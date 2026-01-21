　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚「不大又夠長」　他向親哥炫耀露餡

▲桃園市吳姓男子與已婚女友婚外情，2018年因感情糾紛發生口角，竟連續揚言將公布其裸照與性愛照片。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園一名二寶爸與女子發生婚外情，傳訊向親哥哥炫耀。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

桃園一名已婚男子阿勇（化名）與女子小莉（化名）發生婚外情，兩人長期以露骨言語互傳訊息，甚至多次發生性行為，阿勇還將私密對話截圖分享給親哥哥及他人炫耀。正宮發現後身心受創，提告向兩人求償50萬元精神慰撫金。法院審理後認定行為已嚴重侵害配偶權，判決兩人須連帶賠償20萬元。

婚外情曝光經過

判決指出，正宮與阿勇於2014年結婚並育有2名子女，原本家庭生活平穩。未料自2023年起，丈夫卻與小莉發展不正當關係，雙方多次發生性行為，並透過通訊軟體互傳曖昧與性暗示訊息。正宮透過智慧手錶與手機對話紀錄察覺異狀，進而掌握相關證據。

對話內容顯示，雙方互稱「寶貝」，並出現「想妳這還要問嗎」、「妹妹燙燙」、「撲通撲通跳」等露骨語句，女子也多次稱讚男子床事表現，指稱「X的讓我很爽。不太大又夠長哈哈」，顯示關係早已逾越一般朋友往來範圍。

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲桃園一名二寶爸與女子發生婚外情，傳訊向親哥哥炫耀。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

私密對話外流成關鍵

法院進一步指出，阿勇不僅與小莉有不當交往，還將兩人的私密對話截圖分享給親哥哥，甚至轉傳給同事觀看，內容涉及小莉稱讚其性能力等言詞。法官認為，此舉已明顯違反婚姻忠誠義務，也加重對配偶造成的精神傷害。

小莉事後曾因兩人關係感到良心不安，不願再背負「小三」指責，相關對話均成為法院認定兩人交往事實的重要依據。

法院認定侵害配偶權

阿勇對此辯稱，雙方僅為借貸關係，並無不正常往來，但法官認為，若僅為金錢往來，無須討論性行為與私密內容，該說法難以採信。小莉經合法通知後，未出庭說明，也未提出書狀主張。

▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲桃園一名二寶爸與女子發生婚外情，傳訊向親哥哥炫耀。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

法官審酌，阿勇在婚姻存續期間的不忠行為，已嚴重破壞夫妻共同生活的圓滿與信賴，即便雙方已於2025年10月離婚，對正宮造成的精神痛苦仍屬重大。

判賠20萬元可上訴

法院綜合考量婚姻年資、子女狀況、侵害情節，以及兩造的職業、收入與財產資料後，認定小莉介入婚姻關係，與阿勇須負共同侵權責任，裁定兩人連帶賠償正宮20萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／不只滿堂紅洗錢表弟遭聲押　虎爺私廚詹軒文50萬交保
知名法鬥網紅「君根弟弟」過世！　大批粉絲湧入臉書哀悼
黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕
阿蘇火山口「超清晰畫面」震撼曝光　台人回憶：真的是用命在賭
盤點101三次極限挑戰！霍諾德將無繩攀登　成功將刷新法國蜘蛛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／不只滿堂紅洗錢表弟也遭聲押　虎爺私廚詹軒文50萬交保

