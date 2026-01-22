臉部表情會「透露祕密」？研究揭自閉症者「情緒表達」不一樣

▲研究指出，自閉症者表達情緒時，臉部表情與一般人不同，可能影響情緒理解。（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

你有沒有遇過這樣的情況，明明對方在笑，卻總覺得哪裡怪怪的；或是看不太出來他到底是在生氣，還是只是表情比較淡？英國最新研究發現，這樣的「情緒誤會」，可能和自閉症有關。

根據《每日郵報》報導，科學家發現，自閉症者在表達情緒時，臉部動作和一般人確實不太一樣，就像是「說著不同的表情語言」，研究團隊比較自閉症者與非自閉症者在表達憤怒、快樂與悲傷時的臉部反應，結果發現差異相當明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究指出，自閉症者在表現「憤怒」時，嘴巴動得比較多，但眉毛的變化卻相對少，也就是說，少了許多人習慣用來「加強情緒感受」的皺眉或挑眉動作，讓旁人不一定能第一時間察覺他正在不爽。

而在「開心」的時候，自閉症者的笑容則偏向收斂型。研究發現，他們的眼睛活動較少、臉頰也不太上提，笑容看起來彷彿只停留在嘴巴，沒有延伸到臉部上半部，和大家熟悉的「笑到眼睛都在笑」明顯不同。

至於「難過」的情緒，自閉症參與者更常抬高上唇，讓嘴角呈現明顯下垂，這樣的表情模式，和非自閉症者相比，同樣存在顯著差異。

這項研究由英國伯明翰（Birmingham）大學團隊進行。研究人員指出，這些表情差異，可能正是自閉症者在社交互動中，經常被誤解情緒的原因之一，不只是自閉症者比較難判讀他人的情緒，旁人其實也常常「看不懂」自閉症者真正的感受。

研究團隊認為，若能理解這些非典型的表情模式，有助於減少日常互動中的誤會，無論是在家庭、校園，甚至職場環境，都能讓溝通更順暢。

自閉症光譜障礙（Autism Spectrum Disorder）是一種影響溝通、社交互動與感知方式的神經發展狀況，通常在幼兒時期出現，常見特徵包括社交互動困難、語言表達不易，以及對聲音、觸感等感官刺激特別敏感。

專家也提醒，臉部表情差異並非診斷依據，而是一種理解彼此的線索。多一分觀察與包容，或許就能少一點誤會，也讓每個人都能被更真實地理解。