　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳菁徽轟賴清德拒赴國會　批「消失的總統」暴露偏執與懦弱

▲立法院彈劾總統賴清德審查會，立委陳菁徽發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院彈劾總統賴清德審查會，立委陳菁徽發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院全院委員會今（22日）繼續審查賴總統彈劾案，國民黨立委陳菁徽發言表示，賴清德逃避國會，踐踏自己對國人的承諾，這種選前騙票，選後跳票的行為，完全暴露了他性格中的兩大特質，「就是極度的偏執，還有極度的懦弱」；同時也批賴清德，僅用一張A4紙寫下「立法院無權對我問責」就不來了，顯示賴清德不只是一位「少數總統」，更是「消失的總統」。

對於賴清德未出席，陳菁徽表示，全中華民國的最高民意機關立法院，依據人民的託付，邀請賴清德來做報告。結果，換來的是一張冰冷的A4紙，篇幅甚至不到一半，寥寥幾句，丟下一句「立法院無權對我問責」，然後告訴大家：他不來了。賴清德這種獨斷的理由，大家或許感到似曾相識。沒錯，賴清德的位置雖然變了，但他那專斷、獨裁、逃避監督的本性，一分一秒終其一生都沒有變過。賴清德，不只是一位「少數總統」，現在更徹底成了一位「消失的總統」。

陳菁徽指出，當年在台南，賴清德擔任市長時，面對登革熱疫情嚴峻、市民受苦，他選擇了什麼？他選擇了整整232天不進議會，連同黨的民進黨議員都看不下去，無法問政，因為他個人的固執冷血，導致市政空轉，也無視人民痛苦。如今，歷史正在全國重演，而且後果更加嚴重。

陳菁徽表示，這種「選前騙票，選後跳票」的行為，完全暴露了他性格中的兩大特質，極度的偏執，與極度的懦弱。他只想聽阿諛奉承的話，只想講自己愛講的，一旦需要面對質疑，他就選擇消失，或者躲在行政院長背後。大家還記得他全台大惡罷時高調宣傳的「團結國家十講」嗎？這原本是他預計用來耍帥的舞台，結果呢？這場秀，不到一半就變成了笑話。

陳菁徽轟，賴清德對民生疾苦毫無知覺。賴清德總統無視通膨嚴重、多少民眾入不敷出的現實，竟然找企業社團問「一萬塊可以做什麼」，要求台下聽眾附和，還說「一萬塊買菜一兩次就用掉了」，質問為什麼要發這筆錢？這種不知民間疾苦的發言，令人心寒。最後民進黨不但被逼著普發一萬，還無恥收割，說是自己的政績，全民傻眼。

陳菁徽轟，賴清德的施政充滿了矛盾與謊言。他的國防條例只有兩面A4紙，不跟全民說錢要花到哪裡去。當賴清德一面口口聲聲說「台灣自我防衛要靠國軍」、要增加預算、增加軍人薪水時，結果財政部跳出來說「這樣會危害國家財政紀律」，不可以給國軍加那麼多薪水。再看看民防，當民進黨高喊「全社會韌性很重要」的時候，全民想要幫警消加薪、想要提高他們的生活待遇，讓這些第一線守護民眾的公務人員更有動機，結果賴清德政府同樣說不行！他們不想執行、不編預算，甚至還要聲請大法官釋憲來阻擋。

至於外交，陳菁徽表示，賴清德至今還在迷航，連國家元首什麼時候可以過境美國、出訪邦交國都無法確定。更嚴重的是，國內已經沒有民主了。因為國會多數通過的條文根本不算數，賴政府有一萬個理由可以置之不理。行政單位可以不執行、行政院長可以不副署。更可怕的是，他擁有了完美的「政治打手」。 行政機關違法不執行，沒關係，因為司法院的大法官會排隊幫他宣告法律違憲。國會要行使調查權、要開聽證會監督弊案，大法官說這違憲，說這是監察院的職權。

