消防小隊長警告「衣服堆像山」殉職　屋主撿回收全堆家中

記者郭世賢、柯沛辰／基隆報導

基隆市樂利三街社區「台北生活家」昨（21日）深夜火警，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3次進火場要救受困的34歲羅姓女子，期間提醒隊友「屋內雜物多」、「衣服堆得像山一樣」，要小心「山崩」，結果不幸殉職。對此，羅女爸爸坦言，妻子有在做回收，所以才在家堆置雜物。

▲羅女家雜物堆積成山，是因為「撿回收」。（圖／記者郭世賢翻攝）

母哭喊「女兒還在裡面」 詹能傑進火場發現「衣服堆得像山」

安樂區六合里最大社區「台北生活家」一棟6層樓住家2樓失火，濃煙迅速竄滿整棟樓。林姓老婦逃出火場後，哭喊「女兒還在裡面！」

詹能傑得知後，三度進入火場嘗試營救，但前面兩次都搜救未果，出來時滿身大汗，特別提醒隊友「門後雜物多」、「衣服堆得像山」，大家千萬要當心，怎料他換上新氣瓶第三次進入火場，竟是永別。

▲詹能傑提醒隊友「小心衣服山」，結果第三次進入火場後殉職。（圖／記者郭世賢翻攝）

羅女母親撿回收堆家裡 雜物堆成山

羅女爸爸受訪時坦言，太太多年來撿回收，因為外面沒空間放，所以才把雜物堆在家裡。記者追問，「你知道消防小隊長（詹能傑）為了救你女兒送醫嗎？」他坦言不清楚。

▲羅女父親受訪，坦言太太做回收多年，在家堆置雜物。（圖／記者郭世賢攝，下同）

摘面罩讓羅女戴上 詹能傑不幸殉職

據了解，約凌晨1點多，詹能傑第三度入內，總算找到羅女，但羅女被雜物卡住、呼吸困難。他為爭取時間，主動將自己的面罩摘下、替對方戴上，但隨著火勢與濃煙加劇，他因吸入過量濃煙而被嗆昏失聯，直到1小時後才被隊友尋獲送醫，在凌晨近5點不幸殉職。

至於他捨命救出的34歲羅女，最後也傷重不治。這起火警共計造成2死4傷，疑似住戶堆積雜物起火釀禍，但詳細起火原因仍待釐清。

▼基隆2死4傷惡火時間序。（AI協作圖／記者羅雨恆製作，經編輯審核）