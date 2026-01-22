轟賴清德無德、政治毒瘤　徐巧芯：僅3綠委替賴彈劾辯護可憐哪





▲國民黨立委徐巧芯22日在立法院彈劾賴清德審查會上發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院處理彈劾總統賴清德案中，國民黨立委徐巧芯今（22日）表示，賴清選舉時說中華民國憲法是災難，選後卻當擋箭牌，但按自己喜好解讀來逃避監督，也看不到自己的自大、狂妄獨裁本質，是真正的政治毒瘤，「無德、不親、又賴皮，這是我對他現在所下的註解」。徐巧芯也諷，這2天只有3個民進黨立委願意站上台說明為什麼不彈劾賴清德，賴清德如此沒有票房嗎？只能說可憐啊。

國民黨團總召傅崐萁、黃國昌去年12月26日各自領銜提案彈劾賴清德。立法院於今年1月14日與15日召開首場公聽會，聽取朝野推派的專家學者及立委意見，並於21日、22日召開全院委員會，邀請提案領銜人代表說明彈劾意旨，被彈劾人說明15分鐘後，由立委進行詢問。但因為賴清德不列席，改由提案領銜人代表說明彈劾意旨後，由朝野立委發言說明。

徐巧芯22日發言表示，賴清德「賴皮成性」，國情報告不來說是違憲，連立法院依法邀請被彈劾人到現場，不敢來就不敢來，還胡扯會違憲而不來，選舉時說中華民國憲法是災難，選上後把它當擋箭牌，天天掛嘴邊，但解讀方向卻不倫不類，按自己喜好來逃避監督，如今連替自己辯護為什麼不應被彈劾都做不到。

徐巧芯諷刺，此時此刻的賴清德正在其他的地方演講，說著沒有什麼意義的廢話，也不願意到國會殿堂聽聽不同意見，爭取更多不同意見者對他的支持以及認可，「所以抱歉，我們旁邊現在只有一個『賴世凱』跟一個『清德宗』作為示意的代表」。

徐巧芯也譏，最可笑的是，在民進黨的51席「五一戰隊」裡面，這2天只有3個立委願意站在台上說明為什麼不彈劾賴清德，「替民進黨的主席、賴清德總統說明為什麼不用被彈劾，都沒有民進黨的人願意嗎？賴清德如此沒有票房嗎？只能說可憐啊」。

提及賴清德說「在野獨裁」，徐巧芯說，從來就只有擁有行政權的會擴權獨裁，在野黨立法院的工作叫做監督，限縮執政權的無限擴張，讓五權能夠權力分立，但在賴清德眼裡，看不到自己的自大、狂妄獨裁的本質，反而指控要監督他、避免行政權過度擴張濫權的立法院叫做「在野獨裁」，這句話不合理之處，只要是一般有上過國中公民課的公民、國人都知道在胡扯，就賴清德最敢講，臉不紅氣不喘地再一次成為一個政治笑話。

徐巧芯指出，我國政治制度不是美國的總統制，也不是日本、德國的內閣制，與法國的半總統制更有很大的差異，在中華民國來說，總統在經過數次修憲及增修條文後是「有權無責」，行政院長則是「有責無權」，基本上聽命於總統，所以即使倒閣，只要賴清德不一起重選，他一樣可以任命相同的人，政治的衝突只要賴清德一天死性不改，就會一天持續下去，所以真正的憲政國家的亂源、政治的毒瘤是賴清德，而不是一個用完就可以丟棄的免洗筷行政院長卓榮泰，必須用彈劾，讓賴清德能夠了解自己所應該肩負的政治責任。

「賴清德總統，無德、不親、又賴皮，這是我對他現在所下的註解。」徐巧芯表示，這些日子以來有很多的溝通機會，但賴清德一次也沒有把握、不願意把握，把頭埋在土裡當著鴕鳥，所以要請所有國人給予立法院不分黨派的立委清楚指示，表達出同意彈劾賴清德，讓政治回到正軌。