　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／警政署公布重要警職人事調整　68人調陞1/26到任

▲刑事局詐欺犯罪防制中心股長吳伯元、北市刑大偵六隊長賴楷淳因紮實打詐偵辦刑案能力，均獲陞分局長 。（圖／記者張君豪翻攝）▲刑事局詐欺犯罪防制中心股長吳伯元、北市刑大偵六隊長賴楷淳因紮實打詐偵辦刑案能力，均獲陞分局長 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局詐防中心股長吳伯元、北市刑大偵六隊長賴楷淳因優異打詐及偵辦刑案能力，獲陞分局長 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署因應警政勤務與業務需要，公布新一波重要警職人事案，涵蓋警政署科長、航空警察局分局長、直轄市與各縣市警察局督察、主任秘書、督察長及分局長等職務，共計68人，將於115年1月26日統一辦理交接到任。

警政署表示，本次人事調整係針對警正一階第四、五序列等重要警職職缺進行遴補，經由署內邀集相關主管共同評估，依人選品操、學能、工作績效，以及單位衡平、職期與地區調任原則，通盤檢討後決定。其中包含刑事局詐欺犯罪防制中心股長吳伯元，陞任嘉義縣警察局中埔分局分局長。及曾偵辦孫安佐信義區持槍案的北市刑大偵六隊隊長賴楷淳，也順利陞任花蓮縣警察局新城分局分局長。相關人事異動，均借重兩人在刑案偵辦資歷、及豐富打詐經驗進行調整，希望能加強維護地方治安，打擊社會犯罪。

此次異動包含警政署科長及航空警察局分局長職務調整，也涉及直轄市政府警察局第四序列督察，以及第五序列主任秘書、督察長等職務調任或陞任。相關人員多為跨縣市或跨單位異動。另外，各縣市政府警察局分局長亦有大幅調整，涵蓋本島及離島地區，包括金門、澎湖等地，藉由人事輪調強化警政運作與區域平衡。

警政署指出，所有調任與陞任人員名單如下，將定於1月26日完成交接正式到任。

一、警政署科長及航空警察局分局長
(一)警政署保安組科長婁子才調任警政署公共關係室科長
(二)臺北市政府警察局督察陳國座調任警政署保安組科長
(三)臺南市政府警察局督察程純濱調任警政署保安組科長
(四)新北市政府警察局督察林鼎鈞調任警政署交通組科長
(五)臺中市政府警察局督察游政芳調任警政署保防組科長
(六)警政署航空警察局保安警察大隊大隊長劉隆期調任警政署航空警察局臺北分局分局長
(七)警政署航空警察局安全檢查大隊大隊長田偉仁調任警政署航空警察局高雄分局分局長

二、直轄市政府警察局第四序列督察
(一)警政署公共關係室科長林軍廷調任臺北市政府警察局督察
(二)彰化縣警察局督察長楊志傑陞任臺北市政府警察局督察
(三)宜蘭縣政府警察局主任秘書余中義陞任新北市政府警察局督察
(四)苗栗縣警察局督察長林明鋒陞任新北市政府警察局督察
(五)雲林縣警察局督察長黃國源陞任臺中市政府警察局督察
(六)新竹市警察局主任秘書林昆達陞任臺中市政府警察局督察
(七)雲林縣警察局主任秘書葉文啟陞任臺南市政府警察局督察
(八)嘉義市政府警察局主任秘書李益杰陞任高雄市政府警察局督察
(九)南投縣政府警察局主任秘書郭志豪陞任高雄市政府警察局督察
(十)花蓮縣警察局主任秘書陳文彬陞任高雄市政府警察局督察

三、第五序列主任秘書、督察長
(一)連江縣警察局主任秘書楊宗昆調任宜蘭縣政府警察局主任秘書
(二)澎湖縣政府警察局督察長黃念生調任雲林縣警察局主任秘書
(三)彰化縣警察局彰化分局分局長林英煌調任彰化縣警察局督察長
(四)臺東縣警察局臺東分局分局長陳宏平調任連江縣警察局主任秘書
(五)苗栗縣警察局苗栗分局分局長簡龍宏調任雲林縣警察局督察長
(六)宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長楊迪光調任澎湖縣政府警察局督察長
(七)嘉義市政府警察局第一分局分局長吳正文調任嘉義市政府警察局主任秘書
(八)南投縣政府警察局南投分局分局長洪秋賢調任南投縣政府警察局主任秘書
(九)基隆市警察局第四分局分局長洪政崴調任花蓮縣警察局主任秘書
(十)新竹市警察局第二分局分局長林炎巨調任新竹市警察局主任秘書
(十一)屏東縣政府警察局屏東分局分局長林明波調任苗栗縣警察局督察長
(十二)嘉義市政府警察局第二分局分局長林志弘調任花蓮縣警察局督察長
(十三)新竹市警察局第一分局分局長張明忠調任警政署臺中港務警察總隊督察長

