彈劾賴清德審查會議場空蕩蕩　作家轟藍白：羞辱大戲也該演全套

▲立法院彈劾總統賴清德審查會，傅崐萁與黃國昌準備賴皇人形立牌。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院21日針對審查總統賴清德彈劾案提案內容召開全院委員會，卻遭民進黨立委吳思瑤貼出現場照大酸，藍白要總統到立院列席，結果議場空蕩蕩，連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看。對此，作家漂浪島嶼今（22日）表示，失職藍白，羞辱大戲也該全套演出，結果現今戲演一半，演員盡失，諷刺沒成，甚至讓觀眾厭惡爛戲一場，下一次要再演罷免大戲，誰還想看。

作家漂浪島嶼表示，彈劾總統在現今政治現實下，席次不夠，大法官不足，註定不會過關，一開始就是沒有實用，只剩出氣的羞辱大戲，作用也是在歷史留下記錄。

漂浪島嶼認為，但是要羞辱，就該全套演出，理由要找好，劇本要寫好，全班人馬各飾角色，各盡其責，重點不只細數罪狀昭告社會，更重要是對藍白觀眾，形成入戲的效果，透過入戲鞏固群體，甚至達成心理宣洩治癒。

漂浪島嶼提到，過去俄國哲學家巴赫金 (Mikhail Bakhtin) ，書寫拉伯雷的嘉年華，指出民間對於難以撼動的權貴，透過嘉年華形式，扮丑演戲極盡諷刺，上陣演員也是全力演出，能夠獲得群眾共鳴，甚至大加支持，達成社會宣洩的作用，同時透過各地遊唱，也對權貴形成假面被拆的壓力。

漂浪島嶼直言，既然藍白決定彈劾大戲，就該完整演出，不為彈劾成功，也為院外觀眾，給個入戲爽度，結果現今戲演一半，演員盡失，諷刺沒成，甚至讓觀眾厭惡爛戲一場，下一次要再演罷免大戲，誰還想看。

最後，漂浪島嶼說，舞台都搭了，妝都化了，皇帝元帥道具都備妥，還不好好演，讓一位總統煞有其事被發動彈劾，留下歷史記憶。

▼民進黨立委吳思瑤釋出議場照酸藍白，「議場空蕩蕩，要賴總統來？藍白自家立委都不捧場了」。（圖／翻攝自Threads／@wusuyao541）