼教缺老師的狀況是非常嚴重，特別是缺教保員，幼稚園裡面，教師跟教保員做的事情其實差不多，可是他們導師費就不一樣。

葉元之提到，現在教育部一直在推身心調適假，但在幼稚園這一塊，教師是有身心調適假，可是教保員好像就沒有，有的行政更是老師兼導師還要兼組長，實際上工作是很繁重的。

葉元之說，自己知道在幼教圈有一些老師，他們很喜歡小朋友，也會擔心說如果大家都離開了，那小朋友誰來照顧？因此他們捨不得離開，可是有時候又在工作上面臨到一些突如而來的壓力，也有點委屈。

葉元之直言，其實現在幼教界有一部分士氣是蠻低落的，自己覺得有的是大環境影響，可能教育部也一時半刻沒有辦法解決，但先從能夠在短期讓幼教界老師們覺得有被重視、有被照顧這一塊切入。

葉元之指出，現在既然教育部都有在研究比如說國教這方面，怎麼樣提高老師的待遇、獎金，至少自己覺得除了錢的問題之外，讓他們覺得其實大家很重視幼教老師，讓他們在工作上面更有熱忱。

教育部官員也回應，最近會在召開第六次會議，會把一些會議結果跟委員呈報。

葉元之貼出質詢片段後，湧入19萬觀看、4600人按讚，更有大批幼教從業人員紛紛留言表示「常看到教保員在哭喊待遇很差、工作環境高壓，但葉委員是我看到的第一個為教保員發聲的民意代表」、「謝謝委員幼教現場不只有教師，還有教保員。都一樣在現場，福利卻兩極。」、「都要掉眼淚了，有人發現了幼教師的身心疲勞了，感謝理解老師的工作壓力」、「太感謝了，說到我們心裡話」、「第一次看到有委員替幼兒園教保員說話，好感動」、「非常感謝為教師發聲」。

也有不少網友表示，「真的是太帥氣了！！托嬰界也很需要您的發聲」、「可以幫生活助理員、特教助理們也發發聲嗎」、「安親課輔班也是」、「居家托育員也需要」。

▼大批幼教從業人員湧入葉元之臉書留言。（圖／翻攝自Facebook／葉元之）

▲▼大批幼教從業人員湧入葉元之臉書留言。（圖／翻攝自Facebook／葉元之）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
寶雅正妹店員被問翻！　IG曝光「其實不是員工」
台股新二哥！大廠觸漲停　市值首超車鴻海
還原詹能傑殉職現場！與義消「共用面罩」...氧氣瓶瞬間剩10
日媒示警「台灣恐再爆冷門！」　讓侍Japan翻船
國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲速審總
谷立言：自由不是免費！美在島鏈拒止侵略　但不應獨自承擔
當沙包！新北幼兒園狠師踢踹50次　至少5童受害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德未出席彈劾審查　廖偉翔批：藐視國會、否定人民監督

