稱藍白因「台積電表現好」要賴到立院受審　沈伯洋：不能接受台灣好

▲沈伯洋稱對台灣有利的事情，都成了藍白眼中的威脅。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

立法院21日審查憲政史上首度提出的總統彈劾案，民進黨立委沈伯洋於院會發言痛批藍白聯手濫用權力，企圖將立法院變成「超級機關」，甚至撕毀憲政分權原則。他質疑，藍白急著叫總統賴清德到立院受審，是因為台積電全球布局表現亮眼、關稅談判成果良好，凡是對台灣有利的事情，都成了藍白眼中的威脅。

痛批立院成「超級機關」

沈伯洋指出，立法院與總統同樣具備民意基礎，彼此並無從屬關係，卻有人試圖透過彈劾制度，讓立院凌駕行政、司法與監察體系之上，形同將權力集中在國會。他直言，立院不但修法癱瘓憲法法庭運作，還試圖把行政院壓制在地、削弱監察院功能，「要把自己變檢察官、自己變大法官、自己變國防部。一切的一切都是變成立法院說了算」，所以才會提出彈劾。

指彈劾是政治操作

沈伯洋強調，在我國制度中，彈劾屬於法律責任，罷免才是政治責任，若要回應新的民意，應該交由人民用選票決定，而不是把總統叫到立法院「受審」。他質疑，藍白現在想把立院變成法庭，這樣的作法究竟是哪門子的民主與憲政制度。

台積電與關稅成導火線

沈伯洋直指，藍白提出彈劾案，「他們提出來的第一個理由是，為什麼台積電最近表現那麼好。台積電表現得好，所以要叫總統來這邊受審」，因為台積電全球布局投資、股市表現亮眼，關稅談判成果也相對順利，讓藍白「看不下去」，「因為藍白不要台灣好啊！現在對他們來講，任何對台灣好的事情，那就是對他們不利的事情」，如今台積電表現太好，「完蛋了，趕快叫總統來這邊問話，台積電不能夠表現那麼好。」

他反問，若沒有民眾在2024年、2025年站出來抵抗國會濫權，台積電是否早已被每天叫到立法院問話，還能否持續全球投資布局，關稅談判是否能走到今天的程度。

批預算會期本末倒置

沈伯洋也指出，目前正值預算會期，立法院本應專注審查總預算，但總預算自去年8月起遲遲未審，卻將心力放在彈劾總統上。他並批評藍白企圖癱瘓國家財政，先從中央挖走鉅額預算，再挪作特定用途，對國家整體運作造成衝擊。

籲人民記住並反映在選票

沈伯洋最後表示，台灣一路走來歷經野百合、太陽花等社會運動，每一次民眾站出來，都是為了對抗國會濫權。他認為，台灣人民不會忘記威權時代的經驗，也不會忘記濫權帶來的傷害。若自認握有多數民意而毀憲亂政、濫用權力者，人民終將記得，並在未來透過選票做出回應。