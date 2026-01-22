　
    • 　
>
政治

當沙包？新北幼兒園狠師4天踢踹幼童50次　家長痛批教育局避重就輕

▲▼幼童遭幼兒園教師施暴。（圖／林月琴國會辦公室提供）

▲幼童遭幼兒園教師施暴。（圖／林月琴國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

新北市土城一間連鎖幼兒園去年8-10月及近期皆持續爆發不當對待事件。行為人包含未具教保資格卻20年違法帶班的曾姓老師，以及明知不當行為卻未即時制止、甚至參與其中的吳姓教保員。監視器畫面影像顯示，4天內曾姓教師對幼幼班孩子頻繁踢踹、拉扯50多次，一天就超過10次以上，受害幼童至少5人。受害家長今（22日）偕同民代、靖娟基金會召開記者會，家長們質疑新北教育局處理失當，早有前案卻未列管、違法進班成常態、裁罰金額與傷害程度失衡、加強督導流於形式、資訊揭露不完整。

▼新北市某幼兒園爆發不當對待事件處理時間軸。（AI協作圖／記者杜冠霖製作，經編輯審核）

▲▼新北市某幼兒園爆發不當對待事件時間軸。（AI協作圖／記者杜冠霖製作，經編輯審核）

主管機關視為單一個案　導致問題反覆發生

該連鎖幼兒園名下於新北、桃園設有多間幼兒園，且每間幼生人數均高達上百人，過去即曾因違法進用無資格人員、幼兒照顧失當等情事多次遭裁罰。林月琴辦公室指出，自109年至114年間，該集團幾乎「年年」因相同違規樣態受罰，卻未改善，持續以相同方式經營、招生，並仍可持續承接非營利幼兒園、申請準公共幼兒園補助、設立新園所。

林月琴指出，本案最嚴重的問題，不只是個別教保人員的行為，而是新北、桃園市政府在長期明知風險，卻未有效介入。本案暴露至少五大結構性問題：第一、早有前案卻未列管，慣犯集團得以擴張：該集團及其關連園所，過去於新北、桃園均曾發生重大違規與不當對待案件，卻未被納入跨縣市、跨園所的風險列管機制，即便同一負責人名下園所年年受罰，主管機關仍視為單一個案處理，導致問題反覆發生。

第二、違法進班成常態，主管機關未即時介入：本次土城案中，未具教保員資格人員長期違法進入教室帶班，並非突發事件，而是制度鬆散下的日常狀態。令人質疑教育局是否未定期稽查？未盡到主管機關適當的監督？顯示現行查核與督導機制，無法即時發現並阻止明顯違規行為。且於此案中，師生比明顯與法規不符，教育局也沒有進行裁罰。

第三、裁罰金額與傷害程度失衡，無法嚇阻：曾老師在4天內就發生50次不當對待行為，光是其中一天就超過10次，甚至有幼生被強壓在地上的暴行，此等高頻率不當對待，顯示情節重大，最終卻僅以3萬元裁罰結案；新北教育局更表示因為老師不具教保資格，所以無法裁處將其納入不適任資料庫，恐致後續繼續流竄至其他學校。處分結果與對幼童造成的傷害根本不成比例。

未阻止同一集團持續設立園所　監督流於形式

第四、加強督導流於形式，問題一再重演：主管機關於過往案件後雖宣稱加強督導，實際上卻未見具體改善作為，包含前述超收與師生比不符的問題、學校未於24小時內通報不當對待案件的問題、園長及園內老師知情不報等，都未見裁處，也未阻止同一集團持續設立園所，監督根本流於形式。導致2026年才剛開始，大班又爆發不當對待的情事，而且行為人吳姓教保員又再度對孩子進行言語霸凌！

第五、資訊揭露不完整，家長難以掌握全貌：教育局在調查過程中，僅提供經剪輯的監視器畫面及調查報告「摘要」，導致家長無法即時了解孩子實際遭遇；也沒有告知事發全班的家長甚至全園的家長，學校有發生這樣的不當對待案件，恐讓不知情繼續就讀的孩子深陷風險中。

林月琴在記者會上呼籲，一、重新檢視本案是否構成重大情節，並加重處分。二、針對育全集團旗下教育機構進行全面清查，並暫停其新設園所、新收托資格。三、確實將不適任教保人員登錄系統，防止流竄至其他幼兒園。四、提供完整監視器畫面及調查報告予受害家長，不得再以片段摘要取代真相。

