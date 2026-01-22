　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中男被嗆「軟爛囡仔」不爽就殺人　同夥送槍遞子彈也被起訴

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中梧棲一間KTV去年發生槍擊案，槍手吳男跟同夥王男、蔡男均被起訴。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市去年9月發生槍擊案，一名吳男在KTV跟人互看不順眼，被一名曾男嗆「軟爛囡仔」，吳男竟要友人蔡男將託管的槍枝、子彈拿到現場，過程中先持槍恐嚇，原本吳經勸已卸下彈匣，但後來又跟曾男起衝突，吳男友人王男更「遞上子彈」，導致吳男槍殺曾男身亡，檢察官調查後將3人起訴。

檢警追查，吳男在去年9月25日凌晨，跟曾男、卓男發生口角，傳訊息給蔡姓友人，要求將託管槍枝帶到梧棲一處KTV，店家負責人、女陪侍等人看見槍枝嚇了一大跳，趕緊聯繫吳男的女性友人李女到場安撫，吳男才卸下彈匣清槍，李女趁機取走子彈，交給吳男的王姓友人。

▲吳男原本已經卸下彈匣，友人王男又遞上，導致吳男成功槍擊。（圖／記者許權毅翻攝）

不料，眾人走出KTV後，吳男又跟曾男對上眼，雙方情緒越發高漲，曾男跟卓男折返想要理論，吳男要求王男「你把東西給我」，王男隨即交付彈匣，吳男再推開李女，在KTV旁小巷對曾男胸口開槍，導致曾男當場死亡，吳男跟蔡男、王男隨即逃離。

交付槍枝的蔡男說，在案發前5天替吳男保管槍彈，當時就知道會很麻煩；遞出彈匣的王男說，死者曾男嗆吳男「看啥小、軟爛囡仔」，吳男不滿回嗆「要不然是想怎樣？」

吳姓槍手稱，因為被對方罵，本來想防身，後來聽到死者曾男跟卓男說要打死自己，才想拿槍嚇阻；KTV負責人、女陪侍等人都證稱，吳男跟曾男確實有發生衝突，想要極力阻止安撫，最後仍發生槍響。

檢方查出，死者曾男體內酒精濃度達222mg/dl，為中度酩酊酒醉狀態。死因為遭他人開槍射擊，造成胸部盲管性槍擊傷，心臟及左下肺葉破裂出血、左側胸腔大量血胸而亡。

全案近日依殺人罪起訴吳男、幫助殺人罪起訴王男，均將由國民法官庭審理；提供槍枝到現場的蔡男，則是涉犯槍砲彈藥刀械管制條例之未經許可寄藏具殺傷力手槍罪起訴在案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／仙人掌桿菌奶粉銷台！　食藥署：新安琪兒1批號下架
寶雅正妹店員被問翻！　IG曝光「其實不是員工」
台股新二哥！大廠觸漲停　市值首超車鴻海
還原詹能傑殉職現場！與義消「共用面罩」...氧氣瓶瞬間剩10
日媒示警「台灣恐再爆冷門！」　讓侍Japan翻船
國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲速審總
谷立言：自由不是免費！美在島鏈拒止侵略　但不應獨自承擔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

