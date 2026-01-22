台中男被嗆「軟爛囡仔」不爽就殺人　同夥送槍遞子彈也被起訴

▲台中梧棲一間KTV去年發生槍擊案，槍手吳男跟同夥王男、蔡男均被起訴。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市去年9月發生槍擊案，一名吳男在KTV跟人互看不順眼，被一名曾男嗆「軟爛囡仔」，吳男竟要友人蔡男將託管的槍枝、子彈拿到現場，過程中先持槍恐嚇，原本吳經勸已卸下彈匣，但後來又跟曾男起衝突，吳男友人王男更「遞上子彈」，導致吳男槍殺曾男身亡，檢察官調查後將3人起訴。

檢警追查，吳男在去年9月25日凌晨，跟曾男、卓男發生口角，傳訊息給蔡姓友人，要求將託管槍枝帶到梧棲一處KTV，店家負責人、女陪侍等人看見槍枝嚇了一大跳，趕緊聯繫吳男的女性友人李女到場安撫，吳男才卸下彈匣清槍，李女趁機取走子彈，交給吳男的王姓友人。

▲吳男原本已經卸下彈匣，友人王男又遞上，導致吳男成功槍擊。（圖／記者許權毅翻攝）



不料，眾人走出KTV後，吳男又跟曾男對上眼，雙方情緒越發高漲，曾男跟卓男折返想要理論，吳男要求王男「你把東西給我」，王男隨即交付彈匣，吳男再推開李女，在KTV旁小巷對曾男胸口開槍，導致曾男當場死亡，吳男跟蔡男、王男隨即逃離。

交付槍枝的蔡男說，在案發前5天替吳男保管槍彈，當時就知道會很麻煩；遞出彈匣的王男說，死者曾男嗆吳男「看啥小、軟爛囡仔」，吳男不滿回嗆「要不然是想怎樣？」

吳姓槍手稱，因為被對方罵，本來想防身，後來聽到死者曾男跟卓男說要打死自己，才想拿槍嚇阻；KTV負責人、女陪侍等人都證稱，吳男跟曾男確實有發生衝突，想要極力阻止安撫，最後仍發生槍響。

檢方查出，死者曾男體內酒精濃度達222mg/dl，為中度酩酊酒醉狀態。死因為遭他人開槍射擊，造成胸部盲管性槍擊傷，心臟及左下肺葉破裂出血、左側胸腔大量血胸而亡。

全案近日依殺人罪起訴吳男、幫助殺人罪起訴王男，均將由國民法官庭審理；提供槍枝到現場的蔡男，則是涉犯槍砲彈藥刀械管制條例之未經許可寄藏具殺傷力手槍罪起訴在案。