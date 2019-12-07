影／不只陳宜民推女警！曾銘宗、林德福狠拗外交官手、還嗆「別再演了」

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▲曾銘宗、林德福包圍一名外交官。（影片來源／國民黨立法院黨團臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委曾銘宗、陳宜民等人率領黨內立委及市議員6日前往外交部抗議，聲稱要為外交官討公道，不過，抗議過程中卻是頻頻動粗。其中，除了陳宜民凶狠在樓梯上推女警外，藍營立委曾銘宗、林德福等人也團團包圍一名外交官，狂吼要把對方「送到地檢署」，甚至還拗對方手。

國民黨立委因為網軍案硬闖外交部，其中，陳宜民對著保六總隊女警動粗。他先是動手拍掉對方帽子，接著更直接狠推對方肩膀，讓女警直接往後跌了三節樓梯，畫面相當驚險。

事實上，不只有陳宜民動粗。根據國民黨團臉書專頁的直播影片。包含曾銘宗、林德福、林金結等藍營立委及議員，團團包圍住一位外交部官員。幾名藍營立委頻頻吼叫，「你是哪個單位的？」對方回答單位後，他們卻不罷休，繼續說道，「公眾會？送到地檢署去好了！」

據了解，該名外交官是新進的外交部人員，雖然已經對曾銘宗等人表明身分，不過卻還是持續被攻擊，「證件拿出來！送到地檢署！職員證拿出來！」透過畫面可以看出，曾銘宗等人包圍住該名外交官，還頻頻動手。

外交官因為被團團包圍架住手，向曾銘宗等人表示，「委員，你這樣拗到我的手了！」沒想到卻只換來國民黨立委一句，「你不要在演啦！」

據目擊者描述，曾銘宗及林德福等國民黨立委一進入到外交部大廳，就質疑一位外交部員工是「國安局派來的」。現場外交部同仁表明同仁確實是在外交部工作的人員，然而國民黨兩位立委仍執意動粗，兩人將該名外交官架住，還狂逼問「到底是不是國安局派來的？」。被架起來的外交官因為兩手皆被架起來，自然無法出示證件證明身分，該名外交部同仁向曾銘宗等人表示被委員們架得手臂很痛，卻不被曾銘宗及林德福等人理會。

對於外交部的同仁遭到國民黨立委及議員粗暴對待，外交部發言人歐江安應記者詢問時回應，對於外交部的基層同仁遭到立委及議員們肢體暴力對待，感到相當心疼！歐江安重申，外交部同仁恪守行政中立且戮力從公，卻受到委員和參選的政治人物如此不堪的對待；外交部盼相關政治人物回歸理性與冷靜，切勿因選舉利益而消費外交部、粗暴對待外交部的同仁。