▲立委林月琴召開「新北監管失靈！幼兒園集團年年違法照樣開園」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委林月琴召開「新北監管失靈！幼兒園集團年年違法照樣開園」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

新北教育局則回應，第一時間接獲民眾陳情，隨即依法啟動調查並調取完整監視器畫面。經擴大檢視相關事證、訪談園方人員及比對監視器畫面，確認曾姓職員涉及對5名幼生有拍打、拉扯、推擠等不當管教行為，教育局即刻責令園方將行為人停職，避免再接觸幼生，確保幼兒安全。

教育局指出，本案於114年9月完成調查，並經本府教保服務機構不適任人員認定委員會決議，不當管教行為成立，依法分項裁處，合計裁罰13萬2,000元。違法進用與帶班行為一併認定處置、新通報案件：即刻稽查，已依法啟動調查程序、涉及不當對待絕不寬貸，將從嚴究責、園所曾有違規紀錄，列為加強監督對象、監視器調閱依法辦理，兼顧家長知情與幼兒隱私、強化稽查與專業支持，守護幼生安全。

蔡姓家長說明全文：

孩子的異狀並非一夕之間發生。自113年8月入學幼幼班，113年9月另外一位老師曾主動致電告知我，坦承「有打孩子的手」，第一次向我們道歉，當時我選擇相信老師，並認為是自己孩子好動頑皮，所以沒有計較而再給予一次機會。然而接下來數月，孩子陸續出現摳手到流血、咬手指以及異常的驚嚇反應，她只要聽到任何「開門聲」就會驚慌失措地躲起來，詢問老師，其卻始終以「不清楚原因」或「沒看到」回應我。

114年7月，孩子終於情緒崩潰，哭著拒絕上學，有一天放學回家，家人發現她心情不好，私下問她在學校發生甚麼事，才告知家人被老師打手，還特別交代說「老師說不能告訴媽媽」。我在跟老師的群組問了班上的兩位老師，另一位老師說她沒看到，打人的老師則已讀不回、在學校見面眼神迴避且避而不談，我才驚覺事有蹊蹺。

跟小孩說以後不會再去了，不用擔心，可以放心跟媽媽講，才說出「每天都被老師罵，班上同學很多人每天都被老師打」。我剛開始非常震驚、不敢相信，深怕是孩子誤會亂講話，我們在7月底離開園所後，把事情反映給教育局，之後一直接到園方的電話，說他們很常開會，有三令五申的要求老師不可以體罰，跟我道歉說，老師不應該拿筆打她的手，希望獲得我們原諒。

後來園方甚至未經同意，8月5日擅自跑到我們住家樓下說要關心小孩、要我們接受道歉，且據了解，園長不是只有跑到我們家，但我不接受他冒然的到訪。8月6日竟要求我們簽撤案書，但我不同意，8月7日騙我學校發公告表示不會容忍暴行，已將曾姓員工解雇，並要求在期限內撤案。但我們想問的是，園方怎麼能夠將事情說的這麼簡單，甚至公告上還寫曾姓員工是助理教保員，最後教育局告訴我，她根本連助理教保員的資格都沒有，一直以來幼幼班的班級人數就超過法定師生比。

而打人的那位曾姓員工，還敢大言不慚的說她做了20幾年。難道你們校方會不知道曾姓員工根本沒有帶班資格？而且園方在8月7日時說已將曾姓員工解雇，可是實際上她直到8月底都還在園內帶幼幼班，根本毫無誠信可言。

試問校方跟教育局，這中間出了甚麼問題？而且該集團眾多園所中，從109年到114年，幾乎每年都因違法聘用未具教保資格人員從事教保服務而被主管機關裁罰，卻仍依舊繼續進用無資格人員照顧幼生，不僅發書用丟的！甚至動不動就對班上孩子們踢、打、跩，甚至有同學被摔在地上，是把2、3歲的幼童當沙包嗎？請問教育局，這些行為非屬情節重大嗎？還是小孩子們傷的不夠嚴重？