四、縣（市）政府警察局分局長
(一)南投縣政府警察局草屯分局分局長劉千祥調任彰化縣警察局彰化分局分局長
(二)雲林縣警察局虎尾分局分局長方子欽調任臺東縣警察局臺東分局分局長
(三)南投縣政府警察局埔里分局分局長林威廷調任苗栗縣警察局苗栗分局分局長
(四)彰化縣警察局芳苑分局分局長宋俊良調任宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長
(五)雲林縣警察局西螺分局分局長閻百川調任嘉義市政府警察局第一分局分局長
(六)彰化縣警察局溪湖分局分局長蔡宏澤調任南投縣政府警察局南投分局分局長
(七)基隆市警察局第三分局分局長侯興龍調任基隆市警察局第四分局分局長
(八)苗栗縣警察局通霄分局分局長周貴忠調任新竹市警察局第二分局分局長
(九)雲林縣警察局北港分局分局長陳勇誌調任屏東縣政府警察局屏東分局分局長
(十)嘉義縣警察局朴子分局分局長林思妙調任嘉義市政府警察局第二分局分局長
(十一)新竹市警察局第三分局分局長陳科宏調任新竹市警察局第一分局分局長
(十二)苗栗縣警察局竹南分局分局長戴志龍調任彰化縣警察局鹿港分局分局長
(十三)花蓮縣警察局吉安分局分局長陳盈元調任基隆市警察局第三分局分局長
(十四)屏東縣政府警察局潮州分局分局長林俊雄調任新竹市警察局第三分局分局長
(十五)彰化縣警察局鹿港分局分局長黄世德調任屏東縣政府警察局潮州分局分局長
(十六)南投縣政府警察局集集分局分局長張基銘調任南投縣政府警察局草屯分局分局長
(十七)新竹縣政府警察局橫山分局分局長陳孟君調任南投縣政府警察局埔里分局分局長
(十八)澎湖縣政府警察局望安分局分局長黃一航調任彰化縣警察局芳苑分局分局長
(十九)嘉義縣警察局竹崎分局分局長吳誌權調任雲林縣警察局西螺分局分局長
(二十)嘉義縣警察局中埔分局分局長曾裕景調任彰化縣警察局溪湖分局分局長
(二十一)花蓮縣警察局玉里分局分局長黃清暉調任花蓮縣警察局吉安分局分局長
(二十二)花蓮縣警察局新城分局分局長蘇立琮調任苗栗縣警察局通霄分局分局長
(二十三)新竹縣政府警察局新埔分局分局長張舒喻調任雲林縣警察局北港分局分局長
(二十四)臺東縣警察局大武分局分局長莊于瑩調任嘉義縣警察局朴子分局分局長
(二十五)宜蘭縣政府警察局三星分局分局長陳俞佐調任苗栗縣警察局竹南分局分局長
(二十六)金門縣警察局金湖分局分局長王貞惠調任南投縣政府警察局集集分局分局長
(二十七)金門縣警察局金城分局分局長朱政憲調任新竹縣政府警察局橫山分局分局長
(二十八)警政署秘書室第五序列專員黃智銘調任金門縣警察局金湖分局分局長
(二十九)雲林縣警察局秘書科科長馬秋景調任雲林縣警察局虎尾分局分局長
(三十)桃園市政府警察局中壢分局督察組組長周宏璘陞任金門縣警察局金城分局分局長
(三十一)警政署保安警察第四總隊第三大隊副大隊長許德海陞任澎湖縣政府警察局望安分局分局長
(三十二)臺南市政府警察局第二分局偵查隊隊長周志遠陞任嘉義縣警察局竹崎分局分局長
(三十三)警政署刑事警察局詐欺犯罪防制中心股長吳伯元陞任嘉義縣警察局中埔分局分局長
(三十四)臺北市政府警察局內湖分局督察組組長許竣閔陞任花蓮縣警察局玉里分局分局長
(三十五)臺北市政府警察局刑事警察大隊偵查第六隊隊長賴楷淳陞任花蓮縣警察局新城分局分局長
(三十六)臺北市政府警察局後勤科股長辜欽祥陞任新竹縣政府警察局新埔分局分局長
(三十七)新北市政府警察局新店分局交通組組長趙連順陞任臺東縣警察局大武分局分局長
(三十八)臺北市政府警察局中正第一分局督察組組長陳育健陞任宜蘭縣政府警察局三星分局分局長


獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／仙人掌桿菌奶粉銷台！　食藥署：新安琪兒1批號下架
寶雅正妹店員被問翻！　IG曝光「其實不是員工」
台股新二哥！大廠觸漲停　市值首超車鴻海
還原詹能傑殉職現場！與義消「共用面罩」...氧氣瓶瞬間剩10
日媒示警「台灣恐再爆冷門！」　讓侍Japan翻船
國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲速審總
谷立言：自由不是免費！美在島鏈拒止侵略　但不應獨自承擔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／宜蘭驚傳校園意外！國一男3樓墜落　腳部骨折送醫

