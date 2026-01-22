戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

▲戶田惠梨香在《死亡筆記本》中的角色成為經典。（圖／翻攝網路）

演員津田篤宏日前在IG公開與女演員戶田惠梨香的合影宣傳新戲，沒想到臉部比例差異意外成為話題，更讓不少日本網友把焦點放在戶田的近況樣貌，掀起一波懷念《死亡筆記本》彌海砂的討論。

兩人共同出演日劇《REBOOT》，各自在社群分享合照。畫面中津田篤宏站在前方，戶田惠梨香從右後方扶著他的肩，但因拍攝角度影響，津田的臉看起來幾乎大了一倍，不少人驚呼畫面太不真實，直言還以為是電腦合成。

不過比起臉型比例，日本論壇更熱烈討論的是戶田惠梨香的外表改變。有網友發出「悲報」感嘆與記憶中的她差很多，留言區更出現「把彌海砂還來」、「模仿者比本人還甜」等辛辣評論。

也有人直言看了照片有點認不出來，質疑狀態不如過去，甚至感嘆37歲變化太快，或認為不該讓這樣的照片被公開，字裡行間充滿對歲月無情的唏噓。

戶田惠梨香1988年出生，18歲左右演出電影版《死亡筆記本》，以雙馬尾造型完美詮釋彌海砂，靈氣滿滿，成為不少影迷心中的經典畫面。

戶田惠梨香其實在IG也貼上即將在Netflix上映的電影宣傳片，片中戶田惠梨香飾演詐騙女王，霸氣十足。戶田惠梨香其實在IG也貼上即將在Netflix上映的電影宣傳片，片中戶田惠梨香飾演詐騙女王，霸氣十足。