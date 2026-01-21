　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三重滅門案24歲軟飯男全認罪　家屬聽到一件事「怕他逃死」

▲▼ 三重祖孫滅門，張姓嫌犯抱狗抵警局。（圖／記者陳以昇攝）

▲張泓毅落網時，抱著愛犬。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者許力方／新北報導

新北市三重2年前發生祖孫3代滅門慘案，24歲張泓毅殺害69歲劉姓岳母、30歲陳姓妻子和3歲繼子，一審判他3個死刑，二審21日開庭，張泓毅認罪改只對量刑上訴，死者家屬出庭後哀慟道，至今張泓毅都沒有道歉「他對判刑已經無所謂了」，還提上訴，很害怕二審會逆轉輕判，讓他逃死。

吃軟飯欠賭債起殺機　伴屍6天抱犬落網

張泓毅2024年5月時犯下震驚社會的滅門案，在家吃軟飯，全靠妻子支撐家計，不僅無業還在外積欠賭債，因為被岳母催債，又懷疑妻子劈腿，埋下殺機，先後狠心殺害妻子祖孫3代，伴屍6天後逃亡，最後抱著愛犬落網的畫面更是引發輿論撻伐。

一審認定張泓毅為預謀連續殺人，且對被害人可謂「虐殺」，前後折磨孩童數十分鐘，動機更是令人不恥，精神鑑定時說出「再一次還是會犯案」，顯然毫無悔意，由法官與6位國民法官共同審理，最後判處3個死刑。

▲▼ 三重滅門案，張嫌移送地檢署 。（圖／記者陳以昇攝）

家屬控無悔意　憂法官給機會不判死

時隔近2年，經上訴二審開庭，死者家屬陳姓女子21日受訪時提到，「一審時，他（張泓毅）在庭上已經完全認罪，感覺他對判刑已經無所謂…」沒想到後來律師告知，張泓毅上訴到二審，「我就受不了了…我就害怕了」擔心遇到恐龍法官讓死刑變成輕判。

陳女說，至今都沒有收到張泓毅一句道歉，如今再提上訴，根本沒有悔意，她認為並非一時衝動，也不認為張泓毅覺得自己有錯。陳女提到，法官好像一直要給機會、不想判死刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／不只滿堂紅洗錢表弟遭聲押　虎爺私廚詹軒文50萬交保
知名法鬥網紅「君根弟弟」過世！　大批粉絲湧入臉書哀悼
黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕
阿蘇火山口「超清晰畫面」震撼曝光　台人回憶：真的是用命在賭
盤點101三次極限挑戰！霍諾德將無繩攀登　成功將刷新法國蜘蛛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／不只滿堂紅洗錢表弟也遭聲押　虎爺私廚詹軒文50萬交保

快訊／北市行人過馬路被車撞倒「賓士再輾過」　宣告不治

三重滅門案24歲軟飯男全認罪　家屬聽到一件事「怕他逃死」

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚「不大又夠長」　他向親哥炫耀露餡

北捷板南線驚見學生亮剪刀！乘客嚇按緊急鈴　南港分局說明

高等法院院長高金枝驚爆霸凌　法官幼女重病還酸她「玻璃心」

快訊／淡水某社區「30歲女墜樓」倒血泊！　搶救無效亡

車上醒來「護墊不見了」！女副駕驚覺台南男性侵　他電話：會煞車

快訊／北捷驚見剪刀男！高中生「拿手上」發呆　旅客嚇壞急通報

台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

快訊／不只滿堂紅洗錢表弟也遭聲押　虎爺私廚詹軒文50萬交保

快訊／北市行人過馬路被車撞倒「賓士再輾過」　宣告不治

三重滅門案24歲軟飯男全認罪　家屬聽到一件事「怕他逃死」

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚「不大又夠長」　他向親哥炫耀露餡

北捷板南線驚見學生亮剪刀！乘客嚇按緊急鈴　南港分局說明

高等法院院長高金枝驚爆霸凌　法官幼女重病還酸她「玻璃心」

快訊／淡水某社區「30歲女墜樓」倒血泊！　搶救無效亡

車上醒來「護墊不見了」！女副駕驚覺台南男性侵　他電話：會煞車

快訊／北捷驚見剪刀男！高中生「拿手上」發呆　旅客嚇壞急通報

台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

阿蘇觀光直升機墜火山口　營運方急澄清：飛行員不魯莽

2025年運彩銷售破710億創新高　公會理事長何昱奇夫妻獲表揚

林義傑石子路上奔馳 　女藝人震驚「像音速小子」

高齡者於清醒時為未來做決定　從運用不動產信託談起

DRAM需求強勁　力積電開啟精進代工製程計畫

經典賽、世界盃還有亞運接力　展望2026體育年運彩挑戰850億目標

快訊／不只滿堂紅洗錢表弟也遭聲押　虎爺私廚詹軒文50萬交保

川普再提格陵蘭　北約秘書長鬆口：只能靠「審慎外交」

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

把林美秀、陳冠霖「吊上樹」 蔡昌憲反怕被嫌棄

【最後擺攤身影曝】蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

社會熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

快訊／泰山新北大道路口「水管爆裂」！馬路成汪洋

哥結婚拒絕邀張文：怕弟弟會殺人

台南女名醫失蹤「破億保單」千萬金流曝光！　停止金援家人

啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1危險行為

即／北捷驚見高中生亮剪刀　旅客嚇壞急通報

即／不只滿堂紅淪洗錢水房　虎爺台菜私廚詹軒文被捕

台南女名醫一度失蹤　前婆婆代兒發聲

王大陸出庭被問職業秒回「當兵」　法官一臉問號

獨／母女被騙1200萬走上絕路　車手判賠216萬

正妹拔智齒慘遭「屠殺」1.5小時牙醫遭求償

即／「西門町地王」吳振隆遭士檢搜索

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

更多熱門

相關新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

曹西平去年底離世，遺產「一毛錢不留給姓曹」，希望全留給乾兒子吳姓男子Jeremy。經查曹西平生前居住的三重48坪房，他在2012年以1720萬元買下，並在2年前就透過「關係人交易」賣給一位吳男，研判就是Jeremy，交易金額僅1800萬元，低於行情，專家認為這就是「贈與式交易」，顯示曹的貼心。

醒來發現全家被父射殺　19歲女奇蹟倖存

醒來發現全家被父射殺　19歲女奇蹟倖存

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

快訊／國道賓士突起火！一家三口急下車逃

快訊／國道賓士突起火！一家三口急下車逃

新北男毒駕「猛撞臨停車」！急丟喪屍菸彈被抓包

新北男毒駕「猛撞臨停車」！急丟喪屍菸彈被抓包

關鍵字：

三重滅門岳母軟飯

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

快訊／載板業南電明起「抓去關」　新列4檔飆股處置到2／4

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

這一幕好眼熟「像1990年代崩盤前場景？」　粉專：有點害怕了

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面