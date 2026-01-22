基隆勇消「摘面罩救人」殉職　卓榮泰致哀

▲基隆勇消詹能傑殉職，同仁悲喊「你給我起來喔」。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者陳家祥／台北報導

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困女子三度進入火場，最終不幸殉職。對此，行政院長卓榮泰今（22日）說，很遺憾今天在基隆有一位消防弟兄不幸殉職，請內政部劉部長以及消防署同仁迅速了解整個事件狀況，希望能從整個救援過程中，了解所有消防義交弟兄姊妹，為國人生命財產安全所做的努力。

警消初步調查，這起火警發生於21日晚間10時許，現場為一處大型社區「台北生活家」，火煙發展相當迅速，警消到場後立即展開灌救、引導，但由於屋內仍有多人受困，現場警消採分批背負空氣瓶方式進入搜索。其中仁愛分隊小隊長詹能傑在第二次出來時，就提醒同仁門後與床邊堆滿衣物與雜物，稍一碰觸就會滑落，要格外小心，顯示火場危險程度極高。

凌晨1時許，詹能傑第三度進入火場救援，並尋獲受困的羅女，但羅女遭雜物卡住，呼吸困難，詹為搶救援時間，摘下自己的面罩給羅女使用，後火勢濃煙加劇，詹因吸入過多濃煙而失聯，待搜救人員凌晨2時許找到他時，已經沒有呼吸心跳；而羅女隨後於清晨5時30許被發現，同樣也無生命徵象，兩人經送醫搶救後均宣告不治。

詹能傑被救出後立即抬上擔架，並送上救護車前往醫院急救，當時詹已經沒有呼吸心跳，自動心肺復甦機不斷在他胸前運作，嘗試將詹從鬼門關拉回；一旁同仁見到情況緊急，忍不住情緒激動朝他大喊「詹能傑你給我起來喔！」但無奈送醫搶救後仍是救不回，消防英雄不幸殉職。