政治

賴清德：2040年前培育50萬AI人才　助100萬企業導入人工智慧

▲▼總統賴清德接見「2025年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見「2025年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德今（21）日在總統府接見「2025年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」時提到，行政院正推動「AI新十大建設」，其中包含以人才培育為核心的四項基礎建設，目標在2040年前培育50萬名AI應用人才；他強調，政府聚焦矽光子、量子運算及機器人三項關鍵科技，期望達成三項目標，包括打造可創造一兆元產值的軟體平台生態系、協助至少100萬家中小微企業導入人工智慧與新興科技，以及建構涵蓋食衣住行育樂與國防的智慧生活圈與智慧島。

賴清德致詞指出，2025年共舉辦10項國際數理學科奧林匹亞競賽，涵蓋數學、物理、化學、資訊及地球科學等領域，競賽已於去年3月至12月間完成。我國共選出55名學生參賽，最終獲得23面金牌、21面銀牌、6面銅牌及4面榮譽獎，成績表現亮眼。

賴清德強調，科學是國力之本，各先進國家皆高度重視科學教育。台灣作為天然資源有限的科技之島，憑藉科學實力奠定發展基礎，更應加強科學教育與人才培育政策。

為鼓勵學生持續投入科學研究，賴清德指出，教育部已訂定「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，參賽學生可申請保送或推薦升學，並有機會申請出國留學。政府也將持續提供資源，打造更完善的研究環境，讓學生在不同領域發揮所長。

賴清德提到，政府設定國家長期目標，希望在未來30年內，於諾貝爾獎物理、化學及醫學三個領域，至少獲得三項諾貝爾獎，期勉學生與師長持續深耕科學研究。

在產業發展方面，賴清德表示，除學術研究外，學生亦可將所學投入日益成熟的科技產業，強化台灣的經濟與科技實力。他指出，行政院正推動「AI新十大建設」，其中包含以人才培育為核心的四項基礎建設，目標在2040年前培育50萬名AI應用人才，並已完成國家級算力中心建置，後續也將成立國家級資料中心，同時推動區域均衡發展。

賴清德指出，政府並聚焦矽光子、量子運算及機器人三項關鍵科技，期望達成三項目標，包括打造可創造一兆元產值的軟體平台生態系、協助至少100萬家中小微企業導入人工智慧與新興科技，以及建構涵蓋食衣住行育樂與國防的智慧生活圈與智慧島。

此外，賴清德表示，台灣距離上次主辦國際奧林匹亞競賽已超過10年，政府已成功爭取「2027年第59屆國際化學奧林匹亞競賽」主辦權，盼藉此提升台灣國際能見度，促進學生國際交流，並展現台灣科學教育成果。

最後，賴清德再次肯定所有參賽學生的表現，並感謝長期投入指導工作的教授、研究員與教師，以及教育部作為學校與學生的後盾，協助我國在國際競賽中持續取得佳績，並祝福與會貴賓、師長與學生新年平安順利。

01/19 全台詐欺最新數據