快訊／高雄建築工地大火！恐怖烈焰黑煙衝天　40消防射水灌救

還原詹能傑殉職現場！與義消「共用面罩」...氧氣瓶瞬間剩10bar

台積電供應商捐贈新竹警局巡邏車　挹注基層警安全值勤

強烈冷氣團發威急凍　高雄24hrs內10人無呼吸心跳送醫

寒流來襲！台南4人無呼吸心跳送醫　全是65歲以上長者

約高中妹打「回憶砲」　渣男情史意外曝光...惱羞暴力硬上判囚

台中男被嗆「軟爛囡仔」不爽就殺人　同夥送槍遞子彈也被起訴

木棍插嘴旋轉！前員工討薪慘被打死棄屍　養雞場老闆判13年定讞

認與人夫有身體交換關係　年輕妹一句「當小三很幸福」成鐵證

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

北市行人過馬路被車撞倒「賓士再輾過」　宣告不治

快訊／宜蘭驚傳校園意外！國一男3樓墜落　腳部骨折送醫

快訊／高雄建築工地大火！恐怖烈焰黑煙衝天　40消防射水灌救

還原詹能傑殉職現場！與義消「共用面罩」...氧氣瓶瞬間剩10bar

台積電供應商捐贈新竹警局巡邏車　挹注基層警安全值勤

強烈冷氣團發威急凍　高雄24hrs內10人無呼吸心跳送醫

寒流來襲！台南4人無呼吸心跳送醫　全是65歲以上長者

約高中妹打「回憶砲」　渣男情史意外曝光...惱羞暴力硬上判囚

台中男被嗆「軟爛囡仔」不爽就殺人　同夥送槍遞子彈也被起訴

木棍插嘴旋轉！前員工討薪慘被打死棄屍　養雞場老闆判13年定讞

認與人夫有身體交換關係　年輕妹一句「當小三很幸福」成鐵證

總預算至今一字未審　綠批藍白薪水小偷：被民意打臉才放行小部分

球迷又能收了！大魯閣小英雄球員卡第二彈開賣　還多了「智能販賣機」

快訊／法仙人掌桿菌奶粉銷台　食藥署：新安琪兒1批號預防下架

快訊／宜蘭驚傳校園意外！國一男3樓墜落　腳部骨折送醫

「眼神給出去」！陸網紅性商教母爆紅…一堂課要價「39萬元」

柏崎核電廠重啟後再喊卡！拔控制棒「警報大響」　作業被迫中斷

金山絕美海景咖啡廳開半年換房東　神祕客砸6720萬空降

快訊／高雄建築工地大火！恐怖烈焰黑煙衝天　40消防射水灌救

賴清德未出席彈劾審查　廖偉翔批：藐視國會、否定人民監督

4星上將霍守業：止戰先決條件是善戰！　有美國支持但自己要夠力

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

社會熱門新聞

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

小隊長詹能傑「摘面罩救人」殉職　弟也是消防員

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

台中壯男揍護理師　院方怒：絕不寬貸

快訊／基隆惡火2死4傷　消防小隊長殉職、34歲女不治

拒認當人頭戶　高雄男敗在「餘額」

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

勇消詹能傑救人殉職　曾因買便當被公審

勇消詹能傑殉職！醫曝「長時間缺氧」搶救50分鐘救不回

勇消詹能傑最後身影曝！提醒同仁「裡面都衣服」

更多熱門

相關新聞

趙瑞華接任高雄市警局長　陳其邁曝唯一要求

趙瑞華接任高雄市警局長　陳其邁曝唯一要求

警政署日前公布全國139名高階警官調整名單，原任高雄市警察局長林炎田調任台北市警察局長，高市警局長則由航空警察局局長趙瑞華陞任，今（20）日統一進行交接。高雄市長陳其邁今曝唯一要求「強力打擊犯罪、維護治安」，並喊話希望能馬上上手，讓治安工作沒有中斷。

即／林炎田接北市局長　邱紹洲掌刑事兵符

即／林炎田接北市局長　邱紹洲掌刑事兵符

6成國人不願上戰場　警政署發聲駁斥

6成國人不願上戰場　警政署發聲駁斥

高雄警局長林炎田傳將接任北市警局長

高雄警局長林炎田傳將接任北市警局長

傳統紙本簿冊走入歷史　警政署電子簿冊全面上線 　

傳統紙本簿冊走入歷史　警政署電子簿冊全面上線 　

關鍵字：

警政署人事命令高階警官調動

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

唱歌突OHCA恐植物人　妻：他都說休息一下就好

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

阿嬤級「豐中戲院」荒廢20年　新地主1.9億買「只清理不開發」

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面