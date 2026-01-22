谷立言：自由不是免費！美國在島鏈拒止侵略　但也不應獨自承擔

▲AIT處長谷立言。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

國防安全研究院22日舉行「強化國防投資與國家整體發展」講座，並邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言發表演說。谷立言表示，「自由均有代價（freedom is not free）」，美國只能在朋友們自助的程度內提供協助；他說，正如川普總統的《國家安全戰略》（NSS）所闡述，美國致力於維持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方拒止侵略，然而該戰略也強調，美國不能也不應獨自承擔這一重擔。

許多美國盟友在國防上的投資不足

谷立言演說時表示，現今的世界正面臨自1930年代以來，未曾見過的安全挑戰，而且許多成因是相同的。他說，正如當年國際聯盟（League of Nations）的烏托邦願景，未能遏制深層的經濟分歧和歷史積怨，今日不惜一切代價對「全球主義」的虛假追求，也讓世界在面對當前的生存威脅時措手不及。

谷立言指出，長久以來，對於某些國家操弄全球規則以壯大自身國力，卻犧牲其他國家，包括美國及其夥伴的勞工與家庭利益，大家一直視而不見，以為經濟相互依存就能確保和平的信念，導致許多美國盟友在國防上的投資不足。

谷立言表示，在美國總統川普的領導下，美國正在進行緊急的路線修正，這將確保持續的優勢地位，同時避免重蹈上個世紀世界大戰的悲劇。這項修正始於拋棄對毫無限制的全球主義的擁抱，並內化過去戰役的教訓，那些戰役曾讓許多美國人對無止盡的戰爭感到警惕。

谷立言認為，取代它們的不是孤立主義，而是清醒地聚焦於主動外交和強韌的嚇阻，以確保持久和平，「我們將堅定地與盟友和夥伴站在一起，捍衛他們的自由並促進他們的安全」。

投資於能夠嚇阻區域侵略的能力

「自由不是免費（freedom is not free）」。谷立言表示，美國只能在朋友們自助的程度內提供協助，在共享自由利益與共同分擔維護自由責任的重要性上，沒有任何地方比世界這個區域更為重要。他說，正如川普總統的《國家安全戰略》（NSS）所闡述，美國致力於維持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方拒止侵略，然而該戰略也強調，美國不能也不應獨自承擔這一重擔。

谷立言呼籲，夥伴們在國防上投入更多，更重要的是，投資於能夠嚇阻區域侵略的能力。他說，在日本、韓國、澳洲和菲律賓等盟友的支持下，正在第一島鏈部署最先進的防衛能力。盟友也正對其自身部隊進行重要投資，共同維護區域和平與穩定，應對脅迫行動，並集體確保有能力拒止任何奪取台灣的企圖。

谷立言指出，《國家安全戰略》進一步明確提到，台灣是第一島鏈的關鍵樞紐，連接東海與南海，並提供通往太平洋的直接通道。他說，加上台灣巨大的經濟重要性，這一戰略位置使得嚇阻台海衝突對於美國、世界，當然還有台灣的安全至關重要。

台灣戰備的另一個關鍵變革是建立「任務式指揮」

谷立言認為，台灣致力於履行其維護區域和平關鍵角色的決心已日益清晰，自一年半前他回到台北以來，他對台灣國防改革的範圍和速度印象深刻。他說，台灣軍方新的消耗戰略（erosion strategy）善用了島嶼的自然地理環境，並運用能夠瓦解更大規模部隊的不對稱戰力。跨越洶湧的水域（意指台海），對一個多山且人口稠密的島嶼進行兩棲入侵，可以說是能想像到的最困難軍事行動之一。

谷立言也提到，台灣也建立適當的兵力結構並進行實戰化訓練，台灣成功將義務役期從4個月恢復至12個月，並改革了後備部隊，顯著充實了具備戰備能力的人員庫，「一支訓練有素且裝備精良的待命後備部隊，對任何潛在的侵略者都是重要的嚇阻力量」。

谷立言表示，台灣戰備的另一個關鍵變革是建立「任務式指揮」（mission command）的概念，他說，任務式指揮是民主社會相對於威權社會所享有的不對稱優勢。信任戰場上熟練的下級指揮官，在沒有上級詳細指示的情況下執行指派任務，不僅提供了應對關鍵指管節點（C2 nodes）遭攻擊時的韌性，也提供了作戰彈性。

