社會 社會焦點 保障人權

基隆惡火2死內部圖曝光！疑對講機冒火光　小隊長救人倒臥室雙亡

▲▼ 基隆民宅1住戶、1勇消身亡，內部圖曝光。（AI協作圖／記者黃資真製作，經編輯審核）

▲基隆民宅1住戶、1勇消身亡，內部圖曝光。（AI協作圖／記者黃資真製作，經編輯審核）

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日深夜發生火警，造成住戶34歲羅女死亡、勇消41歲詹能傑殉職，以及4人受傷的悲劇。據了解，起火前林姓母親在看電視時，發現門口對講機位置疑似短路起火，不過詳細起火原因還需採證調查釐清中。

據77歲林姓母親指出，起火前她正在看電視，看見門口對講機線路疑似短路起火。但對講機是弱電，不太會可能造成火災，所以消防持續往插座內挖掘，才看到有電源配線短路情形。

回顧救援經過，林婦逃出火場後，哭喊「女兒還在裡面」，詹能傑隨即進入火場嘗試營救，但前面兩次都搜救未果，出來時滿身大汗，邊休息邊跟隊友講述內部構造，更特別提醒「門後雜物多」、「衣服堆得像山」，一定要小心安全。

▲▼詹能傑喊「衣服堆得像山」難救22歲女　竟成最後遺言。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲屋內堆滿雜物，使消防難以行走，一個不慎碰到更可能造成「走山」受困。（圖／記者郭世賢翻攝）

凌晨1時許，詹能傑更換新氣瓶第三次進入火場，總算找到羅女，但羅女被雜物卡住、呼吸困難，為了爭取時間，他當下決定把面罩摘下，替對方戴上，但隨著濃煙、火勢加劇，他因吸入過量濃煙被嗆昏失聯。隊友再度進入搜索，在臥室內找到雙雙倒臥在地的2人，緊急將2人先後救出送醫，搶救後皆仍不幸身亡。

01/20 全台詐欺最新數據

