　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍新竹縣初選三七制　鄭麗文打臉徐欣瑩：不會為誰改變規則

▲▼國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2026縣市長選戰中有多個縣市長提名協調陷入困局，包括參選新竹縣長的藍委徐欣瑩、新竹縣議會議長陳見賢，因黨內提名規定「三七制」引起批評爭議，徐欣瑩要求比照民進黨初選全民調，更說「呈請主席裁示」。鄭麗文今（21日）主持中常會表示，無法達成共識就是進入初選，明文規定30%黨員投票與70%民意調查，「我們一定要合乎黨內程序跟遊戲規則，不會因為任何一個人特殊需要而改變遊戲規則。」

對於新竹縣長參選人徐欣瑩與陳見賢之爭，徐欣瑩主張採取「全民調」決定，且要求兼任黨部主委的陳見賢立刻請辭；黨中央則定調回歸採70%民調、30%黨員投票方式產生人選的規定，引發挺徐欣瑩人士不滿批評。鄭麗文表示，陳見賢與徐欣瑩在協調過程中提出各自想法跟主張，僵持不下時，有人想要開放、有人想要內參民調，縣長、議長、黨部中央黨部都有參與協商，這就是國民黨的遊戲規則，若無法達成共識就是進入初選。

鄭麗文說明，國民黨明文規定「30%黨員投票」與「70%民意調查」，印象最深刻的就是藍委徐巧芯跟前藍委費鴻泰，兩人最後也是以73進行初選，結果出來後，費鴻泰非常有風度，徐巧芯則不負所托當選。但初選程序就不一樣了，協商停止後國民黨會公告讓大家領表，登記成為正式候選人，這時候就不限於參加協商的人，只要是符合規定的都可以參選。國民黨採共識決，大家都講好同意全民調就全民調，如果沒有辦法形成共識，那就回歸黨的規定，「黨規可以改嗎？也可以！但不是現在才改，是需要透過民主程序改，這麼多年來就是七三比，國民黨非常有彈性跟尊重候選人意願，講究公平公開，要產出最強候選人也要維持黨的團結。」

「有人說陳見賢擔任黨職公平嗎？」鄭麗文說，文傳會主委吳宗憲也有黨職，黨內協商階段可以繼續維持黨職，本黨規定如此，但只要正式進入初選，領表登記成為初選參選人後就必須請假，不能帶著黨職參選，在這之前黨內不會要求要辭職或請假規定，「吳宗憲還沒進入宜蘭初選，我不會要求他請假或辭職，這就是本黨行之有年的遊戲規則」。

鄭麗文強調，這次提名辦法也在正式中常會通過，協商過程也會一而再再而三跟參選人說明，以免想選的人有所誤會、沒有參加協商的支持者跟黨員難免混淆，台中選情大家也很關心，台中市長選舉手心手背都是肉，藍委江啟臣、楊瓊瓔都是一流人才，都是長期深耕台中，也是國民黨非常忠貞的同志，請大家不要緊張或太過焦慮，國民黨執政下成績斐然的地方，超過一個人想爭取很正常。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國家警報響別嚇到！　3大電信測災防告警訊息
場景好眼熟！粉專示警「1990年代崩盤前兆」：有點害怕了
好市多「7大地雷清單」曝光！　前員工揭：退貨率高
21歲女被逼休學囚禁亡　曾向師長訴苦「愛學校不想回家」
黃金瘋了！飾金創新高　黃金存摺衝破5千大關
「一堆人在貸款買0050」　兩票吵翻：幾個月內一定會出事情

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／民進黨正式提名高雄台南嘉縣候選人　賴清德、陳亭妃互動曝

