藍新竹縣初選三七制　鄭麗文打臉徐欣瑩：不會為誰改變規則

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2026縣市長選戰中有多個縣市長提名協調陷入困局，包括參選新竹縣長的藍委徐欣瑩、新竹縣議會議長陳見賢，因黨內提名規定「三七制」引起批評爭議，徐欣瑩要求比照民進黨初選全民調，更說「呈請主席裁示」。鄭麗文今（21日）主持中常會表示，無法達成共識就是進入初選，明文規定30%黨員投票與70%民意調查，「我們一定要合乎黨內程序跟遊戲規則，不會因為任何一個人特殊需要而改變遊戲規則。」

對於新竹縣長參選人徐欣瑩與陳見賢之爭，徐欣瑩主張採取「全民調」決定，且要求兼任黨部主委的陳見賢立刻請辭；黨中央則定調回歸採70%民調、30%黨員投票方式產生人選的規定，引發挺徐欣瑩人士不滿批評。鄭麗文表示，陳見賢與徐欣瑩在協調過程中提出各自想法跟主張，僵持不下時，有人想要開放、有人想要內參民調，縣長、議長、黨部中央黨部都有參與協商，這就是國民黨的遊戲規則，若無法達成共識就是進入初選。

鄭麗文說明，國民黨明文規定「30%黨員投票」與「70%民意調查」，印象最深刻的就是藍委徐巧芯跟前藍委費鴻泰，兩人最後也是以73進行初選，結果出來後，費鴻泰非常有風度，徐巧芯則不負所托當選。但初選程序就不一樣了，協商停止後國民黨會公告讓大家領表，登記成為正式候選人，這時候就不限於參加協商的人，只要是符合規定的都可以參選。國民黨採共識決，大家都講好同意全民調就全民調，如果沒有辦法形成共識，那就回歸黨的規定，「黨規可以改嗎？也可以！但不是現在才改，是需要透過民主程序改，這麼多年來就是七三比，國民黨非常有彈性跟尊重候選人意願，講究公平公開，要產出最強候選人也要維持黨的團結。」

「有人說陳見賢擔任黨職公平嗎？」鄭麗文說，文傳會主委吳宗憲也有黨職，黨內協商階段可以繼續維持黨職，本黨規定如此，但只要正式進入初選，領表登記成為初選參選人後就必須請假，不能帶著黨職參選，在這之前黨內不會要求要辭職或請假規定，「吳宗憲還沒進入宜蘭初選，我不會要求他請假或辭職，這就是本黨行之有年的遊戲規則」。

鄭麗文強調，這次提名辦法也在正式中常會通過，協商過程也會一而再再而三跟參選人說明，以免想選的人有所誤會、沒有參加協商的支持者跟黨員難免混淆，台中選情大家也很關心，台中市長選舉手心手背都是肉，藍委江啟臣、楊瓊瓔都是一流人才，都是長期深耕台中，也是國民黨非常忠貞的同志，請大家不要緊張或太過焦慮，國民黨執政下成績斐然的地方，超過一個人想爭取很正常。