「我們現在面對的賴清德總統，已經是一頭不受控的憲政怪獸。」陳菁徽說，他集結了行政霸權，把民進黨團變成護衛隊，讓司法院自願參加政治鬥爭。在這個體制下，官員貪污舞弊沒關係，因為沒人能查；政策跳票沒關係，因為沒人能問。這就是威權復辟。賴清德總統的所作所為，正在讓自己變成現代版的「賴世凱」。

為什麼我們要提出彈劾？陳菁徽說，是因為賴清德的倒行逆施，已經創下了我國憲政史上的惡例。任何有在看新聞、看社群媒體、感受社會脈動的民眾，都能感受到這股憤怒與不安。只有執政黨還在裝沒事，還在問「為什麼要彈劾」？這正證明了他們與民意有多麼脫節。為了捍衛憲法尊嚴，為了不讓台灣墜落下獨裁的深淵，他在這裡鄭重呼籲，全民支持彈劾賴清德總統。讓大家用憲法賦予的權力，終止這場憲政災難，把國家還給人民。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／仙人掌桿菌奶粉銷台！　食藥署：新安琪兒1批號下架
寶雅正妹店員被問翻！　IG曝光「其實不是員工」
台股新二哥！大廠觸漲停　市值首超車鴻海
還原詹能傑殉職現場！與義消「共用面罩」...氧氣瓶瞬間剩10
日媒示警「台灣恐再爆冷門！」　讓侍Japan翻船
國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲速審總
谷立言：自由不是免費！美在島鏈拒止侵略　但不應獨自承擔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總預算至今一字未審　綠批藍白薪水小偷：被民意打臉才放行小部分

