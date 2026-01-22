　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

記者葉國吏／綜合報導　

日本阿蘇火山觀光直升機20日墜機，機上2名台灣人至今仍下落不明，如今傳出這2為台灣人年齡身分，疑似是一對夫妻。

▲▼阿蘇火山觀光直升機墜毀。（圖／熊本縣警方）

▲阿蘇火山觀光直升機墜毀。（圖／熊本縣警方）

日本熊本縣阿蘇市發生直升機意外。20日上午，一架自「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的觀光直升機，在短程導覽途中突然中斷聯繫。機內除日本籍機師外，還有2名台灣旅客，為41歲男子與36歲女子夫妻，目前3人行蹤未明。日方已在阿蘇中岳火山口內側找到疑似機體碎片，並將事件升級為航空事故處理。

觀光飛行未返航　手機曾發出碰撞警示
失事機型為羅賓遜R44 II，隸屬匠航空。飛機當天預計執行約10分鐘的觀光飛行，但起飛後遲未返航。園方表示，期間乘客手機疑似自動發出劇烈撞擊提醒，約40分鐘後確認異常，隨即向警方通報，搜救行動立刻啟動。

▲阿蘇火山空拍壯觀畫面曝光。（圖／pangwun提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

失聯的台灣籍旅客為夫妻檔，家屬已於21日下午抵達熊本市。相關單位同步進行聯繫與協助，希望儘快掌握進展，釐清當時飛行狀況與事故可能原因。

火山惡地阻搜救　多單位持續支援
日本警消指出，疑似殘骸位於阿蘇中岳第一火山口邊緣下方約60至70公尺的陡峭坡面，地形鬆動且火山氣體濃度偏高，現場又遭遇濃霧與降雪，徒步進入風險極高，暫時僅能等待天候好轉，並評估以無人機擴大搜尋。

駐日代表李逸洋（外交部駐日代表）表示，已請駐福岡辦事處全力協助日方。20日出動約60名警消及自衛隊直升機投入搜救，21日再增派逾50人，並動用多架直升機與無人機嘗試接近現場。日本運輸安全委員會亦已派員調查事故，駐處也向家屬說明現況並提供必要協助。

01/19 全台詐欺最新數據

523 2 8067 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

AI搶不走！黃仁勳點名「藍領工作」最吃香
詹能傑家屬盼進忠烈祠　謝國樑：全力爭取
醫曝詹能傑「長時間缺氧」…氣切搶救50分鐘仍救不回
殉職勇消警告「衣服堆像山」　竟是撿回收堆家中
快訊／川普「TACO」台股飆漲！　台積電大漲30元
勇消詹能傑最後身影曝！提醒同仁「裡面都衣服」
基隆2死惡火時間序一次看　消防隊長3進火場殉職
今晨重點一次看！消防隊長殉職　川普格陵蘭政策髮夾彎

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日本狼師偷拍群組曝光！　女童更衣片「每套賣2萬」全被抓了

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

阿蘇直升機墜火山口！日本國內首例　調查官曝「毒氣+深谷」搜救難

AI泡沫要破了？　黃仁勳拋「數兆美元前景」駁斥

AI搶不走！黃仁勳點名「藍領工作」最吃香　水電工年薪上看300萬

自民黨大選公約出爐　重申台海和平穩定

涵蓋逾半國境！美迎極寒冬季風暴　近1.8億人恐面臨停電、交通中斷

疑遭毒素汙染！法乳業巨頭急回收「6批號奶粉」　台灣名列其中

白宮官員：委內瑞拉臨時總統將訪問美國

川普插旗AI圖將成真？　格陵蘭傳割地給美軍建基地

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

北市行人過馬路被車撞倒「賓士再輾過」　宣告不治

涉詐富商420萬提母借據自清　薛楷莉遭疑反嗆檢：欺負單親媽媽？

阿蘇直升機墜火山口「毒氣+深谷」搜救難

阿蘇直升機墜火山口「毒氣+深谷」搜救難

日本熊本縣阿蘇市20日發生觀光直升機失聯事故，隨後搜救人員發現直升機已於阿蘇中岳第一火口內墜毀，機上搭載2名台灣觀光客與1名飛行員，至今仍下落不明。針對這起罕見的墜機意外，日本運輸安全委員會22日上午已派遣2名調查官抵達現場，正式展開現地調查。

阿蘇火山口「畫面震撼曝光」　台人回憶：真的是用命在賭

阿蘇火山口「畫面震撼曝光」　台人回憶：真的是用命在賭

直升機墜毀火山口內　日國交省認定航空事故

直升機墜毀火山口內　日國交省認定航空事故

阿蘇火山墜機2台人失聯　林佳龍：已向家屬轉達賴清德卓榮泰慰問

阿蘇火山墜機2台人失聯　林佳龍：已向家屬轉達賴清德卓榮泰慰問

日觀光局悄悄下架「空中賞火山」

日觀光局悄悄下架「空中賞火山」