谷立言指出，台灣軍方也展現了運用台灣城鎮環境的能力，在今年夏天的漢光演習中，將部隊部署於平民社區和台北捷運系統內。在該演習之外，全島民政機關與地方政府參與城市韌性演練，顯示嚇阻日益成為全社會的共同努力，台灣公眾對這些演習的支持，凸顯了他們對台灣軍方維護和平角色的日益重視。

美國致力盡快交付關鍵系統擴大其國防工業基礎

谷立言提到，民眾日益踴躍參與韌性演練，展現了保衛家園和生計的決心，當美國訪客總是問他：「台灣的抗敵意志（will to fight）如何？」他說，他自然會指出民調顯示，表示願意保衛家園的台灣民眾比例，比2022年2月之前受訪的烏克蘭人還要高，「同樣重要的是，我強調抗敵意志與備戰決心息息相關」。

谷立言表示，過去兩年來，民間在這方面的表現與軍事領域一樣令人印象深刻，台灣社會長期以來享有深厚的志願服務和公民行動傳統，他說，在他觀察的許多韌性演練中，看到教堂、宮廟、地方協會和非政府組織大舉出動，協助中央和地方當局準備應對人為或自然危機，去年秋天數以萬計的志工自發動員（鏟子英雄），協助受洪水影響的花蓮社區，正是這種精神的現實展現。

谷立言說，台灣人民總是能迎難而上、互相扶持。在促進嚇阻和預防衝突方面也持續在做，來自台灣領導層和民眾的強力支持，反過來也對台灣軍隊的信心產生了顯著影響，「我抵達台灣以來，我有機會訪問前線作戰單位，與陸、海、空軍及陸戰隊官兵交談。他們的士氣和對任務的承諾令人鼓舞」。

谷立言表示，台灣招募與留營率達到近年新高，這一點不足為奇，台灣軍人現在需要的是完成任務的工具。這就是為什麼總統賴清德承諾在2030年前將台灣國防開支增加到GDP的5%，包括透過1.25兆新台幣的特別預算，是如此至關重要，「是的，台灣正著手增加支出。但最重要的是，支出的方式變得更聰明」。

谷立言指出，賴政府聚焦於取得低成本不對稱系統，如無人機和反艦飛彈、具韌性的分散式通訊與戰場感知能力，以及整合防空與飛彈防禦系統，完全符合台灣的軍事需求。他說，美國完全致力於盡快交付關鍵系統，也正與台灣產業界合作，擴大其國內國防工業基礎。

谷立言說，這些國防與科技夥伴關係不僅會提升台灣的自我防衛能力，還將擴大台灣的製造能力、提供就業機會，並讓台灣轉型成為可信賴全球國防供應鏈中的重鎮。

谷立言指出，這就是為什麼美國與台灣合作，為無人機和其他自主系統建立安全的供應鏈。例如，Anduril 公司在台灣實施了一項戰略供應鏈計畫，為關鍵零組件尋找多源供應商，以增強包括Ghost-X無人機系統在內的產品全球供應鏈韌性，該產品銷往美國和國際市場。Shield AI 也大量投資台灣供應鏈，採購並使用價值數千萬美元的台灣零組件與產品，並已正式與台灣領先的主承包商漢翔航空工業合作。

賦予台灣在適當時機進行對話的信心

谷立言表示，同時也在擴大國防軍備合作計畫，例如，諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman），已在台灣設立了一座中口徑彈藥測試場。他說，該設施讓台灣國防部能依據全球工業標準測試彈藥，並透過技術轉移、專有程序和專家培訓，推動國造研發專案的進展，視台灣為推進國防科技前沿的關鍵夥伴，立基於我們各自商業部門的活力之上。

谷立言舉例，在關鍵的人工智慧領域，美國已是研發、創新和應用的世界領導者，而台灣則提供了製造與硬體的骨幹，結合這些互補的能力，有望為無人機、指揮管制、防空及其他平台開發邊緣運算（edge computing）和具身智慧（embodied AI）應用，進一步徹底變革嚇阻能力，所有這些努力的目標，是建立一個免受脅迫的對話條件。

谷立言強調，美國一貫堅持和平解決兩岸分歧，在此之前，繼續支持現狀，這是絕大多數台灣人民所偏好的現狀，是《台灣關係法》支持台灣自我防衛能力所促成的現狀，也是數十年來支撐全球和平與繁榮的現狀，台灣恢復兩岸軍事平衡的行動，將排除武力作為選項，並賦予台灣在適當時機進行對話的信心。