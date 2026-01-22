　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德確定不去宏國新總統就職　林佳龍：1/27後台宏關係可望有新進展

▲▼外交部長林佳龍接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

▲外交部長林佳龍接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者詹詠淇／台北報導

宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）曾主張與台灣恢復邦交。日前外媒報導指出，總統賴清德有意安排出訪，並參加阿斯夫拉於本月27日的就職典禮。不過總統府澄清，相關報導純屬臆測。外交部長林佳龍今（22日）也表示，由於阿斯夫拉尚未正式就職，目前宏國仍由斷交政府掌權，待1月27日政權交接後，「我們當然是可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有一些進一步的發展」。

宏都拉斯於2023年3月與中國正式建交，並宣布與中華民國斷交；不過，《華爾街日報》報導指稱，總統賴清德有意安排出訪，並出席宏都拉斯親台派總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的就職典禮。總統府發言人郭雅慧14日表示，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿20日在外交部例行記者會表示，我國跟宏都拉斯目前沒有邦交，到目前為止還沒有收到宏方的邀請。

外交部長林佳龍今（22日）上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。黃暐瀚詢問，距離1月27日只剩5天，總統會去前友邦宏都拉斯的總統當選人阿斯夫拉就職典禮嗎？

林佳龍回應，因為阿斯夫拉1月27日才就職，才有權去決定一些外交的事，尤其現在這個要下台的政府，交接上也沒有跟總統當選人很完整，所以我方都要等到1月27日後，會很明朗。

林佳龍指出，阿斯夫拉也到了華府，並見到美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），「當然這個美國也是對阿斯夫拉總統當選人很支持」，台灣也是美國的盟友，阿斯夫拉又在競選時提出這樣的訴求，未來宏都拉斯外交上有3個最重要的盟邦，美國、以色列、台灣。「我認為他是有整體的外交的政策，那台灣是他不可或缺的一環」。

林佳龍說，特別是從阿斯夫拉選舉中講的話，他也知道台灣過去為宏都拉斯帶來非常多效益，自己現在推的榮邦計畫他們也都有看到，因為宏都拉斯隔壁國家就是台灣的邦交國瓜地馬拉跟貝里斯，美國也很積極回到西半部政策，相信這諸多主客觀因素，在1月27日後，「我們當然是可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有一些進一步的發展」，因為阿斯夫拉1月27日才就職，台灣要等到那個時間後，阿斯夫拉才會做些決定。

黃暐瀚進一步確認，所以林佳龍跟賴清德都不會去阿斯夫拉就職典禮？林佳龍肯定地說，對，因為阿斯夫拉還沒就職總統，現在去是要下台的政府。

黃暐瀚也詢問，不管台灣跟宏都拉斯有沒有復交，至少關係會比現在更深？林佳龍說，台灣跟宏都拉斯斷交才3年時間，很多人脈、互動都還還熱，老朋友們都還很熟。

談及目前邦誼情況，林佳龍表示，「我們12個邦交國都是穩固的」，除了宏都拉斯，最近比較常討論索馬利蘭，因為以色列跟索馬利蘭建交，而我國2020年就在索馬利蘭設代表處，其實功能是等同於大使館，索馬利蘭也在台灣有代表處。實質關係發展，各國也很有印象。

林佳龍指出，比如幫忙農業、醫療、道路，還有海巡等，「那邊是所謂非洲之角，我們也有一些布局」，過去比較沒有這頻繁互動的國家，包括中東、非洲一些國家，大家現在都知道，台灣模式是相對中國的一帶一路模式，可以帶給他們國家更好發展。

林佳龍舉例，最具代表性就是帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）跟巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña），發自內心為台灣講話，因為他們看到台灣的榮邦計畫跟他們的往來，帶來他們國家發展的希望。

林佳龍認為，相較中共所到之處，不是造成人家貪污腐化、菁英俘虜，就是造成破產、大量廉價品傾銷，最後可能這些國家基礎建設包括港口產權都變成中國的，這個模式是很好對照，「我們在一個區域有一個國家作為邦交國，周邊國家都很羨慕」。

至於總統今年的出訪規劃，林佳龍說，總統在1年多前有去南太3個邦交國，而台灣有12個邦交國，都一一會再安排，除了國事訪問之外，有些適當的節慶或典禮，如果有其他國家的政要也到，當然功能會更好，「我們也確實有規劃」。

針對外界關心的過境美國，林佳龍表示，這是水到渠成，台灣有許多邦交國在拉丁美洲，過境美國也是很自然的事情。不過這個還沒到說要決定哪個國家、什麼時間，但外交部會持續做好規劃，一有什麼決定由總統府對外宣布。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／仙人掌桿菌奶粉銷台！　食藥署：新安琪兒1批號下架
寶雅正妹店員被問翻！　IG曝光「其實不是員工」
台股新二哥！大廠觸漲停　市值首超車鴻海
還原詹能傑殉職現場！與義消「共用面罩」...氧氣瓶瞬間剩10
日媒示警「台灣恐再爆冷門！」　讓侍Japan翻船
國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲速審總
谷立言：自由不是免費！美在島鏈拒止侵略　但不應獨自承擔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總預算至今一字未審　綠批藍白薪水小偷：被民意打臉才放行小部分

