台積電赴美設廠是掏空？　律師嗆爆「不敢用錢放空都是嘴炮」

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台美關稅談判底定，對等關稅調降為15%且不疊加，但美國總統川普宣示任內要把台灣半導體的4成產能轉移到美國，遭藍白砲轟是「台積電赴美設廠是掏空」。對此，律師林智群直言「不敢用自己的錢放空都是嘴炮」。

謝寒冰轟賴清德幫川普「掏空台灣」 台股會直接垮掉

名嘴謝寒冰批評，賴清德根本是在協助川普「掏空台灣」，等台積電供應鏈全部搬到美國，台股和台灣就直接垮了，「我們的先進產業也都跑到美國去了，請問一下台灣剩什麼？」

謝寒冰直言，台灣人以為川普把自己當作戰略夥伴，但美方從未正式承諾保護台灣，「他有說要保護台灣嗎？沒有啊，台灣已經徹徹底底被賣了。」

林智群：當年「把台積電賣給紫光」怎沒人喊掏空？

對此，林智群反擊，台積電股權有七成是外資持有，一半技術源自美國與荷蘭，客戶也有七成來自美國，「為什麼不能在美國設廠？這本來就是國際布局。」

林智群質疑，把台積電賣給紫光、去上海設廠都沒人喊掏空，「台積電去美國投資設廠，就是掏空？這些小藍白的邏輯真奇怪。」

林智群怒嗆，台積電去美國設廠，股價從800漲到1700元，股東都沒意見，「你們這些空手的人在靠杯啥小？不爽，就趕快去放空台積電啦，不敢用自己的錢真槍實彈，都是嘴炮！」