快訊／北市行人過馬路被車撞倒「賓士再輾過」　宣告不治

三重滅門案24歲軟飯男全認罪　家屬聽到一件事「怕他逃死」

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚「不大又夠長」　他向親哥炫耀露餡

北捷板南線驚見學生亮剪刀！乘客嚇按緊急鈴　南港分局說明

高等法院院長高金枝驚爆霸凌　法官幼女重病還酸她「玻璃心」

快訊／淡水某社區「30歲女墜樓」倒血泊！　搶救無效亡

車上醒來「護墊不見了」！女副駕驚覺台南男性侵　他電話：會煞車

快訊／北捷驚見剪刀男！高中生「拿手上」發呆　旅客嚇壞急通報

台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

快訊／不只滿堂紅洗錢表弟也遭聲押　虎爺私廚詹軒文50萬交保

快訊／北市行人過馬路被車撞倒「賓士再輾過」　宣告不治

三重滅門案24歲軟飯男全認罪　家屬聽到一件事「怕他逃死」

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚「不大又夠長」　他向親哥炫耀露餡

北捷板南線驚見學生亮剪刀！乘客嚇按緊急鈴　南港分局說明

高等法院院長高金枝驚爆霸凌　法官幼女重病還酸她「玻璃心」

快訊／淡水某社區「30歲女墜樓」倒血泊！　搶救無效亡

車上醒來「護墊不見了」！女副駕驚覺台南男性侵　他電話：會煞車

快訊／北捷驚見剪刀男！高中生「拿手上」發呆　旅客嚇壞急通報

台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

阿蘇觀光直升機墜火山口　營運方急澄清：飛行員不魯莽

2025年運彩銷售破710億創新高　公會理事長何昱奇夫妻獲表揚

林義傑石子路上奔馳 　女藝人震驚「像音速小子」

高齡者於清醒時為未來做決定　從運用不動產信託談起

DRAM需求強勁　力積電開啟精進代工製程計畫

經典賽、世界盃還有亞運接力　展望2026體育年運彩挑戰850億目標

快訊／不只滿堂紅洗錢表弟也遭聲押　虎爺私廚詹軒文50萬交保

川普再提格陵蘭　北約秘書長鬆口：只能靠「審慎外交」

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

把林美秀、陳冠霖「吊上樹」 蔡昌憲反怕被嫌棄

Karina見粉絲摔倒 急忙停下..擔心皺眉

社會熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

快訊／泰山新北大道路口「水管爆裂」！馬路成汪洋

哥結婚拒絕邀張文：怕弟弟會殺人

台南女名醫失蹤「破億保單」千萬金流曝光！　停止金援家人

啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1危險行為

即／北捷驚見高中生亮剪刀　旅客嚇壞急通報

即／不只滿堂紅淪洗錢水房　虎爺台菜私廚詹軒文被捕

台南女名醫一度失蹤　前婆婆代兒發聲

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」　法官一臉問號

獨／母女被騙1200萬走上絕路　車手判賠216萬

正妹拔智齒慘遭「屠殺」1.5小時牙醫遭求償

即／「西門町地王」吳振隆遭士檢搜索

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

更多熱門

相關新聞

屋內飄濃烈惡臭！桃園警破門見獨居翁赤裸倒地

屋內飄濃烈惡臭！桃園警破門見獨居翁赤裸倒地

桃園中壢警分局中壢派出所日前晚間8時許接獲通報，指稱中壢區慈惠三街一處套房內有獨居的高齡長者多日未外出，且屋內散發濃烈惡臭，狀況疑似有異，因此通報警方到場協助。警方會同房東、家屬到場後，立即破門，果真發現70歲的楊翁倒臥在地，已經無法行動，且生命跡象十分微弱，立即協助送醫搶救，幸無生命危險。

別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

妻IG放閃小王牽手照　夫求償10萬

妻IG放閃小王牽手照　夫求償10萬

人夫抓到妻出軌　法官震撼判決「配偶權」不存在

人夫抓到妻出軌　法官震撼判決「配偶權」不存在

「正光路警察宿舍」樣品屋開箱

「正光路警察宿舍」樣品屋開箱

關鍵字：

婚外情桃園精神賠償配偶權法院判決

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

快訊／載板業南電明起「抓去關」　新列4檔飆股處置到2／4

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

這一幕好眼熟「像1990年代崩盤前場景？」　粉專：有點害怕了

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面