賴清德未出席彈劾審查　廖偉翔批：藐視國會、否定人民監督

4星上將霍守業：止戰先決條件是善戰！　有美國支持但自己要夠力

阿蘇火山直升機事故2台人失聯　卓榮泰：外交部已安排家屬赴日了解

黃國昌嗆卓榮泰辯論龜縮　民進黨團反擊：藍白才是薪水小偷、跳樑小丑

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

賴清德拋1.25兆國防預算　谷立言：支出更聰明！美國致力盡快交付

谷立言：台灣願保衛家園民眾比例　比2022年前烏克蘭還要高

國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲立院速審總預算

基隆勇消「摘面罩救人」殉職　卓榮泰致哀

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

北市行人過馬路被車撞倒「賓士再輾過」　宣告不治

總預算至今一字未審　綠批藍白薪水小偷：被民意打臉才放行小部分

賴清德未出席彈劾審查　廖偉翔批：藐視國會、否定人民監督

4星上將霍守業：止戰先決條件是善戰！　有美國支持但自己要夠力

阿蘇火山直升機事故2台人失聯　卓榮泰：外交部已安排家屬赴日了解

黃國昌嗆卓榮泰辯論龜縮　民進黨團反擊：藍白才是薪水小偷、跳樑小丑

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

賴清德拋1.25兆國防預算　谷立言：支出更聰明！美國致力盡快交付

谷立言：台灣願保衛家園民眾比例　比2022年前烏克蘭還要高

國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲立院速審總預算

基隆勇消「摘面罩救人」殉職　卓榮泰致哀

總預算至今一字未審　綠批藍白薪水小偷：被民意打臉才放行小部分

球迷又能收了！大魯閣小英雄球員卡第二彈開賣　還多了「智能販賣機」

快訊／法仙人掌桿菌奶粉銷台　食藥署：新安琪兒1批號預防下架

快訊／宜蘭驚傳校園意外！國一男3樓墜落　腳部骨折送醫

「眼神給出去」！陸網紅性商教母爆紅…一堂課要價「39萬元」

柏崎核電廠重啟後再喊卡！拔控制棒「警報大響」　作業被迫中斷

金山絕美海景咖啡廳開半年換房東　神祕客砸6720萬空降

快訊／高雄建築工地大火！恐怖烈焰黑煙衝天　40消防射水灌救

賴清德未出席彈劾審查　廖偉翔批：藐視國會、否定人民監督

4星上將霍守業：止戰先決條件是善戰！　有美國支持但自己要夠力

【快回來啦QAQ】阿金自己在家開始哭嚎 還走到監視器前表演

政治熱門新聞

幼師令3歲童「脫褲裸下體跪地擦水」　母淚訴鶯歌私幼湮滅證據

藍花蓮縣長初選民調出爐　游淑貞領先40.1%全面勝出

國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲立院速審總預算

當沙包？新北幼兒園狠師4天踢踹幼童50次　家長痛批教育局避重就輕

谷立言：自由不是免費！美國在島鏈拒止侵略　但也不應獨自承擔

新竹縣初選三七制　鄭麗文打臉徐欣瑩

沈伯洋：藍白因台積電表現好要賴來受審

台積電赴美設廠是掏空　律師：不敢放空都是嘴炮

彈劾賴清德審查會議場空蕩蕩　作家轟藍白：羞辱大戲也該演全套

藍批賴清德缺席彈劾說明會　臉書遭灌爆洗臉

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

賴清德：2040年前培育50萬AI人才　助100萬企業導入人工智慧

北市藍綠表決大戰　蔣萬安二備金7.4億通過

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

彈劾賴清德審查會議場空蕩蕩　作家轟藍白：羞辱大戲也該演全套

彈劾賴清德審查會議場空蕩蕩　作家轟藍白：羞辱大戲也該演全套

立法院21日針對審查總統賴清德彈劾案提案內容召開全院委員會，卻遭民進黨立委吳思瑤貼出現場照大酸，藍白要總統到立院列席，結果議場空蕩蕩，連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看。對此，作家漂浪島嶼今（22日）表示，失職藍白，羞辱大戲也該全套演出，結果現今戲演一半，演員盡失，諷刺沒成，甚至讓觀眾厭惡爛戲一場，下一次要再演罷免大戲，誰還想看。

力拚今年達陣！　林佳龍：正與美洽談增設亞利桑那州辦事處

力拚今年達陣！　林佳龍：正與美洽談增設亞利桑那州辦事處

批卓榮泰龜縮辯論沒擔當　黃國昌：白軍購特別條例週末開會後定稿

批卓榮泰龜縮辯論沒擔當　黃國昌：白軍購特別條例週末開會後定稿

美商務部長稱俞大㵢「大使」　林佳龍：美國把台灣視為國家

美商務部長稱俞大㵢「大使」　林佳龍：美國把台灣視為國家

光鮮亮麗背後是飄泊與孤獨　外交部攜手國史館保存前輩的「外交內功」

光鮮亮麗背後是飄泊與孤獨　外交部攜手國史館保存前輩的「外交內功」

關鍵字：

外交部宏都拉斯復交林佳龍賴清德

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

唱歌突OHCA恐植物人　妻：他都說休息一下就好

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

阿嬤級「豐中戲院」荒廢20年　新地主1.9億買「只清理不開發」

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面