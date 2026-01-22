阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

記者葉國吏／綜合報導

日本阿蘇火山觀光直升機20日墜機，機上2名台灣人至今仍下落不明，如今傳出這2為台灣人年齡身分，疑似是一對夫妻。

▲阿蘇火山觀光直升機墜毀。（圖／熊本縣警方）

日本熊本縣阿蘇市發生直升機意外。20日上午，一架自「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的觀光直升機，在短程導覽途中突然中斷聯繫。機內除日本籍機師外，還有2名台灣旅客，為41歲男子與36歲女子夫妻，目前3人行蹤未明。日方已在阿蘇中岳火山口內側找到疑似機體碎片，並將事件升級為航空事故處理。

觀光飛行未返航 手機曾發出碰撞警示

失事機型為羅賓遜R44 II，隸屬匠航空。飛機當天預計執行約10分鐘的觀光飛行，但起飛後遲未返航。園方表示，期間乘客手機疑似自動發出劇烈撞擊提醒，約40分鐘後確認異常，隨即向警方通報，搜救行動立刻啟動。

▲阿蘇火山空拍壯觀畫面曝光。（圖／pangwun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

失聯的台灣籍旅客為夫妻檔，家屬已於21日下午抵達熊本市。相關單位同步進行聯繫與協助，希望儘快掌握進展，釐清當時飛行狀況與事故可能原因。

火山惡地阻搜救 多單位持續支援

日本警消指出，疑似殘骸位於阿蘇中岳第一火山口邊緣下方約60至70公尺的陡峭坡面，地形鬆動且火山氣體濃度偏高，現場又遭遇濃霧與降雪，徒步進入風險極高，暫時僅能等待天候好轉，並評估以無人機擴大搜尋。

駐日代表李逸洋（外交部駐日代表）表示，已請駐福岡辦事處全力協助日方。20日出動約60名警消及自衛隊直升機投入搜救，21日再增派逾50人，並動用多架直升機與無人機嘗試接近現場。日本運輸安全委員會亦已派員調查事故，駐處也向家屬說明現況並提供必要協助。