藍新竹縣初選三七制　鄭麗文打臉徐欣瑩：不會為誰改變規則

拒簽3點協議　陳亭妃：立委補選選項絕無郭信良「他不適合」

賴清德不出席彈劾案審查　黃國昌：期待14位民進黨立委勇敢站出來

民眾黨再公布10位議員選將　許甫、吳怡萱、林子宇進軍地方

硬起來！115年度總預算持續卡關　卓榮泰要辯論：不由立院挑三揀四

陳亭妃未簽綠黨團「切割郭信良」3協議　林俊憲：賴清德會叫她簽吧

阿蘇山直升機墜毀2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫：提供必要協助

爆幼師逼3歲童脫褲全裸擦地　新北教育局重罰16萬、2涉案人已離職

土方之亂被嗆「自己的大便自己收」　盧秀燕開轟：內政部應道歉

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

快訊／民進黨正式提名高雄台南嘉縣候選人　賴清德、陳亭妃互動曝

藍新竹縣初選三七制　鄭麗文打臉徐欣瑩：不會為誰改變規則

拒簽3點協議　陳亭妃：立委補選選項絕無郭信良「他不適合」

賴清德不出席彈劾案審查　黃國昌：期待14位民進黨立委勇敢站出來

民眾黨再公布10位議員選將　許甫、吳怡萱、林子宇進軍地方

硬起來！115年度總預算持續卡關　卓榮泰要辯論：不由立院挑三揀四

陳亭妃未簽綠黨團「切割郭信良」3協議　林俊憲：賴清德會叫她簽吧

阿蘇山直升機墜毀2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫：提供必要協助

爆幼師逼3歲童脫褲全裸擦地　新北教育局重罰16萬、2涉案人已離職

土方之亂被嗆「自己的大便自己收」　盧秀燕開轟：內政部應道歉

全家合作UCC打造「阿里山咖啡」　期間限定「第2杯半價」

快訊／彰化瓦斯行突起火！堆滿空瓶烈焰沖天　緊急疏散民眾

快訊／民進黨正式提名高雄台南嘉縣候選人　賴清德、陳亭妃互動曝

主人離世不肯走！忠犬「守護遺體一整晚」　追靈車4公里感動全村

走出母喪…唐治平積極回歸演藝圈　突傳「身體出狀況」活動恐取消

長子婚禮「貝嫂當眾貼上去熱舞」氣哭媳婦！賓客超尷尬　兒怒：被羞辱

台中阿伯開車撞路邊車側翻！又是酒駕惹禍　先送醫再法辦

東電「柏崎刈羽核電廠」今晚重啟！　311福島核災後首例

吃硼砂減肥！　少女誤信YouTube影片「上吐下瀉」痛苦身亡

這場景好眼熟！粉專示警「1990年代崩盤前兆」：有點害怕了

【陳三歲吐舌笑翻網】開箱造型提燈K到她頭！　陳其邁慘遭小馬尾妹狠瞪

政治熱門新聞

LIVE／賴清德缺席但「清德宗蒞臨」　藍白甲動應戰彈劾審查會

被嗆「大便自己收」　盧秀燕：內政部應道歉

藍白甲動應戰彈劾案審查會　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

幼師令3歲童「脫褲裸下體跪地擦水」　母淚訴鶯歌私幼湮滅證據

硬起來！115年度總預算還在卡　卓榮泰要立法院：來辯

土方之亂！中市府怒轟中央配套沒到位

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

賴清德不出席立院彈劾案審查　傅崐萁控：就任1年半掏空台灣40.5兆

批民進黨拿人民當肉票　黃國昌：第一次看到立院給錢政院不要

2026竹市民調　王婉諭：思考投入新竹市長選舉「本土陣營須合作」

2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫「提供必要協助」

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

海委會「海洋白皮書」淪洗經歷？　女裝總經理變編纂委員

誤拿密件綠調監視器　黃國昌嗆：我自己繳回去的「要不要道歉？」

更多熱門

相關新聞

拒簽3點協議　陳亭妃：立委補選選項絕無郭信良「他不適合」

拒簽3點協議　陳亭妃：立委補選選項絕無郭信良「他不適合」

民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨拜會台南市議長邱莉莉，希望為初選紛爭破冰，卻因陳亭妃未簽署議員提出的「切割郭信良」3點協議保證，雙方不歡而散。陳亭妃今（21）日接受主持人黃光芹專訪時表示，如果要拿「清廉、勤政、愛鄉土」來切割，「民進黨籍有很多人我是不是也要切割？」至於外傳當選台南市長後，郭信良可能爭取立委補選，陳回應，郭信良從沒有參與這場選舉，且郭不適合擔任立委，台南立委補選絕不會有郭信良這個選項。

民眾黨再公布10位議員選將　許甫、吳怡萱、林子宇進軍地方

民眾黨再公布10位議員選將　許甫、吳怡萱、林子宇進軍地方

民進黨嗆在野不敢倒閣　羅智強反問：賴清德敢辭職一起重選嗎？

民進黨嗆在野不敢倒閣　羅智強反問：賴清德敢辭職一起重選嗎？

總統彈劾案　鍾佳濱嗆打假球：成為民眾黨縣市長參選人舞台

總統彈劾案　鍾佳濱嗆打假球：成為民眾黨縣市長參選人舞台

藍白甲動應戰彈劾案審查會　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

藍白甲動應戰彈劾案審查會　吳思瑤曬現場照酸：連自己人都不捧場

關鍵字：

國民黨鄭麗文徐欣瑩陳見賢2026新竹縣長2026大選

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

玉兔老公招認「上過酒店點妹」月噴30萬

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面