如果不是因為孩子出現相當異常的反應，才驚覺事態嚴重，家長們本來非常相信園方，而孩子卻是因為老師，對上學提心吊膽，還親眼目睹班上同學每天被老師施暴，我們也因此要持續陪伴孩子去小兒身心科求治。身為家長，我們發現孩子被不當對待後，才知道原來早在我們之前，班上早已經有其他孩子因被該員工不當對待而轉學。

我對於沒有及時發現、保護自己的孩子，導致孩子產生嚴重身心症狀的事，至今仍深感歉疚，因此我一定要站出來呼籲政府在做相關評鑑跟稽查務必落實，教育局在調查跟懲處，不要避重就輕，要求校方不要欲蓋彌彰、請你們誠實面對錯誤，且必須說到做到！

吳姓家長書面陳述：

新北教育局承辦人員曾通知並安排家長訪談，並於訪談當日由教育局人員陪同下觀看相關監視器畫面。畫面中清楚可見，某日中午幼童午睡時段，曾老師對幼童有明顯不當對待行為，包含：以手肘遮住幼童身體與臉部；在幼童仍躺於午睡墊上時，用力拉扯午睡墊並旋轉約180度。前述畫面係由教育局提供並要求家長觀看，並非家長自行臆測或推論。然而，該等明確事證卻完全未記載於最終的調查報告當中，此點令家長無法接受。家長想問：

1、為何教育局掌握，且曾向家長出示之監視器畫面內容，未被如實納入調查報告？是否存在刻意淡化或選擇性記載事實之情形？此外，針對曾老師已被認定有多次不當對待幼童之行為，最終僅裁罰新臺幣三萬元，家長亦無法理解其裁量基準。2、請教育局說明，本案裁罰金額僅三萬元之法律依據與衡量標準為何？

3、另有家長得知曾老師疑似並非初犯，若確屬累犯情形，是否已依法加重處分？相關事實是否已納入裁罰考量？對家長而言，這不只是金額問題，而是主管機關是否對於「反覆發生之不當對待幼童行為」給予應有之重視與處理。若情節與次數已達一定程度，卻僅以最低或輕微裁罰結案，恐難以保障幼童安全，亦影響社會對教保制度之信任。幼童無自我保護能力，家長只能仰賴主管機關進行誠實、完整且公正之調查與處分。無法接受將重要事實與行為嚴重性「大事化小、小事化無」的處理方式。

陳姓家長申訴全文：

本人基於家長身分，依子女陳述、家長親眼所見、校方人員當場承認及相關錄音錄影佐證，正式向教育主管機關提出陳情。本人合理懷疑育全幼兒園長期存在不當管教、精神壓迫、公開羞辱、恐嚇威脅及疑似身心虐待情形，且具制度性與慣行性，已嚴重侵害幼兒身心健康與受教權。

2026年1月13日，Coco老師要求幼兒於全班前說出「回家告狀的老師壞話」，並以威嚇語氣回應；另以在圍兜書寫他班名稱作為降級暗示，造成心理恐懼。並將幼兒書包丟置教室外長達數小時，致幼兒無法取用個人物品；午睡時更阻止幼兒取回高度依附之安撫被，並以錄影公開播放哭泣作為威脅，對幼兒造成明顯精神傷害。此外，園內長期以「吃飯慢」為由要求幼兒罰站進食、強迫進食甚至嘔吐仍須繼續，並製造「回家說老師壞話會被知道」之恐懼。

2026年1月14日，另有教師當眾以「你一定有病」標籤幼兒，涉及公開羞辱與病理化言語。我的孩子經醫療評估，幼兒身心發展正常，顯示問題源於環境壓力。2026年1月20日，我中午去學校，正親眼目睹他班許多幼兒被罰站吃飯，證實非單一事件。

綜上，懇請教育主管機關依法立即啟動調查，調閱並保全完整的監視器畫面、釐清是否違反《幼兒教育及照顧法》，評估制度性不當管教，並確保幼兒後續受教權與心理安全。

而對於家長指控，新北教育局補充，另就115年1月新通報案件，教育局於115年1月20日接獲民眾反映，指同一園所疑似再發生教保服務人員不當對待幼生情事，教育局立即於隔（21）日即派員實地稽查，並依法正式啟動調查程序，全面釐清相關事證與責任歸屬。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【香蕉大盜】猴子闖松柏嶺受天宮！偷供品後爬石柱落跑

