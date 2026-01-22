陳菁徽轟賴清德拒赴國會　批「消失的總統」暴露偏執與懦弱

▲立法院彈劾總統賴清德審查會，立委陳菁徽發言。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院全院委員會今（22日）繼續審查賴總統彈劾案，國民黨立委陳菁徽發言表示，賴清德逃避國會，踐踏自己對國人的承諾，這種選前騙票，選後跳票的行為，完全暴露了他性格中的兩大特質，「就是極度的偏執，還有極度的懦弱」；同時也批賴清德，僅用一張A4紙寫下「立法院無權對我問責」就不來了，顯示賴清德不只是一位「少數總統」，更是「消失的總統」。

對於賴清德未出席，陳菁徽表示，全中華民國的最高民意機關立法院，依據人民的託付，邀請賴清德來做報告。結果，換來的是一張冰冷的A4紙，篇幅甚至不到一半，寥寥幾句，丟下一句「立法院無權對我問責」，然後告訴大家：他不來了。賴清德這種獨斷的理由，大家或許感到似曾相識。沒錯，賴清德的位置雖然變了，但他那專斷、獨裁、逃避監督的本性，一分一秒終其一生都沒有變過。賴清德，不只是一位「少數總統」，現在更徹底成了一位「消失的總統」。



陳菁徽指出，當年在台南，賴清德擔任市長時，面對登革熱疫情嚴峻、市民受苦，他選擇了什麼？他選擇了整整232天不進議會，連同黨的民進黨議員都看不下去，無法問政，因為他個人的固執冷血，導致市政空轉，也無視人民痛苦。如今，歷史正在全國重演，而且後果更加嚴重。



陳菁徽表示，這種「選前騙票，選後跳票」的行為，完全暴露了他性格中的兩大特質，極度的偏執，與極度的懦弱。他只想聽阿諛奉承的話，只想講自己愛講的，一旦需要面對質疑，他就選擇消失，或者躲在行政院長背後。大家還記得他全台大惡罷時高調宣傳的「團結國家十講」嗎？這原本是他預計用來耍帥的舞台，結果呢？這場秀，不到一半就變成了笑話。



陳菁徽轟，賴清德對民生疾苦毫無知覺。賴清德總統無視通膨嚴重、多少民眾入不敷出的現實，竟然找企業社團問「一萬塊可以做什麼」，要求台下聽眾附和，還說「一萬塊買菜一兩次就用掉了」，質問為什麼要發這筆錢？這種不知民間疾苦的發言，令人心寒。最後民進黨不但被逼著普發一萬，還無恥收割，說是自己的政績，全民傻眼。



陳菁徽轟，賴清德的施政充滿了矛盾與謊言。他的國防條例只有兩面A4紙，不跟全民說錢要花到哪裡去。當賴清德一面口口聲聲說「台灣自我防衛要靠國軍」、要增加預算、增加軍人薪水時，結果財政部跳出來說「這樣會危害國家財政紀律」，不可以給國軍加那麼多薪水。再看看民防，當民進黨高喊「全社會韌性很重要」的時候，全民想要幫警消加薪、想要提高他們的生活待遇，讓這些第一線守護民眾的公務人員更有動機，結果賴清德政府同樣說不行！他們不想執行、不編預算，甚至還要聲請大法官釋憲來阻擋。



至於外交，陳菁徽表示，賴清德至今還在迷航，連國家元首什麼時候可以過境美國、出訪邦交國都無法確定。更嚴重的是，國內已經沒有民主了。因為國會多數通過的條文根本不算數，賴政府有一萬個理由可以置之不理。行政單位可以不執行、行政院長可以不副署。更可怕的是，他擁有了完美的「政治打手」。 行政機關違法不執行，沒關係，因為司法院的大法官會排隊幫他宣告法律違憲。國會要行使調查權、要開聽證會監督弊案，大法官說這違憲，說這是監察院的職權。

「我們現在面對的賴清德總統，已經是一頭不受控的憲政怪獸。」陳菁徽說，他集結了行政霸權，把民進黨團變成護衛隊，讓司法院自願參加政治鬥爭。在這個體制下，官員貪污舞弊沒關係，因為沒人能查；政策跳票沒關係，因為沒人能問。這就是威權復辟。賴清德總統的所作所為，正在讓自己變成現代版的「賴世凱」。



為什麼我們要提出彈劾？陳菁徽說，是因為賴清德的倒行逆施，已經創下了我國憲政史上的惡例。任何有在看新聞、看社群媒體、感受社會脈動的民眾，都能感受到這股憤怒與不安。只有執政黨還在裝沒事，還在問「為什麼要彈劾」？這正證明了他們與民意有多麼脫節。為了捍衛憲法尊嚴，為了不讓台灣墜落下獨裁的深淵，他在這裡鄭重呼籲，全民支持彈劾賴清德總統。讓大家用憲法賦予的權力，終止這場憲政災難，把國家還給人民。