賴清德未出席彈劾審查　廖偉翔批：藐視國會、否定人民監督

4星上將霍守業：止戰先決條件是善戰！　有美國支持但自己要夠力

阿蘇火山直升機事故2台人失聯　卓榮泰：外交部已安排家屬赴日了解

黃國昌嗆卓榮泰辯論龜縮　民進黨團反擊：藍白才是薪水小偷、跳樑小丑

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

賴清德拋1.25兆國防預算　谷立言：支出更聰明！美國致力盡快交付

谷立言：台灣願保衛家園民眾比例　比2022年前烏克蘭還要高

國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲立院速審總預算

基隆勇消「摘面罩救人」殉職　卓榮泰致哀

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」法官懵了　洩個資案4/22宣判

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

康復巴士後門大開！病患坐輪椅隨車晃險掉下來　超扯畫面曝

邵雨薇吻戲被刪遭虧「好友塞錢」　唐綺陽錄音「狂嗑炸雞」復胖2kg

北市行人過馬路被車撞倒「賓士再輾過」　宣告不治

總預算至今一字未審　綠批藍白薪水小偷：被民意打臉才放行小部分

賴清德未出席彈劾審查　廖偉翔批：藐視國會、否定人民監督

4星上將霍守業：止戰先決條件是善戰！　有美國支持但自己要夠力

阿蘇火山直升機事故2台人失聯　卓榮泰：外交部已安排家屬赴日了解

黃國昌嗆卓榮泰辯論龜縮　民進黨團反擊：藍白才是薪水小偷、跳樑小丑

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

賴清德拋1.25兆國防預算　谷立言：支出更聰明！美國致力盡快交付

谷立言：台灣願保衛家園民眾比例　比2022年前烏克蘭還要高

國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲立院速審總預算

基隆勇消「摘面罩救人」殉職　卓榮泰致哀

投資人信心回溫　英特爾股價去年大漲84%

救人成功卻殉職　消防粉專揭「家裡1處」是奪命關鍵：活活困死了

廁所排隊起衝突　正義男出聲「阻止25歲男插隊」被開多槍身亡

婦買菜突頭暈摔倒....眼腳擦剉傷　南投警即刻救援助送醫

林心如回憶「首次包紅包」感動落淚！示範夏姿立領棉襖搭玉鐲包優雅過年

總預算至今一字未審　綠批藍白薪水小偷：被民意打臉才放行小部分

球迷又能收了！大魯閣小英雄球員卡第二彈開賣　還多了「智能販賣機」

快訊／法仙人掌桿菌奶粉銷台　食藥署：新安琪兒1批號預防下架

快訊／宜蘭驚傳校園意外！國一男3樓墜落　腳部骨折送醫

「眼神給出去」！陸網紅性商教母爆紅…一堂課要價「39萬元」

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

政治熱門新聞

幼師令3歲童「脫褲裸下體跪地擦水」　母淚訴鶯歌私幼湮滅證據

藍花蓮縣長初選民調出爐　游淑貞領先40.1%全面勝出

國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲立院速審總預算

當沙包？新北幼兒園狠師4天踢踹幼童50次　家長痛批教育局避重就輕

谷立言：自由不是免費！美國在島鏈拒止侵略　但也不應獨自承擔

新竹縣初選三七制　鄭麗文打臉徐欣瑩

沈伯洋：藍白因台積電表現好要賴來受審

台積電赴美設廠是掏空　律師：不敢放空都是嘴炮

彈劾賴清德審查會議場空蕩蕩　作家轟藍白：羞辱大戲也該演全套

藍批賴清德缺席彈劾說明會　臉書遭灌爆洗臉

運動幣500元灑60萬份！擴大發放至16歲以上國人　26日起開放抽籤

賴清德：2040年前培育50萬AI人才　助100萬企業導入人工智慧

北市藍綠表決大戰　蔣萬安二備金7.4億通過

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

谷立言：自由不是免費！美國在島鏈拒止侵略　但也不應獨自承擔

谷立言：自由不是免費！美國在島鏈拒止侵略　但也不應獨自承擔

國防安全研究院22日舉行「強化國防投資與國家整體發展」講座，並邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言發表演說。谷立言表示，「自由均有代價（freedom is not free）」，美國只能在朋友們自助的程度內提供協助；他說，正如川普總統的《國家安全戰略》（NSS）所闡述，美國致力於維持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方拒止侵略，然而該戰略也強調，美國不能也不應獨自承擔這一重擔。

轟賴清德無德、政治毒瘤　徐巧芯：僅3綠委替賴彈劾辯護可憐哪

轟賴清德無德、政治毒瘤　徐巧芯：僅3綠委替賴彈劾辯護可憐哪

談賴清德今年出訪計畫　林佳龍：確實有規劃、過境美國是很自然的事

談賴清德今年出訪計畫　林佳龍：確實有規劃、過境美國是很自然的事

賴清德確定不去宏國新總統就職　林佳龍曝關鍵原因

賴清德確定不去宏國新總統就職　林佳龍曝關鍵原因

彈劾賴清德審查會議場空蕩蕩　作家轟藍白：羞辱大戲也該演全套

彈劾賴清德審查會議場空蕩蕩　作家轟藍白：羞辱大戲也該演全套

關鍵字：

陳菁徽賴清德國會總統

讀者迴響

熱門新聞

飆股金寶摔落跌停價　全因老總自曝「低軌衛星業務暫停」

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

快訊／基隆消防小隊長殉職！　「三進火場」救受困女不治

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流

詹能傑喊「衣服堆得像山」難救女　成最後遺言

消防喊「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

三重滅門案　家屬聽到一件事「怕他逃死」

三上悠亞應援遭拍邪惡視角　梓梓發聲

唱歌突OHCA恐植物人　妻：他都說休息一下就好

李政厚驚傳遭LA機場扣留！多方交涉中

快訊／高雄越南移工邊摸彌勒佛邊玩刮刮樂　喜迎首張1200萬大吉利

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

阿嬤級「豐中戲院」荒廢20年　新地主1.9億買「只清理不開發」

更多

最夯影音

更多
日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面