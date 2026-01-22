談賴清德今年出訪計畫　林佳龍：確實有規劃、過境美國是很自然的事

▲總統賴清德率團出訪帛琉共和國。（資料照／記者陶本和攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德就任至今仍未過境本土，外界也關切賴清德今年的出訪計畫，外交部長林佳龍今（22日）表示，總統在1年多前有去南太3個邦交國，而台灣有12個邦交國，都一一會再安排，除了國事訪問之外，有些適當的節慶或典禮，如果有其他國家的政要也到，當然功能會更好，「我們也確實有規劃」。針對外界關心的過境美國，林佳龍說，這是水到渠成，台灣有許多邦交國在拉丁美洲，過境美國也是很自然的事情。

宏都拉斯於2023年3月與中國正式建交，並宣布與中華民國斷交；不過，《華爾街日報》報導指稱，總統賴清德有意安排出訪，並出席宏都拉斯親台派總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的就職典禮。總統府發言人郭雅慧14日表示，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿20日在外交部例行記者會表示，我國跟宏都拉斯目前沒有邦交，到目前為止還沒有收到宏方的邀請。

外交部長林佳龍今（22日）上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。談及總統賴清德今年的出訪規劃，林佳龍說，總統在1年多前有去南太3個邦交國，而台灣有12個邦交國，都一一會再安排，除了國事訪問之外，有些適當的節慶或典禮，如果有其他國家的政要也到，當然功能會更好，「我們也確實有規劃」。

針對外界關心的過境美國，林佳龍表示，這是水到渠成，台灣有許多邦交國在拉丁美洲，過境美國也是很自然的事情。不過這個還沒到說要決定哪個國家、什麼時間，但外交部會持續做好規劃，一有什麼決定由總統府對外宣布。

賴清德2024年5月20日正式就任總統後，首次出訪為同年11月30日，展開為期7天6夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，除訪問馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、帛琉等友邦外，也將過境夏威夷、關島。

賴清德就任總統至今尚未過境美國本土，賴清德原計劃於去年8月前往巴拉圭、瓜地馬拉與貝里斯3個邦交國，途中將過境美國紐約。總統府發言人郭雅慧7月28日回應，考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，總統近期暫無海外訪問的安排。

不過，《金融時報》同月29日指出，有知情人士透露，賴清德其實早在美國不同意過境後就取消出訪了。知情人士說，賴清德曾聯繫美國保守派智庫，希望該機構能夠在他過境紐約時邀請他出席一場活動。另外也有知情人士表示，川普為了避免美中貿易談判破裂，所以不同意賴清德過境。美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）對此則重申，台灣總統等高階官員過境美國完全符合美方長期政策，賴清德沒有宣布出訪計畫，因此沒有行程取消的問題。