4星上將霍守業：止戰先決條件是善戰！　有美國支持但自己要夠力

阿蘇火山直升機事故2台人失聯　卓榮泰：外交部已安排家屬赴日了解

黃國昌嗆卓榮泰辯論龜縮　民進黨團反擊：藍白才是薪水小偷、跳樑小丑

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

賴清德拋1.25兆國防預算　谷立言：支出更聰明！美國致力盡快交付

谷立言：台灣願保衛家園民眾比例　比2022年前烏克蘭還要高

國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲立院速審總預算

基隆勇消「摘面罩救人」殉職　卓榮泰致哀

陳菁徽轟賴清德拒赴國會　批「消失的總統」暴露偏執與懦弱

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

北市行人過馬路被車撞倒「賓士再輾過」　宣告不治

賴清德未出席彈劾審查　廖偉翔批：藐視國會、否定人民監督

4星上將霍守業：止戰先決條件是善戰！　有美國支持但自己要夠力

阿蘇火山直升機事故2台人失聯　卓榮泰：外交部已安排家屬赴日了解

黃國昌嗆卓榮泰辯論龜縮　民進黨團反擊：藍白才是薪水小偷、跳樑小丑

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

賴清德拋1.25兆國防預算　谷立言：支出更聰明！美國致力盡快交付

谷立言：台灣願保衛家園民眾比例　比2022年前烏克蘭還要高

國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲立院速審總預算

基隆勇消「摘面罩救人」殉職　卓榮泰致哀

陳菁徽轟賴清德拒赴國會　批「消失的總統」暴露偏執與懦弱

快訊／法仙人掌桿菌奶粉銷台　食藥署：新安琪兒1批號預防下架

快訊／宜蘭驚傳校園意外！國一男3樓墜落　腳部骨折送醫

「眼神給出去」！陸網紅性商教母爆紅…一堂課要價「39萬元」

柏崎核電廠重啟後再喊卡！拔控制棒「警報大響」　作業被迫中斷

金山絕美海景咖啡廳開半年換房東　神祕客砸6720萬空降

快訊／高雄建築工地大火！恐怖烈焰黑煙衝天　40消防射水灌救

賴清德未出席彈劾審查　廖偉翔批：藐視國會、否定人民監督

4星上將霍守業：止戰先決條件是善戰！　有美國支持但自己要夠力

曾與GD傳緋聞1年！她現身《單身5》羞喊「幾乎沒空窗期」韓網炸裂

鄧紫棋回來了！　驚喜宣布4月大巨蛋開唱...搶票時間曝光

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

政治熱門新聞

幼師令3歲童「脫褲裸下體跪地擦水」　母淚訴鶯歌私幼湮滅證據

藍花蓮縣長初選民調出爐　游淑貞領先40.1%全面勝出

國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲立院速審總預算

當沙包？新北幼兒園狠師4天踢踹幼童50次　家長痛批教育局避重就輕

谷立言：自由不是免費！美國在島鏈拒止侵略　但也不應獨自承擔

新竹縣初選三七制　鄭麗文打臉徐欣瑩

沈伯洋：藍白因台積電表現好要賴來受審

台積電赴美設廠是掏空　律師：不敢放空都是嘴炮

彈劾賴清德審查會議場空蕩蕩　作家轟藍白：羞辱大戲也該演全套

藍批賴清德缺席彈劾說明會　臉書遭灌爆洗臉

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

賴清德：2040年前培育50萬AI人才　助100萬企業導入人工智慧

北市藍綠表決大戰　蔣萬安二備金7.4億通過

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

當沙包？新北幼兒園狠師4天踢踹幼童50次　家長痛批教育局避重就輕

當沙包？新北幼兒園狠師4天踢踹幼童50次　家長痛批教育局避重就輕

新北市土城一間連鎖幼兒園去年8-10月及近期皆持續爆發不當對待事件。行為人包含未具教保資格卻20年違法帶班的曾姓老師，以及明知不當行為卻未即時制止、甚至參與其中的吳姓教保員。監視器畫面影像顯示，4天內曾姓教師對幼幼班孩子頻繁踢踹、拉扯50多次，一天就超過10次以上，受害幼童至少5人。受害家長今（22日）偕同民代、靖娟基金會召開記者會，家長們質疑新北教育局處理失當，早有前案卻未列管、違法進班成常態、裁罰金額與傷害程度失衡、加強督導流於形式、資訊揭露不完整。

彈劾賴清德審查會議場空蕩蕩　作家轟藍白：羞辱大戲也該演全套

彈劾賴清德審查會議場空蕩蕩　作家轟藍白：羞辱大戲也該演全套

轟八炯「白癡言論」遭告加重誹謗獲不起訴　詹江村：法院認證

轟八炯「白癡言論」遭告加重誹謗獲不起訴　詹江村：法院認證

藍批賴清德缺席彈劾說明會　臉書遭灌爆洗臉

藍批賴清德缺席彈劾說明會　臉書遭灌爆洗臉

否認請辭文傳會主委　吳宗憲：真的有選舉再處理

否認請辭文傳會主委　吳宗憲：真的有選舉再處理

關鍵字：

葉元之幼教教保員老師教育部國民黨

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

唱歌突OHCA恐植物人　妻：他都說休息一下就好

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

阿嬤級「豐中戲院」荒廢20年　新地主1.9億買「只清理不開發」

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面