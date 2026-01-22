害死勇消不只是火！他痛揭奪命關鍵喊：別讓回家路變成英雄墓

▲勇消詹能傑遺言喊「屋內衣服堆得像山一樣」。（圖／基隆消防局提供）

圖文／CTWANT

基隆市樂利三街一處大型社區21日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三度衝進火場，為救出被屋內眾多雜物而受困的22歲女子不幸殉職。消防帳號「消防神主牌」今（22）日在社群平台發文哀悼，並指出害死詹能傑的不只是火，更是屋內堆積如山的雜物，懇求眾人「轉頭看一眼家裡的走道」，清空那些自認「以後會用到」的垃圾，別讓這條回家的路變成英雄的墳墓。

21日晚間10時許，基隆市「台北生活家」大型社區發生火警，2樓女屋主雖幸運逃生，但其女兒受困屋內。詹能傑三度進入火場執行核心搜救任務時，終於發現受困女子，他捨命將自己的空氣呼吸器面罩脫給女子使用，自己卻因此吸入大量一氧化碳送醫不治。據悉，詹能傑第二次從火場出來時，不忘提醒隊友「屋內衣服堆得像山一樣」要小心，沒想到成為最後遺言。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而「消防神主牌」今日一早也在Threads發文寫道，「今早基隆的雨很冷，但淚是燙的，我們痛失了一優秀的同仁」。文中表示，在伸手不見五指的濃煙裡，詹小隊長為了救那名22歲的受困女孩，做了一個違背求生本能的決定：「他脫下了自己賴以維生的面罩，戴在了女孩臉上」。

「消防神主牌」淚吐，他把最後一口生機，讓給了素昧平生的她；他選擇讓自己吸入劇毒濃煙，只為了讓她能活著走出火場。「消防神主牌」直言，導致詹能傑喪命的不只是火，更是屋內堆積如山的雜物，「那些平時捨不得丟的紙箱、舊衣物，在黑暗中成了無法跨越的高牆，活活困死了這位把命交出去的英雄。這是一命換一命的沉重。」

「消防神主牌」沉痛向眾人喊話：「拜託大家，現在就轉頭看一眼家裡的走道吧。清空那些『以後會用到』的垃圾。」並懇求別讓消防員的犧牲白費掉，別讓這條回家的路變成英雄的墳墓。

▲住戶內堆滿大量雜物，導致搜救難度增加。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

▸ 美容店老闆讓「4歲童握方向盤」上路 遭公審竟反嗆：踢到你家祖墳？

▸ 注意！法國Picot嬰兒奶粉疑含「毒素」 台灣也在名單內

▸ 原始連結