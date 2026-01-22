快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」捨身脫面罩救受困女

記者葉國吏、郭世賢／基隆報導

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，一棟六層樓住家二樓失火，濃煙迅速竄滿整棟樓，消防人員徹夜救援。仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困女子三度進入火場，最終不幸殉職。

▲基隆1死火警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

火警發生在昨晚10點多，濃煙自二樓衝出後，很快灌滿樓梯與公共空間，四到六樓多名住戶來電求助。因煙勢過大，消防人員先請民眾留在屋內避難，同步展開灌救與引導，約疏散20多戶、上百人到一樓，5人輕微嗆傷送醫。

受困母女求生 火場環境惡劣

起火戶內，一名77歲余姓阿嬤及時逃出，但焦急指出22歲女兒仍受困房間。消防員進屋後發現空間狹小、雜物堆積，火勢延燒極快，屋內幾乎全面燃燒，增加搜尋與救人難度。

現場採分批背負空氣瓶方式進入搜索。仁愛分隊小隊長詹能傑在第二次出來時，還提醒同仁門後與床邊堆滿衣物與雜物，稍一碰觸就會滑落，要格外小心，顯示火場危險程度極高。

三進火場救人 英雄最終殉職

今天凌晨約1時，詹能傑第三度入內，終於找到余女，但她被雜物卡住、呼吸困難。他為搶時間，將自己的面罩交給對方使用，隨後火勢與濃煙加劇，他因吸入過量濃煙而失聯。

搜救人員在凌晨2時左右找到詹能傑，緊急送醫仍於近5時宣告不治。余女則在清晨5時30分被發現，已無生命跡象送醫搶救。消防局證實詹能傑殉職，另有一名隊員救災時腳部抽筋受傷，經治療無大礙，消防同仁對此相當哀痛不捨。