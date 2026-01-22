賴清德確定不去宏國新總統就職　林佳龍：1/27後台宏關係可望有新進展

▲外交部長林佳龍接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者詹詠淇／台北報導

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）曾主張與台灣恢復邦交。日前外媒報導指出，總統賴清德有意安排出訪，並參加阿斯夫拉於本月27日的就職典禮。不過總統府澄清，相關報導純屬臆測。外交部長林佳龍今（22日）也表示，由於阿斯夫拉尚未正式就職，目前宏國仍由斷交政府掌權，待1月27日政權交接後，「我們當然是可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有一些進一步的發展」。

宏都拉斯於2023年3月與中國正式建交，並宣布與中華民國斷交；不過，《華爾街日報》報導指稱，總統賴清德有意安排出訪，並出席宏都拉斯親台派總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的就職典禮。總統府發言人郭雅慧14日表示，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿20日在外交部例行記者會表示，我國跟宏都拉斯目前沒有邦交，到目前為止還沒有收到宏方的邀請。

外交部長林佳龍今（22日）上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。黃暐瀚詢問，距離1月27日只剩5天，總統會去前友邦宏都拉斯的總統當選人阿斯夫拉就職典禮嗎？

林佳龍回應，因為阿斯夫拉1月27日才就職，才有權去決定一些外交的事，尤其現在這個要下台的政府，交接上也沒有跟總統當選人很完整，所以我方都要等到1月27日後，會很明朗。

林佳龍指出，阿斯夫拉也到了華府，並見到美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），「當然這個美國也是對阿斯夫拉總統當選人很支持」，台灣也是美國的盟友，阿斯夫拉又在競選時提出這樣的訴求，未來宏都拉斯外交上有3個最重要的盟邦，美國、以色列、台灣。「我認為他是有整體的外交的政策，那台灣是他不可或缺的一環」。

林佳龍說，特別是從阿斯夫拉選舉中講的話，他也知道台灣過去為宏都拉斯帶來非常多效益，自己現在推的榮邦計畫他們也都有看到，因為宏都拉斯隔壁國家就是台灣的邦交國瓜地馬拉跟貝里斯，美國也很積極回到西半部政策，相信這諸多主客觀因素，在1月27日後，「我們當然是可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有一些進一步的發展」，因為阿斯夫拉1月27日才就職，台灣要等到那個時間後，阿斯夫拉才會做些決定。

黃暐瀚進一步確認，所以林佳龍跟賴清德都不會去阿斯夫拉就職典禮？林佳龍肯定地說，對，因為阿斯夫拉還沒就職總統，現在去是要下台的政府。

黃暐瀚也詢問，不管台灣跟宏都拉斯有沒有復交，至少關係會比現在更深？林佳龍說，台灣跟宏都拉斯斷交才3年時間，很多人脈、互動都還還熱，老朋友們都還很熟。

談及目前邦誼情況，林佳龍表示，「我們12個邦交國都是穩固的」，除了宏都拉斯，最近比較常討論索馬利蘭，因為以色列跟索馬利蘭建交，而我國2020年就在索馬利蘭設代表處，其實功能是等同於大使館，索馬利蘭也在台灣有代表處。實質關係發展，各國也很有印象。

林佳龍指出，比如幫忙農業、醫療、道路，還有海巡等，「那邊是所謂非洲之角，我們也有一些布局」，過去比較沒有這頻繁互動的國家，包括中東、非洲一些國家，大家現在都知道，台灣模式是相對中國的一帶一路模式，可以帶給他們國家更好發展。

林佳龍舉例，最具代表性就是帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）跟巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña），發自內心為台灣講話，因為他們看到台灣的榮邦計畫跟他們的往來，帶來他們國家發展的希望。

林佳龍認為，相較中共所到之處，不是造成人家貪污腐化、菁英俘虜，就是造成破產、大量廉價品傾銷，最後可能這些國家基礎建設包括港口產權都變成中國的，這個模式是很好對照，「我們在一個區域有一個國家作為邦交國，周邊國家都很羨慕」。

至於總統今年的出訪規劃，林佳龍說，總統在1年多前有去南太3個邦交國，而台灣有12個邦交國，都一一會再安排，除了國事訪問之外，有些適當的節慶或典禮，如果有其他國家的政要也到，當然功能會更好，「我們也確實有規劃」。

針對外界關心的過境美國，林佳龍表示，這是水到渠成，台灣有許多邦交國在拉丁美洲，過境美國也是很自然的事情。不過這個還沒到說要決定哪個國家、什麼時間，但外交部會持續做好規劃，一有什麼決定由總統府對外宣布。