嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚「不大又夠長」　他向親哥炫耀露餡

▲桃園一名二寶爸與女子發生婚外情，傳訊向親哥哥炫耀。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

桃園一名已婚男子阿勇（化名）與女子小莉（化名）發生婚外情，兩人長期以露骨言語互傳訊息，甚至多次發生性行為，阿勇還將私密對話截圖分享給親哥哥及他人炫耀。正宮發現後身心受創，提告向兩人求償50萬元精神慰撫金。法院審理後認定行為已嚴重侵害配偶權，判決兩人須連帶賠償20萬元。

婚外情曝光經過

判決指出，正宮與阿勇於2014年結婚並育有2名子女，原本家庭生活平穩。未料自2023年起，丈夫卻與小莉發展不正當關係，雙方多次發生性行為，並透過通訊軟體互傳曖昧與性暗示訊息。正宮透過智慧手錶與手機對話紀錄察覺異狀，進而掌握相關證據。

對話內容顯示，雙方互稱「寶貝」，並出現「想妳這還要問嗎」、「妹妹燙燙」、「撲通撲通跳」等露骨語句，女子也多次稱讚男子床事表現，指稱「X的讓我很爽。不太大又夠長哈哈」，顯示關係早已逾越一般朋友往來範圍。

私密對話外流成關鍵

法院進一步指出，阿勇不僅與小莉有不當交往，還將兩人的私密對話截圖分享給親哥哥，甚至轉傳給同事觀看，內容涉及小莉稱讚其性能力等言詞。法官認為，此舉已明顯違反婚姻忠誠義務，也加重對配偶造成的精神傷害。

小莉事後曾因兩人關係感到良心不安，不願再背負「小三」指責，相關對話均成為法院認定兩人交往事實的重要依據。

法院認定侵害配偶權

阿勇對此辯稱，雙方僅為借貸關係，並無不正常往來，但法官認為，若僅為金錢往來，無須討論性行為與私密內容，該說法難以採信。小莉經合法通知後，未出庭說明，也未提出書狀主張。

法官審酌，阿勇在婚姻存續期間的不忠行為，已嚴重破壞夫妻共同生活的圓滿與信賴，即便雙方已於2025年10月離婚，對正宮造成的精神痛苦仍屬重大。

判賠20萬元可上訴

法院綜合考量婚姻年資、子女狀況、侵害情節，以及兩造的職業、收入與財產資料後，認定小莉介入婚姻關係，與阿勇須負共同侵權責任，裁定兩人連帶賠償正宮20萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。