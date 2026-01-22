　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民年金給付調高到5000元！176萬人受惠　卓榮泰籲立院速審總預算

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院院會今（22日）通過衛福部擬具的「國民年金法部分條文修正草案」，三大規劃包括最低給付的基本數額調高為5000元、新增隨同CPI 3%調整配套，以及放寬排富標準，個人年所得由50萬元調整為60萬元，不動產由500萬元調整為1025萬元。衛福部估計，預估政府一年所需經費約860億元，逾176萬民眾受惠。

行政院長卓榮泰說，國民年金制度自民國97年開辦以來，補足我國社會安全保險制度，讓未能參加軍公教保險、勞保以及農保的國民，經濟安全受到基本的保障。這次衛福部檢討修正國民年金法，可回應物價指數、經濟成長及民眾生活的需求，希望讓弱勢族群能實質分享經濟成長果實，並強化社會保障的功能。

卓榮泰指出，本次修法後調高的發放額度部分，倘若自115年起實施，所需的經費需要等中央政府今年度總預算完成法定程序後，再透過追加預算方式編列，籲請立法院考量民生需求及弱勢福祉，儘速展開總預算審議並給予支持，以落實政府對參加國保在內，所有國人的照顧。

衛福部表示，早在101年時候，老農津貼、社福津貼及國民年金共同採用每4年與物價連動之定期調整機制。最近一次國保給付的基本數額是在113 年調整。考量原定最低給付之基本數額偏低，調整幅度有限，難以即時反映物價波動支應基本生活所需。

此外，相關所得及不動產的排富標準，自國保開辦18年以來也未曾調整，與當前經濟環境及資產水準顯有落差。因此，為期國保給付更貼近實際生活水平，衛福部啟動本次修法，計有三大調整方案，包括「給付基本數額」由現行每月4049元直接調高為5000元（身障為6715元）、「新增CPI成長率達3%」隨即調整的配套，同時「放寬排富標準」，將個人年所得由50萬元調整為60萬元，不動產由500萬元調整為1025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限，以避免民眾因自住需求而有被排除保障之外。預估政府一年所需經費約860億元，逾176萬民眾受惠。

衛福部進一步補充，本次國民年金修法重點包括：一、修正基本數額及增訂CPI3%期中檢討配套；二、修正排富標準及建立調整機制；三、修正強制配偶代繳保費及罰鍰規定。希望透過本次修法，精進國民年金制度，提升國保民眾的基本經濟生活保障。

▼三大修法重點與財務影響摘要。（AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）

▲▼三大修法重點與財務影響摘要。（AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）

01/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