婦買菜突頭暈摔倒....眼腳擦剉傷　南投警即刻救援助送醫

快訊／宜蘭驚傳校園意外！國一男3樓墜落　腳部骨折送醫

快訊／高雄建築工地大火！恐怖烈焰黑煙衝天　40消防射水灌救

還原詹能傑殉職現場！與義消「共用面罩」...氧氣瓶瞬間剩10bar

台積電供應商捐贈新竹警局巡邏車　挹注基層警安全值勤

強烈冷氣團發威急凍　高雄24hrs內10人無呼吸心跳送醫

寒流來襲！台南4人無呼吸心跳送醫　全是65歲以上長者

約高中妹打「回憶砲」　渣男情史意外曝光...惱羞暴力硬上判囚

台中男被嗆「軟爛囡仔」不爽就殺人　同夥送槍遞子彈也被起訴

木棍插嘴旋轉！前員工討薪慘被打死棄屍　養雞場老闆判13年定讞

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

北市行人過馬路被車撞倒「賓士再輾過」　宣告不治

婦買菜突頭暈摔倒....眼腳擦剉傷　南投警即刻救援助送醫

快訊／宜蘭驚傳校園意外！國一男3樓墜落　腳部骨折送醫

快訊／高雄建築工地大火！恐怖烈焰黑煙衝天　40消防射水灌救

還原詹能傑殉職現場！與義消「共用面罩」...氧氣瓶瞬間剩10bar

台積電供應商捐贈新竹警局巡邏車　挹注基層警安全值勤

強烈冷氣團發威急凍　高雄24hrs內10人無呼吸心跳送醫

寒流來襲！台南4人無呼吸心跳送醫　全是65歲以上長者

約高中妹打「回憶砲」　渣男情史意外曝光...惱羞暴力硬上判囚

台中男被嗆「軟爛囡仔」不爽就殺人　同夥送槍遞子彈也被起訴

木棍插嘴旋轉！前員工討薪慘被打死棄屍　養雞場老闆判13年定讞

婦買菜突頭暈摔倒....眼腳擦剉傷　南投警即刻救援助送醫

林心如回憶「首次包紅包」感動落淚！示範夏姿立領棉襖搭玉鐲包優雅過年

總預算至今一字未審　綠批藍白薪水小偷：被民意打臉才放行小部分

球迷又能收了！大魯閣小英雄球員卡第二彈開賣　還多了「智能販賣機」

快訊／法仙人掌桿菌奶粉銷台　食藥署：新安琪兒1批號預防下架

快訊／宜蘭驚傳校園意外！國一男3樓墜落　腳部骨折送醫

「眼神給出去」！陸網紅性商教母爆紅…一堂課要價「39萬元」

柏崎核電廠重啟後再喊卡！拔控制棒「警報大響」　作業被迫中斷

金山絕美海景咖啡廳開半年換房東　神祕客砸6720萬空降

快訊／高雄建築工地大火！恐怖烈焰黑煙衝天　40消防射水灌救

【倒車插隊？】搶車位差點撞到家人！ 孕婦氣到「當晚就生」

社會熱門新聞

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

小隊長詹能傑「摘面罩救人」殉職　弟也是消防員

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

台中壯男揍護理師　院方怒：絕不寬貸

快訊／基隆惡火2死4傷　消防小隊長殉職、34歲女不治

拒認當人頭戶　高雄男敗在「餘額」

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

勇消詹能傑救人殉職　曾因買便當被公審

勇消詹能傑殉職！醫曝「長時間缺氧」搶救50分鐘救不回

勇消詹能傑最後身影曝！提醒同仁「裡面都衣服」

更多熱門

相關新聞

木棍插嘴旋轉！前員工討薪慘被老闆打死棄屍

木棍插嘴旋轉！前員工討薪慘被老闆打死棄屍

台南市某養雞場老闆林奕銘，因與離職的謝姓員工發生薪資糾紛，謝男2024年2月間兩度到養雞場放鞭炮討薪資。林男不滿，持木棍將謝男打倒在地，並以木棍插入謝男嘴中旋轉，而後將謝男推下5公尺深的橋下奪命。一審台南地院國民法官將他判刑13年，二審維持。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

台南9萬坪地遭傾倒營建廢棄物　檢起訴102人27家公司

台南9萬坪地遭傾倒營建廢棄物　檢起訴102人27家公司

即／37刀砍死雙親！　啃老男遭羈押禁見

即／37刀砍死雙親！　啃老男遭羈押禁見

攔路討債刺死台南前里長　兇嫌二審仍判18年

攔路討債刺死台南前里長　兇嫌二審仍判18年

快訊／逆子「剁豬肉」殘殺雙親！態度冷血　檢殺人罪聲押了

快訊／逆子「剁豬肉」殘殺雙親！態度冷血　檢殺人罪聲押了

關鍵字：

台中槍擊KTV衝突殺人起訴槍擊

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

唱歌突OHCA恐植物人　妻：他都說休息一下就好

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

阿嬤級「豐中戲院」荒廢20年　新地主1.9億買「只清理不開發」

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面