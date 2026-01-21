三重滅門案24歲軟飯男全認罪　家屬聽到一件事「怕他逃死」

▲張泓毅落網時，抱著愛犬。（圖／記者陳以昇攝，下同）



記者許力方／新北報導

新北市三重2年前發生祖孫3代滅門慘案，24歲張泓毅殺害69歲劉姓岳母、30歲陳姓妻子和3歲繼子，一審判他3個死刑，二審21日開庭，張泓毅認罪改只對量刑上訴，死者家屬出庭後哀慟道，至今張泓毅都沒有道歉「他對判刑已經無所謂了」，還提上訴，很害怕二審會逆轉輕判，讓他逃死。

吃軟飯欠賭債起殺機 伴屍6天抱犬落網



張泓毅2024年5月時犯下震驚社會的滅門案，在家吃軟飯，全靠妻子支撐家計，不僅無業還在外積欠賭債，因為被岳母催債，又懷疑妻子劈腿，埋下殺機，先後狠心殺害妻子祖孫3代，伴屍6天後逃亡，最後抱著愛犬落網的畫面更是引發輿論撻伐。

一審認定張泓毅為預謀連續殺人，且對被害人可謂「虐殺」，前後折磨孩童數十分鐘，動機更是令人不恥，精神鑑定時說出「再一次還是會犯案」，顯然毫無悔意，由法官與6位國民法官共同審理，最後判處3個死刑。

家屬控無悔意 憂法官給機會不判死



時隔近2年，經上訴二審開庭，死者家屬陳姓女子21日受訪時提到，「一審時，他（張泓毅）在庭上已經完全認罪，感覺他對判刑已經無所謂…」沒想到後來律師告知，張泓毅上訴到二審，「我就受不了了…我就害怕了」擔心遇到恐龍法官讓死刑變成輕判。

陳女說，至今都沒有收到張泓毅一句道歉，如今再提上訴，根本沒有悔意，她認為並非一時衝動，也不認為張泓毅覺得自己有錯。陳女提到，法官好像一直要給機會、不想判死刑。