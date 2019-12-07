閃離局長遭砲擊　王淺秋細數一年點滴：盡洪荒之力！問心無愧

▲前高雄市新聞局長王淺秋。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

王淺秋閃辭高雄市政府新聞局長，轉任韓國瑜競選辦公室發言人，但無預警請辭飽受各界猛轟，而她則在臉書上感性寫下這一年來在高雄市做的事，他說每天新聞量奇大，也是高雄史上未見的能見度，如有力有未逮服務不周也請多多包涵，但「用盡洪荒之力，問心無愧」，唯一不變，就是希望高雄好、台灣好！

辭掉高市新聞局長一職，王淺秋在臉書上寫下心情，一開始就以韓劇《指定倖存者60天》台詞「政治是讓人成為怪物的阿修羅地獄，但我們還是相信好人也可能在政治裡生存。」因為相信好人，放下個人，為了台灣的明天，全力以赴。從沒考慮過什麼年終考績獎金，一心透過議會二、三讀說明報告讓預算順利過關，完成交接，讓新聞局同仁們有預算可執行。

▲王淺秋細數這一年多在高雄曾做的點滴。（圖／記者翁進忠攝）

接著，她細數這一年來點點滴滴，首先以建立品牌打造視覺為出發點，從視覺設計到來福( Love)吉祥物讓高雄市政府「充滿愛與歡樂的城市」氛圍重新建立品牌定位，並舉辦攝影比賽、網紅影片大賽提高城市能見度。

雙語教育部分，透過高雄電台與系統台業者攜手推動普及化又生活化的雙語教育節目，國際化方面，首度邀請了駐台外籍媒體參訪高雄，讓更多國際媒體了解高雄的美好與競爭力，也邀請過國際部落客及網紅分別以分眾市場路線帶國際遊客認識高雄吸引他們一遊。

跨局處整合宣傳，首位華裔美籍太空總署(NASA)國際太空站前指揮官焦立中到訪高雄跟學子談夢想。邀港星任達華到高雄以名人帶路方式推廣醫療觀光，邀得影后甄珍擔任高雄公益大使，也舉辦盛大的「甄愛高雄」活動，除了影展、座談會、開幕展、文物展，明星們還自掏腰包捐給了高雄410萬公益捐款支持高雄社福團體，留下值得紀念的星光大道。

她說「每天新聞量奇大，也是高雄史上未見的能見度，如有力有未逮服務不周也請多多包涵，用盡洪荒之力，問心無愧，雖然只有短短一年，很多的感謝與不捨，帶著夢想而來，為更遠大的使命而前行，唯一不變，就是希望高雄好、台灣好！」

「時間對我們來說完全沒用！」